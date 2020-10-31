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Лучшие бренды кроссовок

Лучшие бренды кроссовок (15 фото)

Автор:
31 октября 2020 10:04
Сообщество : Факты
Метки: бренды   кроссовки   обувь   фото   
1251
15
Кроссовки – самый распространенный, универсальный вид обуви. Они давно вошли в нашу жизнь, и не только для занятий спортом. Большой выбор моделей отличается разнообразием стилей и функциональностью. Как и любая покупка, приобретение обуви отражается на бюджете, поэтому ее выбор требует внимания.
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Метки: бренды   кроссовки   обувь   фото   
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7  комментариев
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201
.. 2 часа назад
адидас уже давно нормальную обувь не делает, пума туда же! по мне таки лучшие это найк, джордан, и рибок но только не "классика"
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2k
Arvo Laar 13 минут назад
Лучшие бренды кроссовок
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1k
Vladimir Taranovich 57 минут назад
когда это converse в премиум-класс переместился? ась?
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12k
Ligov Час назад
Даже Salomon'а нет. Странный какой то рейтинг...)
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384
REMM Час назад
Лучшие бренды кроссовок
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11k
Альф 57 Час назад
Пробовал всяких брендов, но, лучше чем Найк Кортез нет. 3-4 года служат верой и правдой!
Пробовал всяких брендов, но, лучше чем Найк Кортез нет. 3-4 года служат верой и правдой!
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9k
Schandmaul 2 часа назад
довольно давно подсел на Asics. За обувь, в которой нога отдыхает, не жалко заплатить чуть больше.
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