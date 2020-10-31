Кроссовки – самый распространенный, универсальный вид обуви. Они давно вошли в нашу жизнь, и не только для занятий спортом. Большой выбор моделей отличается разнообразием стилей и функциональностью. Как и любая покупка, приобретение обуви отражается на бюджете, поэтому ее выбор требует внимания.
Как выбрать бренд кроссовок
Самые популярные фирмы кроссовок предлагают разные модели. Можно купить обувь для бега, походов, для спорта. Предусмотрены варианты для каждого дня. Выбор для рейтинга делался на основе отзывов, мнений специалистов, информации из специализированных порталов. Лучшие бренды кроссовок были отобраны после изучения следующих параметров:
Материал. Ткани должны быть дышащими;
Особенности фиксации голеностопа. Жесткость изделия;
Высокое качество обуви;
Устойчивость к значительным нагрузкам;
Комфорт. Ногам должно быть, прежде всего, удобно;
Вес;
Наличие ортопедических вставок;
Отсутствие неприятных запахов;
Аккуратные швы;
Упругость носка;
Правильные размеры. Обувь не должна болтаться или давить.
При выборе также имеет значение структура стелек, подошвы. Ориентируясь на характеристики, был составлен рейтинг лучших производителей спортивной обуви для бега, повседневного применения, баскетбола.
Материал. Ткани должны быть дышащими;
Особенности фиксации голеностопа. Жесткость изделия;
Высокое качество обуви;
Устойчивость к значительным нагрузкам;
Комфорт. Ногам должно быть, прежде всего, удобно;
Вес;
Наличие ортопедических вставок;
Отсутствие неприятных запахов;
Аккуратные швы;
Упругость носка;
Правильные размеры. Обувь не должна болтаться или давить.
При выборе также имеет значение структура стелек, подошвы. Ориентируясь на характеристики, был составлен рейтинг лучших производителей спортивной обуви для бега, повседневного применения, баскетбола.
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Лучшие бренды кроссовок для бега
Модели для бега оснащены укрепленной пяткой, превосходной вентиляцией, облегченной носочной частью. Технология амортизации компенсирует нагрузки на позвоночник, защищает суставы. Немало важны и используемые материалы, которые позволяют коже дышать. Оптимальное сочетание – ткань и натуральная кожа. Благодаря высокофункциональным материалам, модели обладают легковесностью. В обзоре представлены лучшие кроссовки для бега, имеющие высокую амортизацию. Изделия характеризуются доступной ценой и креативным дизайном.
Adidas
Бренд по праву признан самым лучшим, его продукция занимает 20% рынка. Компанию Адидас основали в 20-е годы 20 века. Особенность моделей в комфорте, стойкости к износу, высоком качестве. Эти характеристики важны для всех, кто любит бег. Ежегодно дизайнеры пополняют ассортимент уникальными моделями. Новинки подходят для повседневного ношения, тренировок. А новейшие технологии обеспечивают устойчивость изделий.
Бренд предоставляет молодежные линейки. Для серии Adidas Superstar характерна стилистика хип-хоп культуры. Линейка Neo привлекает неповторимым дизайном, который замечательно сочетается с вещами в стиле Casual. А для экстремальных условий создана специальная серия Climacool.
Достоинства
Популярность у молодежи;
Необычное оформление;
Использование инновационных технологий;
Износостойкость в процессе эксплуатации;
Гибкая подошва.
Недостатки
Не из дешевых.
В отзывах пользователи отмечают цельные полиуретановые подошвы, а также устойчивый и крепкий носок, которые обеспечивают функциональную поддержку с учетом анатомии стоп. Удобство в голеностопе делают кроссовки Адидас лучшим выбором для тренировок и бега.
Бренд предоставляет молодежные линейки. Для серии Adidas Superstar характерна стилистика хип-хоп культуры. Линейка Neo привлекает неповторимым дизайном, который замечательно сочетается с вещами в стиле Casual. А для экстремальных условий создана специальная серия Climacool.
Достоинства
Популярность у молодежи;
Необычное оформление;
Использование инновационных технологий;
Износостойкость в процессе эксплуатации;
Гибкая подошва.
Недостатки
Не из дешевых.
