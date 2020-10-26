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Ретро-фотографии из СССР

Ретро-фотографии из СССР (45 фото)

Автор:
26 октября 2020 23:40
Метки: история   ретро   фото   
677
45
Как молоды мы были...милые сердцу фото того времени, которое, увы не вернёшь...времени СССР 70-х. Сегодня предлагаю вернуться, хоть и в мечтах, в СССР времён "застоя"...Итак смотрим фото и вспоминаем себя-молодыми и красивыми...
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Метки: история   ретро   фото   
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2k
VL 7 часов назад
А где-то там и я, школьник, курсант, лейтенант... И мама с папой. Живые....
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274
МИХАН 47 минут назад
Прям до слез...Спасибо автор !
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25k
Acu900 2 часа назад
На счет кваса что такого больше не будет - чистая правда. Как то купил пластиковую бутылку с надписью " тот самый квас" - не то... Может он и вкусный, но это не тот квас что пили в детстве. Это совсем другой напиток. Вообще квас был только из бочки как на картинке. Без всяких бутылок, тем более пластиковых. Продавщица ополаскивала стакан, выпил свою порцию, поставил на место, продавшица ополаскивает стакан для следующего в очереди. И стоило наслаждение какие-то 3 копейки. Как и в автомате с газированной водой, где ты сам ополаскиваешь стакан , никто не думал что можно заразиться и заболеть от микробов, так как стаканы проходили через многих людей. И что интересно - болели редко. Видимо иммунитет не разбалованным химией как сегодня, а натуральными продуктами был крепче. И никакие вирусы не были страшны.
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3k
aleksander 2 часа назад
Единственное, что в СССР было лучше чем сейчас - это квас
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961
Мистер Фикс 4 часа назад
Телевизоры в стенках здорово перегревались...
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−35
Lopux 4 часа назад
СРОЧНО ВЫДАТЬ АВТОРУ МАШИНУ ВРЕМЕНИ!!!!!
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12k
Алексей 7 часов назад
Несколько лет назад был летом в Ростове, который на Дону.
Там реально во многих местах стояли бочки с квасом, как в СССР.
И он не был ни приторно сладким, ни водой - сложно сравнивать, но показался почти таким же, ка и в детстве.
А вообще, из многообразия представленных на рынке бутилированных образцов, мне наиболее напоминает "бочковой советский" - Лидский квас.
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848
Никита 7 часов назад
Не будет никогда кваса по 3-6 копеек маленький и большой.Не будет никогда город Герой Одесса как на фото №27 .Мне лично приятнее смотреть эти фото,чем из лихих 90-х.
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11k
Колька Валеркин сын Никита 5 часов назад
блиин, чет вспомнилась моя фобия, когда предки отправляли за квасом с 3-х литровой банкой и авоськой, всегда боялся ее разбить)
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9k
Паша Эмильевич 7 часов назад
Душевно. Спасибо за пост
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