FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) Девушки из соцсетей, которые готовы на многое ради денег Девушки из соцсетей, которые готовы на многое ради денег Акция: назови ребёнка в честь Пророка Мухаммада и получи сто тысяч в подарок Акция: назови ребёнка в честь Пророка Мухаммада и получи сто тысяч... 15 личностей, которые забыли, что лучше семь раз отмерить 15 личностей, которые забыли, что лучше семь раз отмерить Как сложилась судьба актера, сыгравшего в фильме «Зеленая миля» Как сложилась судьба актера, сыгравшего в фильме «Зеленая миля» Нет, дорогая, это я вам соболезную Нет, дорогая, это я вам соболезную Интересные нюансы русского языка Интересные нюансы русского языка Девушка не оценила розыгрыш со взбитыми сливками Девушка не оценила розыгрыш со взбитыми сливками Предприятие по восстановлению старых автомобильных аккумуляторов в Индии Предприятие по восстановлению старых автомобильных аккумуляторов в... 20 возможностей увидеть течение времени воочию 20 возможностей увидеть течение времени воочию "Да еще поездит!": ситуации на СТО, от которых у автомехаников волосы встают дыбом "Да еще поездит!": ситуации на СТО, от которых у автомехаников... Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять... Какого на самом деле размера известные мировые статуи Какого на самом деле размера известные мировые статуи Перестарался при подготовке к Хэллоуину: к мужчине дважды приезжала полиция Перестарался при подготовке к Хэллоуину: к мужчине дважды... "Я к вам пришел навеки поселиться": управдом разрешил мигрантам пожить в квартире москвички "Я к вам пришел навеки поселиться": управдом разрешил мигрантам... Котаны со странностями Котаны со странностями Редкие фотографии известных людей в 90-х Редкие фотографии известных людей в 90-х В Орловской области учительница оставила школу, чтобы стать дальнобойщиком В Орловской области учительница оставила школу, чтобы стать... Киану Ривз сменил прическу Киану Ривз сменил прическу
Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
28 октября 2020 22:47
Метки: история   ретро   фото   
853
40
Подборка интересных ретро-фотографий
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: история   ретро   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Rubiroid_47 7 часов назад
Памятник Покорителям Космоса просто фантастически выглядит с тем фоном.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Frank Borman 5 часов назад
14. Пилот Виктор Вискарра, после эвакуации с места приземления в джунглях. После катапультирования его самолет F-105 Thunderchief прошёл под ним, когда тот спускался на парашюте, и врезался в гору. Война во Вьетнаме, 1966 год.

Витя обосрался конкретно. Это ему не вьетнамские деревни сжигать напалмом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Fishki_surfer 6 часов назад
Что тут думать? Кулачеву - мат в 6 ходов.
Что тут думать? Кулачеву - мат в 6 ходов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
764
Stranger2018 7 часов назад
Джеймс Стаки красавчик!!!

Ну Моника... Хороша чертовка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Первые жалобы на iPhone 12 от нежных избалованных пользователей (3 фото) Первые жалобы на iPhone 12 от нежных избалованных пользователей (3 фото) Угадай знаменитость по фото. Очередная серия Угадай знаменитость по фото. Очередная серия Гениальные портреты знаменитостей от легендарного Филиппа Халсмана Гениальные портреты знаменитостей от легендарного Филиппа Халсмана Места и люди 160 лет назад: интересные исторические фото из 1850-х Места и люди 160 лет назад: интересные исторические фото из 1850-х Ретро-фотографии Испании в 70-х Ретро-фотографии Испании в 70-х Элспет Бирд – первая британка, совершившая кругосветку на мотоцикле Элспет Бирд – первая британка, совершившая кругосветку на мотоцикле
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2771020



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Поспешные выводы
0
32
Поспешные выводы
На создание этих резных каменных чудес требуются годы, а их стоимость достигает 1 миллиона долларов
5
79
На создание этих резных каменных чудес требуются годы, а их стоимость достигает 1...
﻿
Набирающие популярность
В Москве распространяется фейковый указ Собянина о масочном режиме
0
6
В Москве распространяется фейковый указ Собянина о масочном режиме
Взаимное чувство вины в образовании: объективная реальность
0
9
Взаимное чувство вины в образовании: объективная реальность
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото)
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#авария#сша#знаменитости#позитив#природа#автомир#звезды
#факты#животные#прикол#в мире#авто авария#разное#полиция#россия#прикольные#картинки
#юмор#история#люди#дтп#автомобили#подборка#москва#СССР#голливуд#кино

На что жалуетесь?

Вернуться