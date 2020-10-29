Мамы с детёнышами

Мама — это единственный на свете человек, который любит нас чистой, безусловной любовью, принимая своих детей такими, какие они есть. Конечно же, любая мать старается научить своего ребёнка всем необходимым в жизни навыкам, передать свой жизненный опыт и по возможности уберечь чадо от невзгод этого неидеального мира.
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