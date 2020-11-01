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Бродя по Санкт-Петербургу

Бродя по Санкт-Петербургу (50 фото)

Автор:
01 ноября 2020 10:20
Метки: Петроград   СПб   ленинград   питер   санкт-петербург   
560
50
Тут нет выставочных фотографий Санкт-Петербурга.
Тут он такой как я его увидел
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Метки: Петроград   СПб   ленинград   питер   санкт-петербург   
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582
Тамара Коршунова 3 часа назад
Вот такой садик обнаружила года 4 тому назад в Питере. Как пройти - не знаю. Просто гуляла. Шла от Русского музея.
Вот такой садик обнаружила года 4 тому назад в Питере. Как пройти - не знаю. Просто гуляла. Шла от Русского музея.
Вот такой садик обнаружила года 4 тому назад в Питере. Как пройти - не знаю. Просто гуляла. Шла от Русского музея.
Вот такой садик обнаружила года 4 тому назад в Питере. Как пройти - не знаю. Просто гуляла. Шла от Русского музея.
Вот такой садик обнаружила года 4 тому назад в Питере. Как пройти - не знаю. Просто гуляла. Шла от Русского музея.
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12k
Владислав Грецов 2 часа назад
город сильно запущен...но что то меняется к лучшему....
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44k
Albert GER 5 часов назад
хороший пост за Питер, на удивление добрый. без афальтового завода.

Бродяга, ты хоть не начнёшь нам за экологию мутить?
а то я уже боюсь посты за Питер открывать)))
начинаю их тупо тролить.
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91k
БрОдЯгА Автор поста Albert GER Полчаса назад
))))) писать точно не буду но если встречу его и он мне покажется интересным то сфотографирую.
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