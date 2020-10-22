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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
22 октября 2020 23:56
Метки: история   ретро   фото   
394
40
Подборка интересных ретро-фотографий
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Метки: история   ретро   фото   
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1
Buba_kastorkin 3 часа назад
Про эксперимент на заводе....очень понравилось,вера в людей должна быть...
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1k
Sergey Час назад
Фотка про хоккеистов понравилась, как будто наш одним взглядом сбил всю спесь с канадца.
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307
Дмитрий 3 часа назад
Разрешите докопаться к фото 35: Она могла быть Алевтиной Торсон Леонтьевой спокойно. Ибо "Торсон" не фамилия, а отчество- "сын Тора".
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307
Дмитрий 3 часа назад
И ещё: в случае дочки, должно звучать - -доттир. Тордоттир и никак иначе.
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318
Oleg 3 часа назад
Понравилась история про эксперимент в Советской заводской столовой.
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25k
Игорь 4 часа назад
Подборка интересная, всего может пару фото до этого видел.
Про учителя - всё хорошо, но надо было остановиться раньше. То что можно обшаривать карманы детей с закрытыми глазами - превращает поучительную историю в фигню.
Монику всегда в конце вставляешь да?
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Никита 4 часа назад
Хорошая подборка,автор благодарю, для себя лично впервые открыл фото Юрия Алексевича Гагарина с Фиделем Кастро в таком ракурсе.
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3k
3BE3DA4ET 4 часа назад
Подборка очень хороша.
32. Это точно НЕ сбор риса)) А посадка. При сборе рисовые поля осушают.
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625
Никита 3BE3DA4ET 4 часа назад
Согласен,и это точно не сборщики риса.
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16
евгений 4 часа назад
Сборщики риса , ну да конечно
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1k
AРТУР ITA 4 часа назад
Как всегда смотрел с интересом!
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