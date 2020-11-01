А «На войне как на войне», в атаке Малешкин – танки в огне. Фильм 1968 года.
Этот фильм режиссёра Виктора Трегубовича практически военная хроника. Правдивая, простая и понятная, без лишнего пафоса история о жизни и становлении командира самоходной артиллерийской установки (САУ) Малешкина, которого прекрасно сыграл Михаил Кононов.
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Для некоторых эта картина может показаться обычным военным фильмом о молодом командире, перед которыми возникают разнообразные препятствия и он в меру своих знаний и опыта их преодолевает. Но это не так — просто понаблюдайте за главным героем более внимательно...
Каждое из возникающих препятствий Малешкин воспринимает как вызов, как отдельную историю. Не имея никакого боевого опыта он с первых минут фильма мечтает о подвиге. Он еще не знает как вести себя с подчиненными, но уже пытается завоевать авторитет и понимает всю свою ответственность. При первой же опасной ситуации, когда из гранаты выпала чека он самостоятельно решает достать гранату из самоходки.
Младший лейтенант Малешкин действительно является настоящим офицером, который не выгораживает себя и не сдает своих подчиненных вышестоящему начальству, что старается выстроить не только служебные взаимоотношения, но и товарищеские. Да, он еще не опытен, но при необходимости проявляет смекалку, помогает боевым товарищам и постепенно становится своим.
В этом Малешкину помогает ефрейтор Осип Бянкин в исполнении Федора Одинокова — иногда советом, иногда опытом, иногда заступничеством, а иногда и вовремя вставленной шуткой. Этого бывалого вояку ничем не смутить и ни перед кем он не робеет. Простой. Прямой и надёжный.
Водитель-механик Щербак
А вот водитель-механик Щербак, которого играет Виктор Павлов, здесь показан немного ленивым и как будто трусоватым, даже его разговоры наполнены трагизмом. Вообще, когда смотришь фильм, думаешь, что именно он должен погибнуть в конце — всю первую часть он говорит о том, что кто-то где-то погиб, какого-то командира не стало, а при исполнении песни о танкисте камера останавливается на его грустном лице именно в тот момент, когда он поёт: "что сын их больше не вернется и не приедет погостить".
Но возможно тогда еще режиссёр Виктор Трегубович не знал о таком приёме в кинематографе и это было не более, чем случайностью, ведь в конце погибает не он, а Михаил Домешек. Олег Борисов отлично справился с ролью ершистого, но душевного и обаятельного сержанта. А сцена с десантом одна из самых лучших в фильме.
В фильме очень много добрых и дружеских шуток, которые пытаются нам донести, что это фильм о людях, которые несмотря ни на что, даже на войне — остаются людьми. Да, это история не только о войне — она так же о личности и лидерстве, о взаимоотношении поколений, о завоевании доверия и авторитета, о боевом братстве и настоящей дружбе... и просто о людях.
Интересные факты
1. эта картина посвящена павшим и выжившим воинам 3-й гвардейской танковой армии маршала Рыбалко;
2. в сцене начала атаки танков на деревню можно увидеть танк Т-54, который не мог там быть, так как его массовое производство началось уже после войны;
3. самоходок СУ-100 тоже не могло быть в кадре, так как первый бой с их участием произошел в Венгрии в 1945 году;
4. один из немногих военных фильмов в которых вообще нет пропаганды;
5. фильм снят по мотивам одноимённой повести Виктора Курочкина, который засветился в небольшом эпизоде — он сыграл священника, отпевающего покойника.
2. в сцене начала атаки танков на деревню можно увидеть танк Т-54, который не мог там быть, так как его массовое производство началось уже после войны;
3. самоходок СУ-100 тоже не могло быть в кадре, так как первый бой с их участием произошел в Венгрии в 1945 году;
4. один из немногих военных фильмов в которых вообще нет пропаганды;
5. фильм снят по мотивам одноимённой повести Виктора Курочкина, который засветился в небольшом эпизоде — он сыграл священника, отпевающего покойника.
Биография
Родился в деревне Кушниково (ныне Старицкий район, Тверская область) в крестьянской семье. Официальная дата рождения писателя — 23 декабря 1923 года, однако по свидетельству жены он родился 23 ноября 1922 г..
Великая Отечественная война застала его в Ленинграде. Во время блокады он работал на заводе, выпускавшем зенитные снаряды.
"Сестра с матерью эвакуировались к родственникам в Ярославль. Я с отцом остался в осаждённом Ленинграде. Работал на заводе шлифовальщиком. Работа у меня была несложная: обтачивал зенитные снаряды. В конце января 1942 года умерли отец и тётка, у которой мы жили. Я остался один".
Весной 1942 года в крайне истощённом состоянии был эвакуирован из блокадного Ленинграда через Ладогу. В Ярославской области он два месяца лечился от дистрофии, в июне 1942 года был призван в армию и направлен в танковое училище.
С 23 июня 1942 года — курсант Ульяновского гвардейского танкового училища (с 1 марта 1943 года — курсант 2-го Киевского артиллерийского училища (Саратов). 20 июня 1943 года лейтенант Курочкин назначен командиром СУ-85 в 1893-й самоходный артполк 3-й танковой армии 1-го Украинского фронта. С 5 августа 1944 года в составе 1-го гвардейского артиллерийского полка 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта: Курская дуга, освобождение Левобережной Украины, форсирование Днепра, освобождение Киева, Львова.
31 января 1945 года, к тому времени гвардии лейтенант из 1-го гвардейского самоходного-артиллерийского полка, был тяжело ранен при форсировании Одера.
