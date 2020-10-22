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Картинки с надписями

Картинки с надписями (30 фото)

Автор:
22 октября 2020 11:50
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   картинки с надписями   надписи   прикол   юмор   
5807
30
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Картинки с надписями.

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Метки: картинки   картинки с надписями   надписи   прикол   юмор   
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30  комментариев
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13k
Alex 8 часов назад
Комментарий к фото
KFC закончится этим.....
KFC закончится этим.....
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9
Станислав Александров Час назад
Комментарий к фото
Задрали дачники. Не деревеньки. А дачники. 6и соточники.
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9
Станислав Александров Час назад
Комментарий к фото
Нечего не понял.
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11k
banzai7 3 часа назад
Комментарий к фото
Просто не распробовал.
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2k
александр 4 часа назад
Комментарий к фото
надо на ее морду налог ввести
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5k
JeanLuk 5 часов назад
Подборка межгалактических баянов
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6k
Михалыч 5 часов назад
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Беедный, надо шапку по кругу пустить.
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9k
Типа граф 6 часов назад
Комментарий к фото
В его случае и во всём остальном тоже .
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2k
Ухалус Посовиномус 6 часов назад
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бабаян двухлетней свежести
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27k
KiploksAKS Ухалус Посовиномус 5 часов назад
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Зачем Бабаян? Чуть что, сразу Бабаян!
Зачем Бабаян? Чуть что, сразу Бабаян!
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1k
RaiJu 6 часов назад
Комментарий к фото
У него ж легкий слов, выучить можно все.
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45
Максим Борисов RaiJu Час назад
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Так-то "слог"
но тебе виднее)
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144
Волшебник изумрудного города 6 часов назад
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Предлагаю всех таких депутатов приравнять к врагам народа.
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1k
RaiJu Волшебник изумрудного города 6 часов назад
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Таких депутатов надо приравнивать к животным, если без хозяина, то усыпить. А имущество раздать среди дачников.
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144
Волшебник изумрудного города 7 часов назад
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Дол***б Хулио
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9k
Sherion 7 часов назад
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Руки из жопы (рукожопы) видел, но чтоб пальцы...
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9k
Sherion 7 часов назад
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Я когда первый раз в жизни увидел, не очень хотелость есть.
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9k
Sherion 7 часов назад
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В гробу я это видел
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33k
Андрей Бертон 8 часов назад
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Картинки с надписями
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 8 часов назад
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При всем богатстве выбора другой альтернативы нет©
При всем богатстве выбора другой альтернативы нет©
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 8 часов назад
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Поисковик в режиме инкогнито
Поисковик в режиме инкогнито
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 8 часов назад
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Чёрный юмор он как ноги...
Чёрный юмор он как ноги...
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63
Дядя Витя 8 часов назад
+. Про Пушкина (первая) класс!
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 8 часов назад
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Это мука. Зуб даю!
Это мука. Зуб даю!
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