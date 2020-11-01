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Негра Маннергейма им уже мало

Негра Маннергейма им уже мало (2 фото)

Автор:
01 ноября 2020 20:44
Метки: актеры   кино   факты   
483
2

Анну Болейн, жену короля Генриха VIII, сыграет… ну да, естественно - чернокожая актриса. Как уточняет Deadline, на роль монаршей особы утвердили актрису и модель Джоди Тернер-Смит ("Квин и Слим"), как будто нарочно постаравшись, чтобы цвет кожи королевы был максимально темным

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Метки: актеры   кино   факты   
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32  комментария
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1k
Сергей Час назад
В таком случае Нельсона Манделу должна играть белая лесбиянка.)))
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2k
au3 49 секунд назад
А почему не голубой негр будет играть?
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45
Drongo 16 минут назад
Как-то уже и не смешно.
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7k
Михаил 17 минут назад
Вот пусть негры эту херь и смотрят.
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322
Алексей 17 минут назад
Зато шея длинная, промахнуться сложно. Финальную сцену можно без дублеров снимать.
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4k
sayrus 19 минут назад
Ссылка coub.com
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19k
turyst Полчаса назад
Негра Маннергейма им уже мало
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5k
Ковыль Перистый Полчаса назад
Ничуть не удивлена))) Градус их кретинизма крепчает))
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56k
Опиум для народа Полчаса назад
Не хотят они чего-то негритосовских вождей играть. Хотят играть белых правителей и известных людей. Хотят носить имена белых (Джоди Тернер-Смит,не абы какая Мупумба Напуку Будзиба)). Короче хотят быть похожими на белых как можно больше,а на черных-как можно меньше.
Выглядит это ущербно...)))
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3k
lexa Опиум для народа 5 минут назад
Майкл Джексон не одобрил бы твой комментарий.
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32k
Гёз Уленшпигель Полчаса назад
Негра Маннергейма им уже мало
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1k
Афраний 49 минут назад
Недостаточно чёрная.Надо ещё ваксой смазать.
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8k
ss 55 минут назад

Надеюсь, это жирная одноногая трансвеститка?! А то толерантность будет не соблюдена. Придётся опять ползать перед неграми на коленях.
И ещё это... Режиссёра за изнасилование сажать будут? Учтите! Иначе нещитово!
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107
Василий Петрович Час назад
ДБ!
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5k
maclay Час назад
О. нормально, может и баскетбол там покажут !
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1M
Сергей Час назад
Негра Маннергейма им уже малоПосмотреть
Негра Маннергейма им уже мало
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1k
Мистер Фикс Час назад
Достоверность никого не волнует. Все превратили в фарс
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Velho Safado Мистер Фикс 11 минут назад
Не, ну может она - гениальная? И Вы уже на второй минуте перестанете замечать цвет кожи?
Жаль, наврядли...
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27k
parallax Час назад
Надеюсь ей хоть фейс припудрят.
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8k
ss parallax 54 минуты назад
Только носик...
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56k
Опиум для народа parallax Полчаса назад
Она "пудру" свою таскает. По старой памяти-вдруг кому толкнёт...)))
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19k
turyst Опиум для народа 2 минуты назад
Негра Маннергейма им уже мало
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295
Обратная сторона Луны Час назад
Зато красивая
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7k
Александр Ego sum qui sum 39 минут назад
Еще один повод снимать её))
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295
Обратная сторона Луны Александр 37 минут назад
С вупи никто не сравнится. Но ей леит то уже сколько?
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7k
Александр Обратная сторона Луны Полчаса назад
Чем больше, тем лучше, поддержка пожилых людей.
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1k
Velho Safado Александр 14 минут назад
Вот эта-то как раз сыграет. Поскольку актриса. Безотносительно к цвету кожи. Но, ИМХО, не согласится. По той же самой причине.
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19k
turyst Александр 4 минуты назад
Ну... Что-то такое есть, конечно, но...

Ну... Что-то такое есть, конечно, но...
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