Подборка интересных малоизвестных фотографий известных людей
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8.
Айван Райтман, Дэн Айкройд, Гарольд Рамис и Билл Мюррей в Нью-Йорке во время съемок «Охотников за привидениями» (Ghostbusters), 1984 год
10.
Василий Ливанов и Никита Михалков на съёмках фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»
12.
Михаил Мукасей, Юрий Мороз и Сергей Жигунов, фотопробы на роли «Гардемаринов», остался только Жигунов
14.
Ведущий телепрограммы «Вираж» Александр Масляков, 17 января 1984 года. Фото Виталия Созинова /Фотохроника ТАСС/
22.
Киану Ривз со своей девушкой Дженнифер Сайм, 1999 год
Киану и Дженнифер познакомились В начале 1998 года на вечеринке, у них начался роман. В 1999 году Дженнифер забеременела. 8 января 2000 года должна была родиться дочь, которую они собирались назвать Ава Арчер Сайм-Ривз, но в декабре 1999, за неделю до родов, врач перестал слышать биение сердца ребёнка. УЗИ показало, что девочка умерла в утробе матери, причиной смерти стал тромб в пуповине.
29.
Мухаммед Али во время тренировки в лондонском Гайд-парке, где сразу же собралась толпа поклонников, 1966 год
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