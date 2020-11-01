Подборка интересных ретро-фотографий
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Молодой бодибилдер Шон Коннери, начало 1950–х, Великобритания
До того как серьезно заняться актерским ремеслом Шон Коннери успел поработать молочником, полировщиком гробов, нянькой, спасателем в бассейне, моделью для художников и отслужил во флоте, а с 18 лет увлекался бодибилдингом.
Крепкое телосложение помогло ему без проблем справиться с гангстером Джонни Стомпанато, когда тот в 1957 году приревновал Лану Тернер к Коннери и ворвался на съемочную площадку, размахивая пистолетом.
Крепкое телосложение помогло ему без проблем справиться с гангстером Джонни Стомпанато, когда тот в 1957 году приревновал Лану Тернер к Коннери и ворвался на съемочную площадку, размахивая пистолетом.
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Расчет противотанкового ружья красноармейцев Тхемаладзе и Тамразие на огневой позиции на горном перевале Северного Кавказа. 1942 год.
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Сербский солдат спит со своим отцом, который приехал навестить его на линии фронта недалеко от Белграда. Первая мировая, примерно 1914-1915 г.
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Джордж Мур "Живой скелет" и Фред Хоу "Толстяк", артисты интермедии XIX века, специализирующиеся на комедийном боксе. Фото 1897 г.
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Армянский демонстрант держит советскую эмблему с молотом и серпом в виде нацистской свастики в Москве во время акции протеста против объявления Кремлем чрезвычайного положения в Нагорном Карабахе, 15 января 1990 года.
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Лайнеры-трансатлантики в Нью-Йорке. Второй снизу – «Америка», за ним с другой стороны пирса — «Юнайтед Стейтс». Слева готовится к швартовке – знаменитый довоенный лайнер «Куин Элизабет».
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