В отзывах пользователи отмечают цельные полиуретановые подошвы, а также устойчивый и крепкий носок, которые обеспечивают функциональную поддержку с учетом анатомии стоп. Удобство в голеностопе делают кроссовки Адидас лучшим выбором для тренировок и бега.
New Balance
Изначально компания New Balance специализировалась на ортопедической обуви. Сейчас бренд предлагает удобные кроссовки с модным дизайном. Продукцию особенно любят молодые люди. Большой опыт позволяет производить вещи высокого качества. У компании несколько линеек для спортивных мероприятий, повседневной ходьбы.
По сравнению с изделиями от других компаний, модели New Balance отличаются легкостью, наличием вентилируемой функции и особой мягкостью. На производстве используются материалы с необычной фактурой. Особое внимание производитель уделил амортизации. Подошва наполняется пеной из каучука, что обеспечивает особое удобство обуви для пробежек, прыжков и продолжительных прогулок.
Достоинства
Дизайн;
Приятный на ощупь материал;
Удобство подошвы;
Хорошие показатели износостойкости.
Недостатки
Много подделок.
Отзывы о данном бренде самые разные. Кто-то утверждает, что кроссовки Newbalance – самые дорогие. Но, многие все же соглашаются, что на обуви лучше не экономить. Замечена функциональность, комфорт обуви, легкость ухода. Кроссовки можно стирать даже в машинке на режиме щадящей стирки. Привлекает эластичная подошва Abzorb.
По сравнению с изделиями от других компаний, модели New Balance отличаются легкостью, наличием вентилируемой функции и особой мягкостью. На производстве используются материалы с необычной фактурой. Особое внимание производитель уделил амортизации. Подошва наполняется пеной из каучука, что обеспечивает особое удобство обуви для пробежек, прыжков и продолжительных прогулок.
Достоинства
Дизайн;
Приятный на ощупь материал;
Удобство подошвы;
Хорошие показатели износостойкости.
Недостатки
Много подделок.
Отзывы о данном бренде самые разные. Кто-то утверждает, что кроссовки Newbalance – самые дорогие. Но, многие все же соглашаются, что на обуви лучше не экономить. Замечена функциональность, комфорт обуви, легкость ухода. Кроссовки можно стирать даже в машинке на режиме щадящей стирки. Привлекает эластичная подошва Abzorb.
Merrell
Бренд подходит для любителей спорта, активного отдыха, путешественников. Компания предлагает эргономичную, функциональную обувь, выдерживающую длительные переходы по сложным тропам. В 1983 году бренд создал походные кроссовки для женщин. При их создании применялась технология Qform.
Модели Merrell характеризуются особой подошвой. Элемент обладает превосходными свойствами амортизации и крепким сцеплением с поверхностью. Бренд предлагает замечательную альтернативу зимним ботинкам – утепленные кроссовки. Они имеют стильный дизайн и обладают водоотталкивающими свойствами.
Достоинства
Большой срок эксплуатации;
Универсальность изделий;
Эргономичное оформление;
Морозоустойчивость тканей.
Недостатки
Высокая цена на детскую продукцию.
Кроссовки оснащены стелькой с антибактериальными свойствами, которая предотвращает возникновение неприятного запаха. Пользователи особо выделили нескользящую подошву.
Модели Merrell характеризуются особой подошвой. Элемент обладает превосходными свойствами амортизации и крепким сцеплением с поверхностью. Бренд предлагает замечательную альтернативу зимним ботинкам – утепленные кроссовки. Они имеют стильный дизайн и обладают водоотталкивающими свойствами.
Достоинства
Большой срок эксплуатации;
Универсальность изделий;
Эргономичное оформление;
Морозоустойчивость тканей.
Недостатки
Высокая цена на детскую продукцию.
Кроссовки оснащены стелькой с антибактериальными свойствами, которая предотвращает возникновение неприятного запаха. Пользователи особо выделили нескользящую подошву.
Asics
Японский бренд изготавливает кроссовки для бега превосходного качества. Все разработки компании выполняются, исходя из физиологических особенностей тела. Это позволяет создать самые удобные кроссовки. Фирма предлагает разные виды обуви – кроссовки для триатлона, пробежек на короткие расстояния и изделия для марафона.
