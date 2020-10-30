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Киану и Дженнифер познакомились В начале 1998 года на вечеринке, у них начался роман. В 1999 году Дженнифер забеременела. 8 января 2000 года должна была родиться дочь, которую они собирались назвать Ава Арчер Сайм-Ривз, но в декабре 1999, за неделю до родов, врач перестал слышать биение сердца ребёнка. УЗИ показало, что девочка умерла в утробе матери, причиной смерти стал тромб в пуповине.