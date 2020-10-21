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Несколько секретов строительства квартир в СССР

Несколько секретов строительства квартир в СССР (17 фото)

Автор:
21 октября 2020 20:52
Метки: СССР   жилье   строительство   
1078
17

Давно нет той страны СССР, а дома, возведённые при Советской власти, красуются в каждом городе и посёлке. И так будет ещё долго. Квартиры в хрущёвках и брежневках, пусть и не слишком просторные по современным меркам, стали спасением в те годы, когда все ютились по коммуналкам. Новые дома при Союзе возводили по унифицированным проектам, единым для всех. И в них есть немало на первый взгляд необъяснимого и странного.

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Метки: СССР   жилье   строительство   
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190k
Северное сияние 2 часа назад
Несколько секретов строительства квартир в СССР
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11k
Corvus Corax 56 минут назад
"Последний вариант: обеззараживание помещения. Палочка Коха уничтожается солнечным светом, а значит, доступ его в постоянно закрытую ванную должен помочь."

Бред. Стекло не пропускает ультрафиолет.
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Мангуст Corvus Corax 44 минуты назад
Поправлю: пропускает, но реальный мизер.
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44k
Александр Час назад
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48k
smakido Час назад
И самое главное-получив в одной из квартир, можно было сразу заселятьсяи жить. Поскольку в квартире были установлены все коммун каци, все краны, ванна, унитаз, плита, наклеены обои,постелен линолеум. Конечно, часть ново елов хотела и могла сделать все или что-то по-своему, но это уже их дело.в е
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49k
Андрей 2 часа назад
Двери, открывающиеся вовнутрь - ещё и традиция: в странах, где зимой идёт снег, двери делаются именно так - а то привалит снаружи сугробом, и сиди до весны.
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15k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Двери внутрь открывались традиционно. Страна снежная, входные двери домов могло засыпать снегом. Дверь открыл внутрь и откапывайся. А если наружу, то затрахаешься. И хоть на лестничной клетке снега нет, но просто привычней внутрь. Инерция мышления. В сталинках и некоторых дореволюционных домах двери открывались наружу из-за того, что их там сразу две было, одна наружу, другая внутрь.
А в большинстве хрущёвок и брежневках двери как раз не могут мешаться друг-другу. Такие площадки появились где-то к восьмидесятым
2. Застеклённые окна в ванную - противопожарка. От последствий взыва газовой колонки. Это есть в нормативных документах тех лет. Дома стандартные. Колонки при этом ставили и на кухню и ванную, и даже вообще центральное отопление где-то. Но дешевле было не переделывать проект, клепали по одному стандарту, благо ни на что больше не влияет.
3. Покраска краёв лестницы и площадки - это "плинтус". Попробуйте покрасить стену не запачкав пол под ней. Проще покрасить сверху каёмкой, чем париться с отскабливанием эмали.
4. В синий цвет, как на фото, не красилось (кроме гарнизонов, там могли тем, что было). В СССР очень многое делалось с научной точки зрения. Красились в нераздражающие глаз цвета. Были специальные документы. Бежевый, салатовый, голубой и т.д.
5. Изначально строили каменные пятиэтажки. Технология и техника не позволяла массово возводить больше. При переходе на бетон, начали копировать сначала кирпичные, с ужиманием всего и вся (при Хруще). После его снятия, начали, наоборот, потихоньку возвращать. Но это не быстро. Потом сделали переходной проект - взяли хрущёвку, добавили два этажа и эркер под лифт. По накоплению опыта перешли на девятижэтажки и кирпичные 12-14 этажные "точки". Колонки, кстати, ставили до 12 этажей, ходя и редко. А вот газовые плиты и до 16-ти этажных были.
Где-то с 1975 начали строить и до 16-ти этажей бетонные "корабли"
6. Ниши под окном делались изначально во многих сталинках и хрущёвках. Перестали делать при переходе на бетонные хрущёбы
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Андрей Иванов Полчаса назад
А в большинстве хрущёвок и брежневках двери как раз не могут мешаться друг-другу. Такие площадки появились где-то к восьмидесятым

Да ну? Как раз во всех хрущевках, особенно первых лет с маленькими площадками двери бы мешали при одновременном открывании.
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15k
Андрей Иванов ☣️Месть печенегов☣️ 16 минут назад
Неа. В хрущёвках площадки трёх видов:
- две двери напротив друг друга, тут вообще никак, двери просто не дотянутся друг до друга
- три двери (одна по середине) - открывшаяся средняя дверь перекрывается с соседней на самом излёте. Заблокировать может только на закрытие
- 4 двери, по две с каждой стороны, площадка расширена. Также не дотягиваются до противоположной стороны, если открываются в одну сторону (а так банально удобней), то и соседнюю не перекроют.

Площадка с круговым расположением дверей появилась в конце 70-х, когда хрущёб уже не строили.
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Андрей Иванов 14 минут назад
Ну не знаю, как у вас, а у нас если в хрущёвках начинают менять двери на железные, открывающиеся наружу, почти везде проблемы
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15k
Андрей Иванов ☣️Месть печенегов☣️ 10 минут назад
Потому что думать надо заранее, куда дверь открываться будет. В СССР как раз сначала думали
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