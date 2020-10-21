Несколько секретов строительства квартир в СССР

Давно нет той страны СССР, а дома, возведённые при Советской власти, красуются в каждом городе и посёлке. И так будет ещё долго. Квартиры в хрущёвках и брежневках, пусть и не слишком просторные по современным меркам, стали спасением в те годы, когда все ютились по коммуналкам. Новые дома при Союзе возводили по унифицированным проектам, единым для всех. И в них есть немало на первый взгляд необъяснимого и странного.