Подборка интересных ретро-фотографий
2.
Американские стратегические бомбардировщики B-47 Stratojet на авиабазе МакДилл (MacDill AFB, штат Флорида), первая половина 1950-х годов
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4.
Шахматист Робер Фишер во время игры требовал абсолютной тишины в зале.
Во время поединка с Борисом Спасским, в Рекьявике, Фишер обратился в зал с громким криком:
-девочка в 12 ряду, немедленно прекрати сосать леденцы.
- Да я всего третий взяла, парировал ребёнок.
- Не третий, а седьмой, маленькая лгунья. Думаешь, я не считаю? - возразил Фишер.
-девочка в 12 ряду, немедленно прекрати сосать леденцы.
- Да я всего третий взяла, парировал ребёнок.
- Не третий, а седьмой, маленькая лгунья. Думаешь, я не считаю? - возразил Фишер.
5.
Том Гледхилл прыгает на мотоцикле через ряд из более 20 представителей команды Королевской артиллерии на скорости 72 км/ч, 1966 год.
7.
С тех пор прошло уже больше 53 лет, а они и сейчас любят друг друга так же трепетно, как и тогда.
Интересно, но с самого начала знакомства юная Клаудия не рассматривала Адриано в качестве своей второй половинки. Для нее он казался слишком ветренным и необязательным, поэтому все ухаживания Челентано оставались безрезультатными. Но у судьбы на этот счет были свои планы. В один из дней, на съемочной площадке, по неосторожности Клаудии случилось короткое замыкание, по причине которого лопнули стеклянные плафоны.
Осколки попали в лицо Челентано. Чувствуя себя ужасно виноватой, девушка бросилась к пострадавшему с извинениями.
Осколки попали в лицо Челентано. Чувствуя себя ужасно виноватой, девушка бросилась к пострадавшему с извинениями.
9.
Хороший учитель - всегда Талант
Притча о хорошем учителе
Однажды молодой человек узнал в прохожем своего учителя из младших классов. Он подошел к старику и спросил:
— Вы меня не помните? Я был вашим учеником.
— Да, я помню тебя третьеклассником. И чем ты занимаешься сейчас?
— Я преподаю.
— Что же привело тебя к этому выбору?
— Не что, а кто. Вы.
— Каким же образом я вдохновил тебя на нашу профессию?
— Потому что вы так повлияли на меня, что мне тоже захотелось иметь юных учеников.
— Позволь мне полюбопытствовать, в чём же выразилось моё влияние?
— Вы на самом деле не помните? Разрешите мне освежить это в вашей памяти.
Однажды мой одноклассник пришел в класс с красивыми часами на руке, которые ему подарили родители. Он их снял и положил в ящик парты. Я всегда мечтал иметь такие часы. Я не удержался и решил забрать их из его парты. Вскоре тот мальчик подошел к вам в слезах и пожаловался на кражу. Вы обвели нас всех взглядом и сказали: "Тот, кто забрал часы, принадлежащие этому мальчику, пожалуйста верните их".
Мне стало очень стыдно, но мне не хотелось расставаться с часами, так что я не признался. Вы направились к двери, заперли ее и велели нам всем выстроиться вдоль стены, предупредив: "Я должен проверить все ваши карманы при одном условии, что вы все закроете глаза". Мы послушались, и я почувствовал, что это был самый постыдный момент в моей недолгой жизни.
Вы двигались от ученика к ученику, от кармана к карману. Когда вы достали часы из моего кармана, вы продолжали двигаться до конца ряда. Затем вы сказали: "Дети, всё в порядке. Вы можете открыть глаза и вернуться к своим партам". Вы вернули часы владельцу и не произнесли больше ни одного слова по поводу этого инцидента.
Так в тот день вы спасли мою честь и мою душу. Вы не запятнали меня как вора, лгуна, никудышного ребенка. Вы даже не удосужились поговорить со мной об этом эпизоде. Со временем я понял почему. Потому что, как истинный учитель, вы не захотели запятнать достоинство юного, ещё не сформировавшегося ученика. Поэтому я стал педагогом.
