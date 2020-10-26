Ретро-фотографии из СССР

46.

Закончить наше сегодняшнее путешествие во времени мне хочется словами из песни великих советских людей-Александры Пахмутовой и Николая Добронравова :



Ничто на земле не проходит бесследно

И юность ушедшая все же бессмертна.

Как молоды мы были, как молоды мы были,

Как искренне любили, как верили в себя!