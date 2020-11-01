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На войне как на войне

На войне как на войне (11 фото)

Автор:
01 ноября 2020 15:24
Метки: Малешкин   СССР   война   история   танки   факты   
624
11
А «На войне как на войне», в атаке Малешкин – танки в огне. Фильм 1968 года.
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Метки: Малешкин   СССР   война   история   танки   факты   
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6  комментариев
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4k
Александр 3 часа назад
Прекрасные артисты, прекрасный сценарий по книге фронтовика...
Один из лучших, если не лучший, фильм о войне.
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32k
figny Час назад
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123k
Leff Час назад
Вот какие фильмы надо снимать и смотреть ,а не фентези про Т-34 ,"сталинград" и прочую лабуду.
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13k
Alex 3 часа назад
Один из самых лучших фильмов о Великой Отечественной.
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15k
бат св 3 часа назад
Из наградного листа на командира СУ-85 лейтенанта В.А.Курочкина:
«Т. Курочкин умело и бесстрашно руководит своим экипажем. В бою с немецкими захватчиками за освобождение нас.пункта Антополь-Боярка принял бой с двумя немецкими «Тиграми». Умелым маневром зайдя с фланга уничтожил один немецкий танк типа «Тигр» с его расчетом и до взвода живой силы противника. Своим умением руководить экипажем в бою удержал достигнутый рубеж и сохранил свою машину не смотря на сильный огонь противника. За все время боев в проводимой операции машина лейтенанта Курочкина не имела вынужденных остановок и поломок.

Достоин правительственной награды орден «Красное Знамя».

Командир 1893-его Фастовского самоходного арт.полка

подполковник Басов

8 января 1944 г».
на фото: Тигры дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» в районе Винницы, противники 6 Гв.ТК где служил В.Курочкин.
Из наградного листа на командира СУ-85 лейтенанта В.А.Курочкина: «Т. Курочкин умело и бесстрашно руководит своим экипажем. В бою с немецкими захватчиками за освобождение нас.пункта Антополь-Боярка принял бой с двумя немецкими «Тиграми». Умелым маневром зайдя с фланга уничтожил один немецкий танк типа «Тигр» с его расчетом и до взвода живой силы противника. Своим умением руководить экипажем в бою удержал достигнутый рубеж и сохранил свою машину не смотря на сильный огонь противника. За все время боев в проводимой операции машина лейтенанта Курочкина не имела вынужденных остановок и поломок. Достоин правительственной награды орден «Красное Знамя». Командир 1893-его Фастовского самоходного арт.полка подполковник Басов 8 января 1944 г». на фото: Тигры дивизии СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» в районе Винницы, противники 6 Гв.ТК где служил В.Курочкин.
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21k
Dobry vojak Svejk 4 часа назад
По книге - погибает именно Малешкин. Уже после боя, от случайного осколка.
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