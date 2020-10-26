Ретро-фотографии из СССР

Как молоды мы были...милые сердцу фото того времени, которое, увы не вернёшь...времени СССР 70-х. Сегодня предлагаю вернуться, хоть и в мечтах, в СССР времён "застоя"...Итак смотрим фото и вспоминаем себя-молодыми и красивыми...
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3.
Демонстрация...неважно первомайская или же на 7 ноября..для нас это были настоящие праздники, с обязательным застольем после демонстрации
7.
Этому пацану на фото сейчас наверно лет 50 и он убелённый сединой согласится со мной в том, что ТАКОГО КВАСА БОЛЬШЕ НЕТ И НИКОГДА УЖЕ НЕ БУДЕТ!
20.
Да были очереди...за дынями например и заметьте, каждый выбрал дыньку и стоит ждет, когда её взвесят и возьмут денежки, а не тупо уходит
21.
Девушка стоит ждет, когда же откроется ларёк с билетами..такие были на маленьких автобусных станциях
46.
Закончить наше сегодняшнее путешествие во времени мне хочется словами из песни великих советских людей-Александры Пахмутовой и Николая Добронравова :
Ничто на земле не проходит бесследно
И юность ушедшая все же бессмертна.
Как молоды мы были, как молоды мы были,
Как искренне любили, как верили в себя!
Ничто на земле не проходит бесследно
И юность ушедшая все же бессмертна.
Как молоды мы были, как молоды мы были,
Как искренне любили, как верили в себя!
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Там реально во многих местах стояли бочки с квасом, как в СССР.
И он не был ни приторно сладким, ни водой - сложно сравнивать, но показался почти таким же, ка и в детстве.
А вообще, из многообразия представленных на рынке бутилированных образцов, мне наиболее напоминает "бочковой советский" - Лидский квас.