2.

До того как серьезно заняться актерским ремеслом Шон Коннери успел поработать молочником, полировщиком гробов, нянькой, спасателем в бассейне, моделью для художников и отслужил во флоте, а с 18 лет увлекался бодибилдингом.

Крепкое телосложение помогло ему без проблем справиться с гангстером Джонни Стомпанато, когда тот в 1957 году приревновал Лану Тернер к Коннери и ворвался на съемочную площадку, размахивая пистолетом.