Арнольд Шварценеггер перенес операцию

Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Он рассказал о своих ощущениях на своей странице в социальной сети Twitter.
Актер выразил благодарность врачам и медсестрам клиники в Кливленде, где ему установили новый аортальный клапан. «Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда», — подписал опубликованные фотографии Шварценеггер.
В 2019 году Арнольд Шварценеггер рассказал, что едва не умер во время шестой операции на сердце. Артист отметил, что иногда испытывает трудности со здоровьем, но при этом по-прежнему может появляться на экранах с голым торсом. Он также похвастался, что уже через неделю после выписки из больницы отправился в спортзал.
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сдаётся мне что в России у него поклонников и обожателей больше чем на его родине.