Негра Маннергейма им уже мало

Речь идет о "бросающем вызов" мини-сериале канала Channel 5 Anne Boleyn, который расскажет о последних днях жизни Анны. При этом обещано, что шоу будет выполнено по большей части в формате психологического триллера с упором - еще один необходимый сейчас бонус - на феминистскую составляющую. А именно - на борьбу Болейн с душным патриархатом тюдоровской Англии.





В других ролях: Паапа Эссьеду, Талисса Тейшейра, Аманда Бертон, Бэрри Уорд.