Модели Asics понравятся любителям традиционного стиля. Кроссовки подходят для классической и современной одежды. Они защищают ноги от травмирования, повышают сцепление с поверхностями. Из популярных линеек стоит отметить GT для пробежек. Она обладает превосходными амортизирующими свойствами.
Достоинства
Применение высококачественных материалов;
Современные технологии;
Высокий уровень комфорта;
Защита от повреждений;
Большой ассортимент.
Недостатки
Завышенная цена.
Покупатели выделяют удобство обуви для пробежек и для повседневной носки. Похвалы достойны амортизационные качества и особая технология поддержки стопы. Особо отмечена легкость, эргономичность и экологичность кроссовок. Колодка настолько удобная, что при одевании принимает форму стопы.
Модели Asics понравятся любителям традиционного стиля. Кроссовки подходят для классической и современной одежды. Они защищают ноги от травмирования, повышают сцепление с поверхностями. Из популярных линеек стоит отметить GT для пробежек. Она обладает превосходными амортизирующими свойствами.
Достоинства
Применение высококачественных материалов;
Современные технологии;
Высокий уровень комфорта;
Защита от повреждений;
Большой ассортимент.
Недостатки
Завышенная цена.
Покупатели выделяют удобство обуви для пробежек и для повседневной носки. Похвалы достойны амортизационные качества и особая технология поддержки стопы. Особо отмечена легкость, эргономичность и экологичность кроссовок. Колодка настолько удобная, что при одевании принимает форму стопы.
Лучшие бренды повседневных кроссовок
Представленные модели лучших брендов кроссовок для повседневного ношения делаются из дышащих материалов. Основной критерий выбора – комфортное преодоление больших расстояний. Для покупателей важна внешняя эстетика и удобство. Повседневные кроссовки актуальны не только в рамках спортивного стиля, их сочетают с классикой и платьями.
Reebok
Один из старейших брендов в сфере спортивной обуви. 120 лет назад торговая марка начинала производство с обуви для бега. Сейчас специализация фирмы – кроссовки для легкой атлетики и фитнеса. Reebok предоставляет много моделей для любого времени года, пола и возраста. Ассортимент расцветок дает возможность создать любой образ. Модель Classic предпочитает молодое поколение. Предусмотрены варианты – с лакированной поверхностью, из нубука и натуральной кожи.
Важное качество повседневной обуви – удобство. К популярным линейкам относится ZigTech. Они подходят для занятий спортом. Специальная подошва снижает нагрузку на суставы и защищает от повреждений.
Достоинства
Большой выбор цветов моделей;
Использование натуральных материалов;
Отличная вентиляция;
Высокая износостойкость;
Мягкость подошвы.
Недостатки
За бренд нужно платить.
Пользователи отмечают большой ассортимент бренда. Кроме классических моделей, можно выбрать кроссовки для пробежек, для кардиотренировок, разных видов фитнеса и штангетки. Изделия Reebok отличаются яркостью и особым стилем.
Важное качество повседневной обуви – удобство. К популярным линейкам относится ZigTech. Они подходят для занятий спортом. Специальная подошва снижает нагрузку на суставы и защищает от повреждений.
Достоинства
Большой выбор цветов моделей;
Использование натуральных материалов;
Отличная вентиляция;
Высокая износостойкость;
Мягкость подошвы.
Недостатки
За бренд нужно платить.
Пользователи отмечают большой ассортимент бренда. Кроме классических моделей, можно выбрать кроссовки для пробежек, для кардиотренировок, разных видов фитнеса и штангетки. Изделия Reebok отличаются яркостью и особым стилем.
DC
Бренд DC предлагает качественные спортивные кроссовки, подходящие для любителей экстремальных видов спорта. Компания предоставляет варианты для повседневного ношения. Изделия отличаются повышенным комфортом. Можно выбрать любой дизайн. Обувь прекрасно сочетается с джинсами, спортивной одеждой, брюками и даже юбками.
Продукция изготавливается из влагостойких, дышащих и натуральных материалов. А особая форма защищает ноги от травм и надежно фиксирует стопу. Зимние модели отличаются такими же свойствами и дополняются утеплением мехом и наличием протекторов на подошве. Специальные вставки на подошве обеспечивают надежное сцепление с поверхностью асфальта.
Достоинства
Уникальный дизайн;
Подошва высокого качества;
Легко обуваются;
Удобство изделий.
