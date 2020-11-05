Почему казахи уходят из ислама?

Для начала давайте перечислим несколько общеизвестных фактов:
- несмотря на то, что согласно статистике основной религией в Казахстане является суннитский ислам, а большинство казахов называют себя верующими, они относятся к исполнению основных обрядов без особого фанатизма: читает намаз и соблюдает исламский пост крайне незначительное количество человек, против ношения хиджаба правительство борется на официальном уровне, обряд обрезания выполняется далеко не в каждой семье;
- множество казахов из солидарности и дружбы со своими русскими соседями каждый год участвуют в крещенских купаниях (фотографий в сети – куча) и без проблем кушают свинину и пьют алкоголь, что по идее им делать нельзя;
- за всю историю независимого Казахстана количество казахов, принявших православие, несколько больше количества русских, принявших ислам. А ведь есть еще протестантство и всякие полусектантские движения, вроде баптистов, которые у представителей титульной нации тоже достаточно популярны.
- множество казахов из солидарности и дружбы со своими русскими соседями каждый год участвуют в крещенских купаниях (фотографий в сети – куча) и без проблем кушают свинину и пьют алкоголь, что по идее им делать нельзя;
- за всю историю независимого Казахстана количество казахов, принявших православие, несколько больше количества русских, принявших ислам. А ведь есть еще протестантство и всякие полусектантские движения, вроде баптистов, которые у представителей титульной нации тоже достаточно популярны.
Все это давно известно и можно объяснить как долгим совместным проживанием казахского и русского народов, так и всеобъемлющим влиянием советской эпохи, которая всегда проповедовала атеизм и дружбу народов. Но ради справедливости, можно сказать следующее.
Распад СССР вызвал мощное возрождение мусульманской религии, что во многом было связано с ее прежним запретом и притеснениями верующих, а также ростом национального самосознания, которое ставило знак равенства: казах – значит, мусульманин. Но после появления в Казахстане собственных джихадистов под влиянием арабских стран правительство серьезно испугалось усиления роли ислама в обществе и стало ограничивать участие духовенства в политике. И еще сильнее укреплять унаследованный от Советского Союза светский характер государства.
Но дело совсем не в этом. Причиной того, что казахи являются не очень религиозными, является то, что они всегда были не очень религиозными. Сама суть кочевой жизни препятствует формированию стандартного «городского» ислама, как у оседлых народов. Кочевнику не всегда удобно молиться пять раз в день, поскольку ему нужно неотступно следить за стадами; он без особого желания соблюдает пищевые запреты, ведь каждый день находится под угрозой гoлoдa; у него нет возможности посещать мечеть, где, спрашивается, их найдешь в степи?
Ко всему прочему, в общую копилку добавилась традиционная казахская терпимость, открытость к культурам других народов и их давнее проживание в добром соседстве с русскими. Ну и, конечно, из-за слабого укоренения ислама, долго оставалось сильным влияние народной тюркской веры, которая к 20-му веку сильно забылась, но сохранилась в форме суеверий и некоторых домашних обрядов.
Распад СССР вызвал мощное возрождение мусульманской религии, что во многом было связано с ее прежним запретом и притеснениями верующих, а также ростом национального самосознания, которое ставило знак равенства: казах – значит, мусульманин. Но после появления в Казахстане собственных джихадистов под влиянием арабских стран правительство серьезно испугалось усиления роли ислама в обществе и стало ограничивать участие духовенства в политике. И еще сильнее укреплять унаследованный от Советского Союза светский характер государства.
Но дело совсем не в этом. Причиной того, что казахи являются не очень религиозными, является то, что они всегда были не очень религиозными. Сама суть кочевой жизни препятствует формированию стандартного «городского» ислама, как у оседлых народов. Кочевнику не всегда удобно молиться пять раз в день, поскольку ему нужно неотступно следить за стадами; он без особого желания соблюдает пищевые запреты, ведь каждый день находится под угрозой гoлoдa; у него нет возможности посещать мечеть, где, спрашивается, их найдешь в степи?
Ко всему прочему, в общую копилку добавилась традиционная казахская терпимость, открытость к культурам других народов и их давнее проживание в добром соседстве с русскими. Ну и, конечно, из-за слабого укоренения ислама, долго оставалось сильным влияние народной тюркской веры, которая к 20-му веку сильно забылась, но сохранилась в форме суеверий и некоторых домашних обрядов.
В эпоху Золотой Орды предки современных казахов были исламизированы довольно поверхностно, а на большее власть и не рассчитывала, платили бы дань, да участвовали в военных походах. Во времена Российской империи казанские татары и другие тюрки помогли повысить тут уровень религиозной жизни, и, как бы сказали христиане, степень «воцерковленности» казахского народа. Но общую ситуацию переломить они не смогли. Казахи были остались весьма формальными мусульманами, так же, как и русские являются формальными православными, но только даже задолго до появления Советского Союза.
Я бы назвал несколько интересных следствий, вытекающих из этого явления. Есть такая расхожая поговорка, которая непонятно откуда появилась, но хорошо отражает реальный расклад: казах лучше встанет на Коран чтобы достать с полки хлеб, чем встанет на хлеб чтобы достать Коран.
И еще один забавный момент. На юге Казахстана живет куча узбеков. Тот, кто там бывал, мог заметить, что это довольно верующие ребята, даже более верующие, чем южные казахи, которые считаются самыми религиозными представителями титульной нации. Так вот. Если сесть в машину к узбекскому таксисту, в ста случаях из ста там будет висеть амулет с сурой из Корана. У его коллеги казаха суру найти тоже можно, но чаще всего, там будет лапка совы или еще какая-нибудь шаманская атрибутика.
Я бы назвал несколько интересных следствий, вытекающих из этого явления. Есть такая расхожая поговорка, которая непонятно откуда появилась, но хорошо отражает реальный расклад: казах лучше встанет на Коран чтобы достать с полки хлеб, чем встанет на хлеб чтобы достать Коран.
И еще один забавный момент. На юге Казахстана живет куча узбеков. Тот, кто там бывал, мог заметить, что это довольно верующие ребята, даже более верующие, чем южные казахи, которые считаются самыми религиозными представителями титульной нации. Так вот. Если сесть в машину к узбекскому таксисту, в ста случаях из ста там будет висеть амулет с сурой из Корана. У его коллеги казаха суру найти тоже можно, но чаще всего, там будет лапка совы или еще какая-нибудь шаманская атрибутика.
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Метки: казахстан народы СССР религия
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Лично я, чем больше читаю Библию, тем больше убеждаюсь, что это сборник древнееврейских сказок и мифов... По мне, так Древнегреческая Мифология поинтереснее будет