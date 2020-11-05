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Почему казахи уходят из ислама?

Почему казахи уходят из ислама? (4 фото)

Автор:
05 ноября 2020 22:36
Метки: казахстан   народы СССР   религия   
3619
4
Для начала давайте перечислим несколько общеизвестных фактов:

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Метки: казахстан   народы СССР   религия   
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43  комментария
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5k
Дельфин Красивый 9 часов назад
хоть кто то на государственном уровне понимает опасность религии
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24
Валентина 6 минут назад
Комментарии интересней чем статья....самое интересное читать комментарии людей, которые казахов с киргизами то видели пару раз в своей жизни и то, по всей видимости, не в их родных странах...
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4k
ScorpioN 7 минут назад
Да не, автор, ты где это откопал ? Количество казахов, которые начали ходить в мечеть и заматываться в простыню увеличилось за последние 5 лет процентов на 200-300 (по моим наблюдениям). Если раньше в центральной мечети по пятницам (каждую пятницу собираются, независимо работает или нет) собиралось человек 100 (небольшая кучка), то сейчас эта кучка разрослась и не помещается на территории мечети.
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24k
Aqueronte 20 минут назад
Кто уходит? Это [мат] кто, почему я об этих косоглазых знать должен? Ислам, православные, какая нах разница в какого из выдуманных человечков они верят, нет ни того ни другого. Очередная информация ни о чем.
Кто уходит? Это <span style='color:gray'>[мат]</span> кто, почему я об этих косоглазых знать должен? Ислам, православные, какая нах разница в какого из выдуманных человечков они верят, нет ни того ни другого. Очередная информация ни о чем.
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37k
Александр 21 минуту назад
Религия вообще должна кануть в лету, как пережиток истории человечества. Все религии и так загибаются, но нас почему то яро с экранов призывают их поддерживать
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1k
Алексей 45 минут назад
Мне еще киргизские мусульмане нравятся. Сидим с киргизами, пьем водку, закусываем салом. Киргизы говорят: "Мы салом закусывать не будем. Мы - мусульмане, нам нельзя". Я спрашиваю: "А водку пить мусульманам можно?". Отвечают: "Нельзя конечно. А что делать?"
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152
Alexander Woyz Алексей 7 минут назад
что делать, что делать? Салом закусывай и не тренди!
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0
karnej 50 минут назад
Самый наглядный пример мой родной город Актюбинск там церковь и мечеть друг от друга в районе видимости.
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24k
Aqueronte karnej 19 минут назад
В Москве вообще синагога мечеть и часовня вместе стоят, в Отрадном.
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674
олег 59 минут назад
из трёх аврамических религий в упадке сейчас только христианство ,причина ,искажение и неприятие своих же заповедей и догм.
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5k
Крот олег 20 минут назад
Причина - люди прозревают, умнеют, открываются глаза и они видят, что на самом деле из себя представляют религии...
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2k
x3matic Час назад
Казашки там есть красивые.
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1k
Данияр Жумадилов Час назад
Я могу назвать себя сильно верющим человеком. Я верю, что нет этого сверхсущества, которое управляет всеми процессами на Земле, как бы там его не называли.
Я могу назвать себя сильно верющим человеком. Я верю, что нет этого сверхсущества, которое управляет всеми процессами на Земле, как бы там его не называли.
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25
Л Д Час назад
Казахстан- это светское государство. Никогда там не было религиозного фанатизма и надеюсь не будет. Это довольно весёлый, здоровый народ. Благодаря не смешанным генам, там не так много психически больных, как например в густо населенной Германии, где женились на двоюродных или в той же Турции. Но напрягаться лишнее кочевники тоже не напрягаются. Надоело-свинтил на более благоприятное место. Благо, земли много.
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−120
kazakh Час назад
Что за бред? Ни один казах не стал христианином. Наборот, количество настоящих верующих среди казахов становится больше. Это заметно во время намаза в мечети. Это русские принимают ислам. Знаю очень много таких достойных ребят
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1k
ssdeep kazakh 54 минуты назад
Трындец ты идиот! Католики, хрестьяне, исламисты, буддисты, любая вера настоящая и не важно какой ты веры если ты веришь.
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2k
Азиз Ниязов kazakh Полчаса назад
Сам то понял что сморозил?)))
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5k
Крот kazakh 21 минуту назад
А ты лично знаком с каждым казахом? Лично каждого опросил? Откуда такие знания?
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13k
vikklu 2 часа назад
Думаю, что большинство думающих людей, которые верят в Бога или ищут путь ко спасению, по-любому примет учение Христа. Вот только беда, что святош, искажающих Его учение намного больше, чем нормальных проповедников.
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9k
Антон Семёныч vikklu 2 часа назад
Думающие и Верящие в бога - это слова антонимы!!! Большинство думающих в СССР остались. Сейчас процветает мракобесие!

