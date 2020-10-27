27.

Ричард Гир: «Когда я ходил по Нью-Йорку переодетым бездомным, никто меня не замечал. И я прочувствовал, каково это быть бездомным человеком. Люди просто шли мимо и смотрели на меня с отвращением. Лишь одна дама была добра и дала мне немного еды. Этот опыт я никогда не забуду. Мы так часто забываем, насколько мы благословлены. Мы не должны принимать это как данность. И если мы можем кому-то помочь в нужде, нам следует помогать.



Поэтому после этого я ходил и давал еду и 100 долларов каждому встретившемуся мне бездомному. Они плакали и были так благодарны. Будьте тем изменением, которое вы хотите видеть в этом мире!!!