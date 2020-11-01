Авторский пост
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Метки: Петроград СПб ленинград питер санкт-петербург
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Бродяга, ты хоть не начнёшь нам за экологию мутить?
а то я уже боюсь посты за Питер открывать)))
начинаю их тупо тролить.