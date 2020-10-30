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Юмор про русский язык - суровый и беспощадный

Юмор про русский язык - суровый и беспощадный (15 фото)

Автор:
30 октября 2020 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: абсурд   маразм   разное   юмор   
4052
15
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Нюансы русского языка, которые могут вызвать закипание мозга у большинства иностранцев
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Метки: абсурд   маразм   разное   юмор   
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26  комментариев
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225
Обратная сторона Луны 9 часов назад
Комментарий к фото
Это он ещё с поляками не встречался

Ссылка youtu.be
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3k
Ыукп 4 часа назад
Комментарий к фото
Буква "н" плохо прописана.)
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2k
Yawa 4 часа назад
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ну так кривой подчерк в любом языке кривой, первая буква "н" и вторая "и" ни то ни сё
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14k
Муки Псаки Yawa Полчаса назад
Комментарий к фото
ПоДчерк...
ПоДскользнулся...
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282
Morfogenez 4 часа назад
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Шиншилла
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9
Аркадий Morfogenez 3 часа назад
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Привет, Кэп
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432
LisA 7 часов назад
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- че у тебя в пакете?
- это курица
- покажи... да ты гонишь, это хавается!
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2k
ваня панкин LisA 6 часов назад
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- это курица?..
- это пьёца!!!
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295
Ришат 8 часов назад
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Те кто говорят на иврите уже давно это поняли)
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6k
Izrin Maria 8 часов назад
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-Будешь - не будешь?
-Да нет, может быть.
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6k
Izrin Maria 9 часов назад
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Мне кажется, что "бухой" и есть краткая форма, а полная - набухавшийся.
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1k
Domax3000 Izrin Maria 8 часов назад
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А если всё-таки краткая форма это "бух", то самый пьяный человек из всей набухавшейся компании будет "главбух".
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16k
Андрей Иванов 9 часов назад
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Парацетамол
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2k
ваня панкин Андрей Иванов 6 часов назад
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фуралицин!!!
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730
Opliut 9 часов назад
В любом языке есть свои нюансы и казусы.
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12k
seller-k 9 часов назад
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Бедные?
Да нет, конечно.
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11k
Колька Валеркин сын 9 часов назад
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пффффф, ШИНШИЛЛА
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6k
Прохожий3 Колька Валеркин сын 6 часов назад
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Вы, простите, китаец? ))
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276
Александр Ткаченко Прохожий3 57 минут назад
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Таки, да.
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17k
Аня 9 часов назад
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По ответу и не скажешь, что он не так давно изучает
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2k
Александр 9 часов назад
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шиншилла
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295
Ришат Александр 8 часов назад
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сразу видно, не китаец
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