Подборка интересных ретро-фотографий
×
6.
Поезд метрополитена из вагонов типа В около станции Студенческая, 1958 год, Москва
Вагоны метрополитена типа В представляют собой трофейные немецкие вагоны метрополитена типа C. Они были вывезены из Берлина в 1946–1947 годах и переделаны под советские стандарты. Позже на основе их конструкции разрабатывались новые типы советских вагонов метрополитена.
9.
В 1960-м годy на Краснoй площaди подкармливали голубей. Интересная табличĸа c нaдписью "Oхраняйтe голyбей".
16.
Коносуке Мацусита, основатель Matsushita Electric Industrial Company (позже Panasonic), в окружении всех продуктов, которые производила его компания, 1962 г.
17.
Клинт Иствуд ест гамбургер на кухне своего ресторана «Hog's Breath Inn» в Кармел, Калифорния. Конец 1970-х гг.
25.
30 лет телепередаче "Поле чудес". 25 октября 1990 г. состоялись съемки первого выпуска телеигры.
31.
Maнуте Бол, самый высокий игрок в истории NBA. Рост баскетболиста оценивали в 231-232 см (при весе 100 кг).
33.
Группа бомбардировщиков Ил-28 из состава 7-го бомбардировочного авиационного полка 15-й бомбардировочной авиационной дивизии ВВС Польши во время полёта в плотном строю. 1964-й год
37.
Физкультура, слева 115-я школа, , девушки из 69-й, несуществующий ныне панорамный вид на Ленинградский мост.1964 год Омск.
39.
Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. Неизвестный автор, 1990-е, Вологодская область, г. Череповец
Источник:
Ссылки по теме:
- Угадай знаменитость по фото. Очередная серия
- Гениальные портреты знаменитостей от легендарного Филиппа Халсмана
- Австралия 70-х - эра брюк-клеш, растрепанных шевелюр и социальных перемен
- Элспет Бирд – первая британка, совершившая кругосветку на мотоцикле
- Места и люди 160 лет назад: интересные исторические фото из 1850-х
43
Понравилось43
Новости партнёров
Загрузка...