Думающие и Верящие в бога - это слова антонимы!!! Большинство думающих в СССР остались. Сейчас процветает мракобесие!
Думающие и Верящие в бога - это слова антонимы!!! Большинство думающих в СССР остались. Сейчас процветает мракобесие!
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5k
Крот vikklu Полчаса назад
Беда в том, что многие христиане и сами-то Библию в руках никогда не держали, не то чтобы хоть раз прочитать...
Лично я, чем больше читаю Библию, тем больше убеждаюсь, что это сборник древнееврейских сказок и мифов... По мне, так Древнегреческая Мифология поинтереснее будет
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−17
Oldy 3 часа назад
Дело в том, что казахи всегда исповедовали веру Тенгри-Умай, которая являлась проторелигией, в том числе и христианства.
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26k
Slonyash 4 часа назад
Казахи, киргизы никогда массово не были мусульманами, в отличии например от узбеков и таджиков. Просто после падения СССР среднеазиатские республики наводнили арабские и турецкие эмиссары.
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2k
Азиз Ниязов Slonyash 24 минуты назад
Это да, помню 90-е. Студентов массово отправляли в Егибет и Турцию на обучене в медресе...
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810
Шурман 7 часов назад
Мы еще детьми были , в нашем дворе было очень мало казахов хотя я сам Алматинский , собрались на первомайские пруды , рыбалка шашлык и тд , купили мясо , часть была баранина а остальное свинина , кушали все на ура . Начало 90тых мы уже взрослые лбы , в Алмате начали строить мечети , первая была у Саяхата втора у нас в Аксае , так вот в веру они переобулись примерно в 95-96том году до этого им было пофиг , все пили и ели все что могли . Я вот честно сколько знаю своих друзей даже в данный момент эти же Казахи по Казахский не говорят :) Меня с садика доканывали этим языком , максимум что я могу это пару матов сказать и составить предложение из матов и Гимн пропеть :) . А вообще те времена вспоминаю с улыбкой , Наурыз весь двор ходит кушает то шашлыки то бурсаки то еще что то , пасха казахи друзья уже с утра ну что Саня мамка уже покрасила яйца и пасху тоже захвати :)))
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6k
Matthew Hopkins 7 часов назад
Жили у нас казахи неподалеку, голов десять, ХЗ кто такие, исчезли так же стремительно как и появились. Синьку лакали как черти ошпаренные, причем их же девки (в коротких, кстати, юбках) бухали наравне с мужиками за милую душу. И была у нас одна бабка скверная, что гуляла со своим собакеном, ХЗ что за мерзкая порода, мелкий такой, черный и злой. Вообщем эта бабка давай на них наезжать, мол, вы ж мусульмане, вам Аллах же не велит бухать, а вы пьете как черти. Но и они в свою очередь давай ей парить тоже, мол, бабка, мы этого Аллаха в глаза не видели, ничего он нам на этот счет не говорил, отвали мол, и все такое.
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107
The Sinner 8 часов назад
Там где зарево костров, там религий сто постов.
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14
Zhan Zhan 8 часов назад
"я свинину поел, жене изменил и в общественном месте курил" - кто помнит?)
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12k
Владислав Грецов 9 часов назад
девочки там хорошие....особенно полукровки)))))
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28k
parallax Автор поста Владислав Грецов 9 часов назад
На последней фотографии как раз такие.
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12k
Владислав Грецов parallax 7 часов назад
всегда удивлялся....как чистокровная так страшная как полукровка красотка епть....у буряток так же....
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58k
Доктор Джонс parallax 4 часа назад
На фото совсем даже не казашки, и не полукровки...Больше похожи на татарок или башкирок...
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1k
Свирепый Бамбр 9 часов назад
Если бы они вообще отказались от любой религии, то я назвал бы их мудрыми!
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