Оба замолкли под впечатлением этой истории. Затем молодой педагог спросил:
— Раз вы меня узнали сегодня, не вспомнили ли вы меня в том эпизоде?
Старый учитель ответил:
— Дело в том, что я обследовал карманы тоже с закрытыми глазами.
Однажды молодой человек узнал в прохожем своего учителя из младших классов. Он подошел к старику и спросил:
— Вы меня не помните? Я был вашим учеником.
— Да, я помню тебя третьеклассником. И чем ты занимаешься сейчас?
— Я преподаю.
— Что же привело тебя к этому выбору?
— Не что, а кто. Вы.
— Каким же образом я вдохновил тебя на нашу профессию?
— Потому что вы так повлияли на меня, что мне тоже захотелось иметь юных учеников.
— Позволь мне полюбопытствовать, в чём же выразилось моё влияние?
— Вы на самом деле не помните? Разрешите мне освежить это в вашей памяти.
Однажды мой одноклассник пришел в класс с красивыми часами на руке, которые ему подарили родители. Он их снял и положил в ящик парты. Я всегда мечтал иметь такие часы. Я не удержался и решил забрать их из его парты. Вскоре тот мальчик подошел к вам в слезах и пожаловался на кражу. Вы обвели нас всех взглядом и сказали: "Тот, кто забрал часы, принадлежащие этому мальчику, пожалуйста верните их".
Мне стало очень стыдно, но мне не хотелось расставаться с часами, так что я не признался. Вы направились к двери, заперли ее и велели нам всем выстроиться вдоль стены, предупредив: "Я должен проверить все ваши карманы при одном условии, что вы все закроете глаза". Мы послушались, и я почувствовал, что это был самый постыдный момент в моей недолгой жизни.
Вы двигались от ученика к ученику, от кармана к карману. Когда вы достали часы из моего кармана, вы продолжали двигаться до конца ряда. Затем вы сказали: "Дети, всё в порядке. Вы можете открыть глаза и вернуться к своим партам". Вы вернули часы владельцу и не произнесли больше ни одного слова по поводу этого инцидента.
Так в тот день вы спасли мою честь и мою душу. Вы не запятнали меня как вора, лгуна, никудышного ребенка. Вы даже не удосужились поговорить со мной об этом эпизоде. Со временем я понял почему. Потому что, как истинный учитель, вы не захотели запятнать достоинство юного, ещё не сформировавшегося ученика. Поэтому я стал педагогом.
Оба замолкли под впечатлением этой истории. Затем молодой педагог спросил:
— Раз вы меня узнали сегодня, не вспомнили ли вы меня в том эпизоде?
Старый учитель ответил:
— Дело в том, что я обследовал карманы тоже с закрытыми глазами.
11.
Фото безымянное, но шедевральное
Велохора (англ. Velohora) — это ежегодный велопробег по улицам Кишинёва, самый масштабный не только на территории Молдовы, но и всего постсоветского пространства.
Первый заезд состоялся в 2009 году — чуть меньше 1 000 участников. В 2016 году на мероприятии приняли участие 14 000 велосипедистов.
Первый заезд состоялся в 2009 году — чуть меньше 1 000 участников. В 2016 году на мероприятии приняли участие 14 000 велосипедистов.
12.
Неудачная атака.
Отпечаток японского истребителя-камикадзе Mitsubishi A6M Zero на борту британского тяжелого крейсера HMS Sussex. 1945 (technicolor)
14.
Один из первых предшественников банкоматов. Этот грузовик назывался Roving Bank Teller и делал отдельные остановки вокруг Лос-Анджелеса. Внутри находился банковский кассир. Калифорния, 1929 год.
15.
Столовая на доверии
В середине 70–х проводили эксперимент. В заводской столовой убрали кассиршу, а поставили поднос для денег. Каждый, кто приходил питаться, брал, что ему надо, а деньги клал на поднос. Если нужно, с подноса брал сдачу. Никто ничего не записывал.
Целый месяц шел эксперимент. Все грустнее с каждым днем становились экспериментаторы, потому что выручка день ото дня все уменьшалась и уменьшалась, подрывая веру экспериментаторов в честность советских людей. Не сворачивали эксперимент, только из–за того, что по плану он должен был длится 30 дней.
