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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
01 ноября 2020 23:20
Метки: история   ретро   фото   
442
40
Подборка интересных ретро-фотографий
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Метки: история   ретро   фото   
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4k
uutb 3 часа назад
Комментарий к фото
Что-то, он на армянина не сильно похож...
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3k
ZmeyUA 2 часа назад
"Водитель троллейбуса" Это Киев. Крещатик. В фейсбуке даже в местных группах пытались эту девушку разыскать
"Водитель троллейбуса" Это Киев. Крещатик. В фейсбуке даже в местных группах пытались эту девушку разыскать
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8k
ScorpionDS ZmeyUA 59 минут назад
Уже бабушку или может даже прабабушку)
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43k
diesafari 2 часа назад
30-ый снимок почему "Комсомолк"? Недостаточно женственная?
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3k
RALEXXX 3 часа назад
У императора мышцы плечевого пояса очень даже неплохо развиты. В качалку ходил?
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587
Тамара Коршунова RALEXXX 3 часа назад
Я тоже обратила на это внимание. Ничё так амператор. спортивный ...
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8k
ScorpionDS RALEXXX 58 минут назад
Так не зря говорят после катастрофы поезда, он сам удерживал крышу вагона, пока от туда выбирались люди.
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378
Oleg ScorpionDS 42 минуты назад
Крышу поезда после крушения в 1888году удерживал его отец император Александр 3.
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8k
Александр ScorpionDS Полчаса назад
Не путай тёплое с мягким, дядя. Александр III, 29 октября 1888 года, крушение императорского поезда под Харьковом.
Не путай тёплое с мягким, дядя. Александр III, 29 октября 1888 года, крушение императорского поезда под Харьковом.
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2k
alessandrok 3 часа назад
Респект!
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