Негра Маннергейма им уже мало

Анну Болейн, жену короля Генриха VIII, сыграет… ну да, естественно - чернокожая актриса. Как уточняет Deadline, на роль монаршей особы утвердили актрису и модель Джоди Тернер-Смит ("Квин и Слим"), как будто нарочно постаравшись, чтобы цвет кожи королевы был максимально темным
Речь идет о "бросающем вызов" мини-сериале канала Channel 5 Anne Boleyn, который расскажет о последних днях жизни Анны. При этом обещано, что шоу будет выполнено по большей части в формате психологического триллера с упором - еще один необходимый сейчас бонус - на феминистскую составляющую. А именно - на борьбу Болейн с душным патриархатом тюдоровской Англии.
В других ролях: Паапа Эссьеду, Талисса Тейшейра, Аманда Бертон, Бэрри Уорд.
Анна - вторая жена Генриха VIII, мать второй правящей королевы Англии Елизаветы I Английской и одна из важнейших фигур, давших старт Реформации. Была обвинена в измене и казнена в мае 1536-го через обезглавливание (изначально предполагалось сожжение заживо, но Генрих "помиловал"), для чего из Франции был специально выписан именитый палач. Похоронена в безымянной могиле.
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Выглядит это ущербно...)))
Надеюсь, это жирная одноногая трансвеститка?! А то толерантность будет не соблюдена. Придётся опять ползать перед неграми на коленях.
И ещё это... Режиссёра за изнасилование сажать будут? Учтите! Иначе нещитово!
Жаль, наврядли...