После войны в 1949 году окончил Ленинградскую юридическую школу, в 1949—1951 годах работал судьёй в посёлке Уторгош Новгородской области, затем журналистом в ленинградских газетах "Ленинградская правда" и "Смена". Обучался на заочном отделении Литературного института, который окончил в 1959 году. Среди зачётных рассказов первой учебной сессии (1954) были "Соперницы", впоследствии лёгшие в основу фильма "Ссора в Лукашах".
Не хороший факт - в 1968 году был жестоко избит милиционерами, получил инсульт и с тех пор тяжело болел до самой смерти.
Умер 10 ноября 1976 года. Похоронен на Комаровском кладбище.
Великая Отечественная война застала его в Ленинграде. Во время блокады он работал на заводе, выпускавшем зенитные снаряды.
"Сестра с матерью эвакуировались к родственникам в Ярославль. Я с отцом остался в осаждённом Ленинграде. Работал на заводе шлифовальщиком. Работа у меня была несложная: обтачивал зенитные снаряды. В конце января 1942 года умерли отец и тётка, у которой мы жили. Я остался один".
Весной 1942 года в крайне истощённом состоянии был эвакуирован из блокадного Ленинграда через Ладогу. В Ярославской области он два месяца лечился от дистрофии, в июне 1942 года был призван в армию и направлен в танковое училище.
С 23 июня 1942 года — курсант Ульяновского гвардейского танкового училища (с 1 марта 1943 года — курсант 2-го Киевского артиллерийского училища (Саратов). 20 июня 1943 года лейтенант Курочкин назначен командиром СУ-85 в 1893-й самоходный артполк 3-й танковой армии 1-го Украинского фронта. С 5 августа 1944 года в составе 1-го гвардейского артиллерийского полка 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта: Курская дуга, освобождение Левобережной Украины, форсирование Днепра, освобождение Киева, Львова.
31 января 1945 года, к тому времени гвардии лейтенант из 1-го гвардейского самоходного-артиллерийского полка, был тяжело ранен при форсировании Одера.
После войны в 1949 году окончил Ленинградскую юридическую школу, в 1949—1951 годах работал судьёй в посёлке Уторгош Новгородской области, затем журналистом в ленинградских газетах "Ленинградская правда" и "Смена". Обучался на заочном отделении Литературного института, который окончил в 1959 году. Среди зачётных рассказов первой учебной сессии (1954) были "Соперницы", впоследствии лёгшие в основу фильма "Ссора в Лукашах".
Не хороший факт - в 1968 году был жестоко избит милиционерами, получил инсульт и с тех пор тяжело болел до самой смерти.
Умер 10 ноября 1976 года. Похоронен на Комаровском кладбище.
Литературная работа
Начал писать, работая народным судьёй. Первыми его пробами пера явились военные воспоминания, которые, в большинстве своём, так и остались черновиками. Единственным результатом этой деятельности впоследствии явился рассказ "Неравный бой", повествующий о девочке, которая подсказала русским танкистам во время уличных боёв, где скрываются фашистские танки, и тем самым решила исход битвы. Дебютировал в литературе в 1952 году рассказом "Пастух".
В 1956 году в альманахе "Молодой Ленинград" был опубликован его рассказ "Яба", который, по словам жены писателя Г. Е. Нестеровой-Курочкиной, явился зачином для "Записок народного судьи Семёна Бузыкина". Эта повесть, написанная Курочкиным в 1962 году, впервые была опубликована только в 1988-м, первоначально была отвергнута цензурой.
Автор книг "Короткое детство", "Наденька из Апалева", "Заколоченный дом", "На войне как на войне"; пьесы "Козыриха" и др.
Самым известным произведением писателя стала повесть "На войне как на войне", вошедшая в золотой фонд русской военной прозы. Повесть была опубликована в 1965 году, а в 1968-м экранизирована.
В 1956 году в альманахе "Молодой Ленинград" был опубликован его рассказ "Яба", который, по словам жены писателя Г. Е. Нестеровой-Курочкиной, явился зачином для "Записок народного судьи Семёна Бузыкина". Эта повесть, написанная Курочкиным в 1962 году, впервые была опубликована только в 1988-м, первоначально была отвергнута цензурой.
Автор книг "Короткое детство", "Наденька из Апалева", "Заколоченный дом", "На войне как на войне"; пьесы "Козыриха" и др.
Самым известным произведением писателя стала повесть "На войне как на войне", вошедшая в золотой фонд русской военной прозы. Повесть была опубликована в 1965 году, а в 1968-м экранизирована.
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Один из лучших, если не лучший, фильм о войне.
«Т. Курочкин умело и бесстрашно руководит своим экипажем. В бою с немецкими захватчиками за освобождение нас.пункта Антополь-Боярка принял бой с двумя немецкими «Тиграми». Умелым маневром зайдя с фланга уничтожил один немецкий танк типа «Тигр» с его расчетом и до взвода живой силы противника. Своим умением руководить экипажем в бою удержал достигнутый рубеж и сохранил свою машину не смотря на сильный огонь противника. За все время боев в проводимой операции машина лейтенанта Курочкина не имела вынужденных остановок и поломок.
Достоин правительственной награды орден «Красное Знамя».
Командир 1893-его Фастовского самоходного арт.полка
подполковник Басов
8 января 1944 г».
на фото: Тигры дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» в районе Винницы, противники 6 Гв.ТК где служил В.Курочкин.