Недостатки
Маркая обувь, требуется особый уход.
Чистить изделия можно хозяйственным мылом и щеткой. Допустимо воспользоваться для чистки и стиральной машиной с щадящим режимом. Стоит упомянуть особую прочность шнурков.
Продукция изготавливается из влагостойких, дышащих и натуральных материалов. А особая форма защищает ноги от травм и надежно фиксирует стопу. Зимние модели отличаются такими же свойствами и дополняются утеплением мехом и наличием протекторов на подошве. Специальные вставки на подошве обеспечивают надежное сцепление с поверхностью асфальта.
Достоинства
Уникальный дизайн;
Подошва высокого качества;
Легко обуваются;
Удобство изделий.
Недостатки
Маркая обувь, требуется особый уход.
Чистить изделия можно хозяйственным мылом и щеткой. Допустимо воспользоваться для чистки и стиральной машиной с щадящим режимом. Стоит упомянуть особую прочность шнурков.
Nike
Бренд Nike считается одним из лучших. Кроссовки компании постоянный выбор спортсменов и любителей активного образа жизни. Производитель периодически предлагает новые модели.
Купить кроссовки Найк возможно на официальном сайте и в магазинах брендовой спортивной обуви. Больше всего популярны AirMax и Nike Running. Они представлены в разных оттенках, делаются из прочного и упругого материала. Ассортимент компании предполагает разные модели, можно выбрать кроссовки к любому образу.
Достоинства
Разные виды обуви – для игровых видов спорта, для бега, для молодежи и для футбола;
Обновляющийся модельный ряд;
Стильный дизайн;
Комфорт;
Высокая износостойкость.
Недостатки
Стоимость завышена.
Многими покупателями отмечен большой срок службы обуви Найк, обувь превосходно носится не один год. Потребителей привлекает дизайн и качественные характеристики.
Купить кроссовки Найк возможно на официальном сайте и в магазинах брендовой спортивной обуви. Больше всего популярны AirMax и Nike Running. Они представлены в разных оттенках, делаются из прочного и упругого материала. Ассортимент компании предполагает разные модели, можно выбрать кроссовки к любому образу.
Достоинства
Разные виды обуви – для игровых видов спорта, для бега, для молодежи и для футбола;
Обновляющийся модельный ряд;
Стильный дизайн;
Комфорт;
Высокая износостойкость.
Недостатки
Стоимость завышена.
Многими покупателями отмечен большой срок службы обуви Найк, обувь превосходно носится не один год. Потребителей привлекает дизайн и качественные характеристики.
Лучшие бренды баскетбольных кроссовок
Сегодня, баскетбол в ТОПе самых популярных видов спорта. Поэтому многие производители обуви создают отдельные линейки для баскетболистов. Кроссовки для баскетбола оснащены защитными покрытиями от травм голеностопов. Во избежание подобных проблем применяются специальные технологии для изготовления высоких моделей. В обзоре представлены четыре самых лучших компании, предлагающие обувь для баскетбола, которая максимально поспособствует скорости и легкости игрока.
Puma
Относится к старейшим компаниям по созданию спортивной обуви. Продукция отличается необычным оформлением. В процессе производства используются лучшие материалы. Кроссовки популярны из-за нестандартного стиля и особых характеристик. Плотное прилегание к стопе и обтекаемая форма позволяют наслаждаться тренировками.
Важным преимуществом продукции является легкость. Кроссовки практически не ощущаются на ноге, что важно при игре в баскетбол. Puma выделяется на фоне других марок, что ценят многие знаменитые спортсмены, предпочитающие именно этот бренд. Особенно популярны коллекции IGNITE и Suede. Применяется технология, которая снижает ударные нагрузки.
Достоинства
Обтекаемость форм;
Упругость подошвы;
Стельки высокого качества;
Сочетание спортивной формы и стиля.
Недостатки
Однообразие в оформлении.
Важным преимуществом продукции является легкость. Кроссовки практически не ощущаются на ноге, что важно при игре в баскетбол. Puma выделяется на фоне других марок, что ценят многие знаменитые спортсмены, предпочитающие именно этот бренд. Особенно популярны коллекции IGNITE и Suede. Применяется технология, которая снижает ударные нагрузки.
