Подборка интересных ретро-фотографий
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3.
Американский стратегический бомбардировщик Convair B-36 Peacemaker в учебном полете над штатом Аризона, начало 1950-х годов
8.
Французский канатоходец Филипп Пети совершает переход по канату между башнями Всемирного Торгового Центра. Нью-Йорк, 7 августа 1974 года
14.
Пилот Виктор Вискарра, после эвакуации с места приземления в джунглях. После катапультирования его самолет F-105 Thunderchief прошёл под ним, когда тот спускался на парашюте, и врезался в гору. Война во Вьетнаме, 1966 год.
15.
Санитарная колонна имени Наследника Цесаревича ИРАО при поезде Его Императорского Высочества, 6 сентября 1914 года, Петроград
20.
Белогвардейский бронепоезд «На Москву», захваченный красноармейцами в Новороссийске. Гражданская война в России. 1920 г.
21.
«Двойные» трофеи: сначала достались немцам в 1941 году, а затем в 1944 году — союзникам в Нормандии.
Справа — бывшая советская 76-мм дивизионная пушка Ф-22УСВ, перепиленная немцами в PAK-39®, «r»-значит «русская». Слева, за 50-мм немецкой противотанковой пушкой PAK-38 стоит советская 122-мм гаубица М-30. Позади еще PAK-39®, еще М-30, немецкие 150-мм САУ на французском шасси, грузовики союзников, побережье Атлантики.
23.
Джеймс Стаки с девушкой–добровольцем на лекции демонстрирует способность человеческого организма проводить ток, 1966 год, Нью–Йорк
29.
«We are russians» писали на стенах домов и магазинов Лондона и не только, чтобы англичане не разгромили их, перепутав с немцами, июнь 1915 года.
Авторский пост
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Витя обосрался конкретно. Это ему не вьетнамские деревни сжигать напалмом.
Ну Моника... Хороша чертовка!