Неожиданно, в конце одного рабочего дня на подносе появилась сумма, которая превысила не только дневную выручку, но и весь долг, который накопился за месяц. Экспериментаторы не могли поверить своим глазам! Стали разбираться, оказалось, что это был день зарплаты на заводе. Получив её люди вернули все, что были должны с лихвой.
Целый месяц шел эксперимент. Все грустнее с каждым днем становились экспериментаторы, потому что выручка день ото дня все уменьшалась и уменьшалась, подрывая веру экспериментаторов в честность советских людей. Не сворачивали эксперимент, только из–за того, что по плану он должен был длится 30 дней.
Неожиданно, в конце одного рабочего дня на подносе появилась сумма, которая превысила не только дневную выручку, но и весь долг, который накопился за месяц. Экспериментаторы не могли поверить своим глазам! Стали разбираться, оказалось, что это был день зарплаты на заводе. Получив её люди вернули все, что были должны с лихвой.
22.
Карел Готт и Владимир Высоцкий в Дубулты (Латвия) Фото О. Мартинсона, 6 августа 1972 года (из архива Сергея Демина)
26.
1943 год. Северная Африка. Раненые перед погрузкой в тяжелый немецкий транспортный самолет Messerschmitt Me.323D-8 «Gigant» в Тунисе
27.
Хоккей...
Александр Рагулин (слева) из советской хоккейной команды лицом к лицу с Филом Эспозито из канадской команды во время игры на центральном стадионе имени Ленина в Москве, 26 сентября 1972.
28.
Г. Ф. Милляр(1903 - 1993)
А, наверное, было бы здорово,
Под финал, под конец пути,
Напоследок сыграть Суворова,
И тогда уж спокойно уйти.
Под финал, под конец пути,
Напоследок сыграть Суворова,
И тогда уж спокойно уйти.
29.
Чиччолина–депутат парламента, 1987 год, Рим
Анна Илона Шталлер, более известна под своим сценическим именем Чиччолина, первая звезда «жёсткого» порно, которая стала в 1987 году депутатом Итальянского парламента от Радикальной партии, набрав по мажоритарному округу около 20000 голосов.
В своей предвыборной программе Чиччолина ратовала против распространения атомной энергии, против членства Италии в НАТО и выступала за права человека, а также за помощь голодающим во всем мире.
«У меня как–то было жуткое похмелье — то, чего никогда не будет у бедняков. Так что пришло время помочь беднякам», — аргументировала свою позицию наивная Илона.
В своей предвыборной программе Чиччолина ратовала против распространения атомной энергии, против членства Италии в НАТО и выступала за права человека, а также за помощь голодающим во всем мире.
«У меня как–то было жуткое похмелье — то, чего никогда не будет у бедняков. Так что пришло время помочь беднякам», — аргументировала свою позицию наивная Илона.
30.
Очистка квартир домов Припяти от бытовых вещей через год после чернобыльской катастрофы. Припять, 1987 год
33.
Работницы торгового дома "Братья Егоровы" (меха и ткани) перед утренним открытием магазина. Верхние торговые ряды (ГУМ), Красная площадь
35.
Телеведущая Валентина Леонтьева готовится к очередной передаче. 22 мая 1969 года /РИА Новости
Далеко не все знают, что Валентина Леонтьева не настоящие имя и фамилия знаменитой тёти Вали. На самом деле её имя - Алевтина Торсон. Её отец, коренной петербуржец, по национальности был шведом
36.
Запорожец "Спорт-900"
Был создан в 1963 году инициативной группой, на основе ЗАЗ-965, однако благодаря стекло пластиковому кузову весил на 125 килограммов меньше оригинала (500 кг). Было изготовлено лишь шесть подобных машин, которые были распре¬делены между участниками инициативной группы
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Про учителя - всё хорошо, но надо было остановиться раньше. То что можно обшаривать карманы детей с закрытыми глазами - превращает поучительную историю в фигню.
Монику всегда в конце вставляешь да?
32. Это точно НЕ сбор риса)) А посадка. При сборе рисовые поля осушают.