Достоинства
Обтекаемость форм;
Упругость подошвы;
Стельки высокого качества;
Сочетание спортивной формы и стиля.
Недостатки
Однообразие в оформлении.
Jordan
Бренд Джордан пользуется любовью американцев и занимает практически 50 % рынка спортивной обуви в этой стране. Линию по выпуску качественных кроссовок основал знаменитый баскетболист Майкл Джордан совместно с компанией Найк. На производстве применяются современные технологии и материалы. Они защищают голеностоп и поддерживают стопу в процессе игр.
Кроссовки актуальны и для повседневного ношения. А профессиональных спортсменов в этих моделях привлекает крепкое сцепление с поверхностью и антискольжение. Продукция имеет необычный дизайн, что повышает спрос на бренд.
Достоинства
Комфортные ощущения;
Высокая степень защиты от повреждений;
Материалы отличного качества;
Уникальный дизайн.
Недостатки
Массивность изделий.
Пользователям нравится яркая расцветка, износостойкие подошвы и приятные ощущения при носке. Удобные изделия позволяют с комфортом передвигаться по улицам города или заниматься любимым спортом.
Кроссовки актуальны и для повседневного ношения. А профессиональных спортсменов в этих моделях привлекает крепкое сцепление с поверхностью и антискольжение. Продукция имеет необычный дизайн, что повышает спрос на бренд.
Достоинства
Комфортные ощущения;
Высокая степень защиты от повреждений;
Материалы отличного качества;
Уникальный дизайн.
Недостатки
Массивность изделий.
Пользователям нравится яркая расцветка, износостойкие подошвы и приятные ощущения при носке. Удобные изделия позволяют с комфортом передвигаться по улицам города или заниматься любимым спортом.
UnderArmour
Производитель ориентирован на производство комфортных кроссовок для активного времяпрепровождения. Востребованы и специальные модели для баскетбола. Особенность марки – разнообразие расцветок. Компания применяет инновационные технологии, за счет которых продукция отличается превосходным качеством. Процесс производства подвергается контролю на каждом этапе. Новые модели перед продажей проходят обязательное тестирование.
Кроссовки обладают антибактериальными свойствами. Этому способствуют специальные пропитки. Из популярных линеек стоит отметить Drive. В ней применяется специальная технология Micro G.
Достоинства
Устойчивость к влаге;
Стойкость к интенсивным нагрузкам;
Превосходное сцепление с поверхностью;
Нестандартное оформление.
Недостатки
Неподходящая обувь при проблемах с голеностопом.
Покупатели выделяют модное оформление обуви. Бренд реализует продукцию хорошего качества по доступным расценкам. Кроссовки точно повторяют все изгибы ступни и хорошо сидят на ноге.
Кроссовки обладают антибактериальными свойствами. Этому способствуют специальные пропитки. Из популярных линеек стоит отметить Drive. В ней применяется специальная технология Micro G.
Достоинства
Устойчивость к влаге;
Стойкость к интенсивным нагрузкам;
Превосходное сцепление с поверхностью;
Нестандартное оформление.
Недостатки
Неподходящая обувь при проблемах с голеностопом.
Покупатели выделяют модное оформление обуви. Бренд реализует продукцию хорошего качества по доступным расценкам. Кроссовки точно повторяют все изгибы ступни и хорошо сидят на ноге.
Лучшие бренды кроссовок премиум-класса
Лучшая спортивная обувь не может быть бюджетной. Платить приходится не только за качество, но и за проверенный бренд. Список фирм кроссовок премиум – класса отличается эксклюзивным стилем, натуральными материалами и долговечностью.
Converse
Брендовые кеды от Converse узнаваемы большинством, за счет отличительного дизайна. Разработано много разных моделей лучшего качества, которые смогут понравиться даже требовательным клиентам. Кому-то придутся по вкусу высокие кеды на шнурках, а кому-то – низкие.
Продукция создается с учетом последних модных тенденций, что позволяет подобрать стильную обувь к любому образу. Материалом при изготовлении часто выступает натуральная кожа. Также на заводах во время производства используются методы, обеспечивающие устойчивость к нагрузкам.
Достоинства
Варианты обуви для повседневной носки и для спорта;
Современное оформление;
Различные коллекции.
Недостатки
Не обнаружено.
