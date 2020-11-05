Почему казахи уходят из ислама?

Все это давно известно и можно объяснить как долгим совместным проживанием казахского и русского народов, так и всеобъемлющим влиянием советской эпохи, которая всегда проповедовала атеизм и дружбу народов. Но ради справедливости, можно сказать следующее.



Распад СССР вызвал мощное возрождение мусульманской религии, что во многом было связано с ее прежним запретом и притеснениями верующих, а также ростом национального самосознания, которое ставило знак равенства: казах – значит, мусульманин. Но после появления в Казахстане собственных джихадистов под влиянием арабских стран правительство серьезно испугалось усиления роли ислама в обществе и стало ограничивать участие духовенства в политике. И еще сильнее укреплять унаследованный от Советского Союза светский характер государства.



Но дело совсем не в этом. Причиной того, что казахи являются не очень религиозными, является то, что они всегда были не очень религиозными. Сама суть кочевой жизни препятствует формированию стандартного «городского» ислама, как у оседлых народов. Кочевнику не всегда удобно молиться пять раз в день, поскольку ему нужно неотступно следить за стадами; он без особого желания соблюдает пищевые запреты, ведь каждый день находится под угрозой гoлoдa; у него нет возможности посещать мечеть, где, спрашивается, их найдешь в степи?



Ко всему прочему, в общую копилку добавилась традиционная казахская терпимость, открытость к культурам других народов и их давнее проживание в добром соседстве с русскими. Ну и, конечно, из-за слабого укоренения ислама, долго оставалось сильным влияние народной тюркской веры, которая к 20-му веку сильно забылась, но сохранилась в форме суеверий и некоторых домашних обрядов.