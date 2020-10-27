Просто фото, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди.
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7.
В музее современного искусства в Нью-Йорке люди отмечают свой рост на белой стене, что дало очень наглядное представление о среднем росте общества.
12.
Брюс Уиллис и Сибилл Шеперд, промо–фото сериала «Детективное агентство "Лунный свет"». США. 1985 год.
25.
Келли Престон, Джон Траволта, Брюс Уиллис, Ума Турман и Квентин Тарантино на премьере фильма "Криминальное чтиво"
27.
Эксперимент Ричарда Гира
Ричард Гир: «Когда я ходил по Нью-Йорку переодетым бездомным, никто меня не замечал. И я прочувствовал, каково это быть бездомным человеком. Люди просто шли мимо и смотрели на меня с отвращением. Лишь одна дама была добра и дала мне немного еды. Этот опыт я никогда не забуду. Мы так часто забываем, насколько мы благословлены. Мы не должны принимать это как данность. И если мы можем кому-то помочь в нужде, нам следует помогать.
Поэтому после этого я ходил и давал еду и 100 долларов каждому встретившемуся мне бездомному. Они плакали и были так благодарны. Будьте тем изменением, которое вы хотите видеть в этом мире!!!
Поэтому после этого я ходил и давал еду и 100 долларов каждому встретившемуся мне бездомному. Они плакали и были так благодарны. Будьте тем изменением, которое вы хотите видеть в этом мире!!!
31.
«Музыкант должен быть подальше от власти, какая бы власть ни была. Это дурной тон» Евгений Хавтан (гр. Браво)
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Метки: знаменитости интересно фото
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