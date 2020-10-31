Лучшие бренды кроссовок

Изначально компания New Balance специализировалась на ортопедической обуви. Сейчас бренд предлагает удобные кроссовки с модным дизайном. Продукцию особенно любят молодые люди. Большой опыт позволяет производить вещи высокого качества. У компании несколько линеек для спортивных мероприятий, повседневной ходьбы.



По сравнению с изделиями от других компаний, модели New Balance отличаются легкостью, наличием вентилируемой функции и особой мягкостью. На производстве используются материалы с необычной фактурой. Особое внимание производитель уделил амортизации. Подошва наполняется пеной из каучука, что обеспечивает особое удобство обуви для пробежек, прыжков и продолжительных прогулок.







Достоинства

Дизайн;

Приятный на ощупь материал;

Удобство подошвы;

Хорошие показатели износостойкости.



Недостатки

Много подделок.

Отзывы о данном бренде самые разные. Кто-то утверждает, что кроссовки Newbalance – самые дорогие. Но, многие все же соглашаются, что на обуви лучше не экономить. Замечена функциональность, комфорт обуви, легкость ухода. Кроссовки можно стирать даже в машинке на режиме щадящей стирки. Привлекает эластичная подошва Abzorb.