Пользователи отмечают легкость и неощутимость обуви на ногах из-за надежной фиксации стоп. Особенно покупатели восхищаются неповторимым дизайном Converse.
Продукция создается с учетом последних модных тенденций, что позволяет подобрать стильную обувь к любому образу. Материалом при изготовлении часто выступает натуральная кожа. Также на заводах во время производства используются методы, обеспечивающие устойчивость к нагрузкам.
Достоинства
Варианты обуви для повседневной носки и для спорта;
Современное оформление;
Различные коллекции.
Недостатки
Не обнаружено.
Пользователи отмечают легкость и неощутимость обуви на ногах из-за надежной фиксации стоп. Особенно покупатели восхищаются неповторимым дизайном Converse.
Lasoste
Компания начинала с производства ботинок. А основатель марки был знаменитым теннисистом. Свои знания он и применил в процессе производства. Кроссовки Lasoste отличаются изяществом, что позволяет носить их каждый день. Комфорт продукции условлен применением анатомической подошвы. Для изготовления обуви применяется высококачественная кожа и замша не только для внешней отделки, но и для внутренней.
Достоинства
Превосходные свойства амортизации;
Изделия пропускают воздух;
Удобство при движении;
Мужские, женские, детские линейки.
Недостатки
Дорогие модели.
Покупателям нравятся разнообразные расцветки предлагаемых моделей. Можно подобрать яркие или нейтральные цвета. Чтобы ни выбрали, любой вариант соответствуют модным тенденциям. Можно выбрать кроссовки для поклонников стиля кэжуал или спортивной одежды.
Достоинства
Превосходные свойства амортизации;
Изделия пропускают воздух;
Удобство при движении;
Мужские, женские, детские линейки.
Недостатки
Дорогие модели.
Покупателям нравятся разнообразные расцветки предлагаемых моделей. Можно подобрать яркие или нейтральные цвета. Чтобы ни выбрали, любой вариант соответствуют модным тенденциям. Можно выбрать кроссовки для поклонников стиля кэжуал или спортивной одежды.
Tommy Hilfiger
Бренд существует не так давно, но за это время завоевал большую популярность. Особенностью кроссовок являются яркие оттенки, оригинальные конфигурации. Производитель предложил сочетать стиль и изысканность. Основными оттенками марки выступают синий, белый, красный. Преимуществом является комбинация спортивного и классического дизайна.
Коллекции Tommy Hilfiger включают разные варианты применения. Это линейки Denim и Sportwear. Для создания торжественных образов подойдет Деним. А вторую вариацию оценят приверженцы свободного стиля и любители спорта.
Достоинства
Ортопедический эффект;
Стойкость износа;
Применение новейших материалов;
Интересные коллекции.
Недостатки
Завышенные расценки.
Коллекции Tommy Hilfiger включают разные варианты применения. Это линейки Denim и Sportwear. Для создания торжественных образов подойдет Деним. А вторую вариацию оценят приверженцы свободного стиля и любители спорта.
Достоинства
Ортопедический эффект;
Стойкость износа;
Применение новейших материалов;
Интересные коллекции.
Недостатки
Завышенные расценки.
Timberland
Особенностью первых кроссовок от Timberland было соединение всех частей бесшовным способом. Это способствовало повышению износостойкости и водонепроницаемости. Продукция отличается прочностными характеристиками, продолжительной эксплуатацией. Для ее изготовления применяется кожа и нубук высокого качества. Внешний вид моделей относится к минималистическому стилю, но даже при этом они смотрятся оригинально. Обувь устойчива к износу и надежна. Именно благодаря этим свойствам марка востребована покупателями всех возрастных категорий.
Достоинства
Безупречный вид материала при минусовых значениях;
Комфортные ощущения;
Идеальны для длительных походов;
Большой выбор палитры.
Недостатки
Жесткость подошвы.
Пользователи отмечают высокое качество обуви от Timberland. Модные кроссовки очень теплые. Они не скользят, а в жару в них не потеет нога.
Достоинства
Безупречный вид материала при минусовых значениях;
Комфортные ощущения;
Идеальны для длительных походов;
Большой выбор палитры.
Недостатки
Жесткость подошвы.
Пользователи отмечают высокое качество обуви от Timberland. Модные кроссовки очень теплые. Они не скользят, а в жару в них не потеет нога.
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