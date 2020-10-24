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Арнольд Шварценеггер перенес операцию

Арнольд Шварценеггер перенес операцию (1 фото)

Автор:
24 октября 2020 11:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   факты   шварценеггер   
299
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Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Он рассказал о своих ощущениях на своей странице в социальной сети Twitter.

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Метки: актер   факты   шварценеггер   
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11  комментариев
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14k
Weddaan 2 часа назад
Спорт, до здоровья еще никого не доводил. Занимайтесь физкультурой!
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3k
tamin Час назад
Эх стареет железный Арни....
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2k
Аркадий Свидригайлов 2 часа назад
Железному Арни - железного здоровья!
сдаётся мне что в России у него поклонников и обожателей больше чем на его родине.
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8k
ss 2 часа назад
Ну... 73, в наше время, конечно не приговор. Рановато, одним словом. Так что Арнольду Густавичу быстрейшей поправки и долгие лета!
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783
Мистер Фикс 2 часа назад
Я стар... я стар... я суперстар!
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326
Алексей 3 часа назад
Великому Арни здоровья!
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