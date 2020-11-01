Родился в деревне Кушниково (ныне Старицкий район, Тверская область) в крестьянской семье. Официальная дата рождения писателя — 23 декабря 1923 года, однако по свидетельству жены он родился 23 ноября 1922 г..



Великая Отечественная война застала его в Ленинграде. Во время блокады он работал на заводе, выпускавшем зенитные снаряды.

"Сестра с матерью эвакуировались к родственникам в Ярославль. Я с отцом остался в осаждённом Ленинграде. Работал на заводе шлифовальщиком. Работа у меня была несложная: обтачивал зенитные снаряды. В конце января 1942 года умерли отец и тётка, у которой мы жили. Я остался один".



Весной 1942 года в крайне истощённом состоянии был эвакуирован из блокадного Ленинграда через Ладогу. В Ярославской области он два месяца лечился от дистрофии, в июне 1942 года был призван в армию и направлен в танковое училище.



С 23 июня 1942 года — курсант Ульяновского гвардейского танкового училища (с 1 марта 1943 года — курсант 2-го Киевского артиллерийского училища (Саратов). 20 июня 1943 года лейтенант Курочкин назначен командиром СУ-85 в 1893-й самоходный артполк 3-й танковой армии 1-го Украинского фронта. С 5 августа 1944 года в составе 1-го гвардейского артиллерийского полка 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта: Курская дуга, освобождение Левобережной Украины, форсирование Днепра, освобождение Киева, Львова.



31 января 1945 года, к тому времени гвардии лейтенант из 1-го гвардейского самоходного-артиллерийского полка, был тяжело ранен при форсировании Одера.



После войны в 1949 году окончил Ленинградскую юридическую школу, в 1949—1951 годах работал судьёй в посёлке Уторгош Новгородской области, затем журналистом в ленинградских газетах "Ленинградская правда" и "Смена". Обучался на заочном отделении Литературного института, который окончил в 1959 году. Среди зачётных рассказов первой учебной сессии (1954) были "Соперницы", впоследствии лёгшие в основу фильма "Ссора в Лукашах".



Не хороший факт - в 1968 году был жестоко избит милиционерами, получил инсульт и с тех пор тяжело болел до самой смерти.



Умер 10 ноября 1976 года. Похоронен на Комаровском кладбище.