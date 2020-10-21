Несколько секретов строительства квартир в СССР

Давно нет той страны СССР, а дома, возведённые при Советской власти, красуются в каждом городе и посёлке. И так будет ещё долго. Квартиры в хрущёвках и брежневках, пусть и не слишком просторные по современным меркам, стали спасением в те годы, когда все ютились по коммуналкам. Новые дома при Союзе возводили по унифицированным проектам, единым для всех. И в них есть немало на первый взгляд необъяснимого и странного.
И вот ответы на самые распространённые вопросы о советских квартирах.
Входные двери открывались исключительно внутрь. Почему так? При взгляде на тесные лестничные клетки – особенно малыми размерами отличались они в первых хрущёвках – ответ приходит на ум сам собой. Архитекторы именно так решали вопрос с доступом на площадку. Если случалось ЧП – например, пожар, эвакуацию следовало проводить быстро. А как это сделать, если одновременно откроются наружу все четыре двери? Они просто будут мешать друг другу, и кто-то окажется заблокированным.
Окошко между кухней и ванной. Иногда случался и более продвинутый вариант – второе окно, в туалет, если санузел был раздельным. Окошко здорово мешало, когда население стало массово приобретать кухонные гарнитуры. Никто не понимал, зачем оно нужно. Была версия, что это сделано в целях экономии электроэнергии, а идея взята ещё из дореволюционных времён. Зажечь на кухне свечку – хватит сразу тем, кто ужинает, и тому, кто принимает душ. Потом, понятно, вместо свечи фигурировала лампочка. Но вообще-то мыться в полумраке неудобно, а порой и опасно.
Вторая версия – безопасность. Тогда массово устанавливали газовые колонки. Если взорвётся, ударная волна пойдёт наружу через окно, и стены останутся целы. Но зачем тогда такие окна ставили и там, где изначально была проведена горячая вода?
Следующая версия: доступ в ванную. Вдруг кому-то станет дурно, а дверь в ванную заперта. С трудом, но забраться через окно можно. Хотя рисковать станет не каждый.
Последний вариант: обеззараживание помещения. Палочка Коха уничтожается солнечным светом, а значит, доступ его в постоянно закрытую ванную должен помочь.
Ступеньки подъезда, окрашенные лишь по краям. В каждом подъезде было подобное декоративное решение, причем красили чаще в коричневый цвет.
Первый вариант вновь отсылает к царской эпохе. Якобы советские маляры воспроизводили в тесных подъездах антураж особняков с ковровыми дорожками на лестницах. Так выглядело симпатичнее и создавало подобие уюта.
Другая версия – удобство для уборщиц. В подъездах особой чистоты не было, а по краю ступенек вечно скапливалась основная грязь. Краска придавала поверхности гладкость, и убирать лестницу было легче.
Покраска подъездов. Дизайн типичного подъезда – покрашенный побелкой верх и низ, как правило, синий или зелёный. Это был общий тренд. С побелкой наверху всё ясно – экономия на освещении. А почему такие цвета низа?
Первая версия – именно эти цвета нейтральные, успокаивающие, а надписи на них меньше видны.
Другая – после войны зелёной краски было просто завались, ведь она использовалась для камуфляжа. Синяя же была альтернативным вариантом.
Возможно, выбор был сделан в пользу зелёного и синего, так как они дольше других не выцветают.
Ниши под окном на кухне. Их активно устраивали в те годы, когда ещё не была повсеместно распространена холодильная техника.
Тогда хранить продукты, особенно в холода, было удобно. Однако с распространением холодильников нужда в нишах отпала. Да и температуру в кухне они понижали.
Почему именно девятиэтажки и пятиэтажки? Количество этажей ограничивали требования безопасности. Было бы десять этажей – уже следовало делать лестницы более широкие и с входом с балкона, что вело к удорожанию проекта. Лифтов также требовалось не один, а два а каждый подъезд. Газовые трубы также проводить выше девятого этажа не разрешалось. И как бы обходились жители верхних этажей? Кроме того, в случае пожара самая длинная пожарная лестница дотягивала лишь до девятого этажа.
А в домах более пяти этажей кроме лестниц полагался бы лифт. Есть и иная, медицинская причина. Исходя из исследований, с пользой для здоровья человек поднимается по лестнице лишь до пятого этажа, не выше. Далее – проблемы с сердцем и суставами. Кстати, и комфортной для постоянного проживания является этаж не выше пятого.
Как бы кто ни относился к этим домам – именно в них до сей поры живет большая часть населения.
Источник:
- Американский студент отказался от общежития и построил дом на колесах за $15,000
- Домики на дереве отдыхают. В Англии построили роскошный эко-особняк на дереве!
- Молодой инженер соорудил уютный дом на колесах, потратив 15 тысяч долларов
- 15 опаснейших мест на Земле, в которых умудряются жить люди
- Wikkelhouse - дом из картона, который собирается за 1 день и служит 100 лет
Понравилось42
Бред. Стекло не пропускает ультрафиолет.
А в большинстве хрущёвок и брежневках двери как раз не могут мешаться друг-другу. Такие площадки появились где-то к восьмидесятым
2. Застеклённые окна в ванную - противопожарка. От последствий взыва газовой колонки. Это есть в нормативных документах тех лет. Дома стандартные. Колонки при этом ставили и на кухню и ванную, и даже вообще центральное отопление где-то. Но дешевле было не переделывать проект, клепали по одному стандарту, благо ни на что больше не влияет.
3. Покраска краёв лестницы и площадки - это "плинтус". Попробуйте покрасить стену не запачкав пол под ней. Проще покрасить сверху каёмкой, чем париться с отскабливанием эмали.
4. В синий цвет, как на фото, не красилось (кроме гарнизонов, там могли тем, что было). В СССР очень многое делалось с научной точки зрения. Красились в нераздражающие глаз цвета. Были специальные документы. Бежевый, салатовый, голубой и т.д.
5. Изначально строили каменные пятиэтажки. Технология и техника не позволяла массово возводить больше. При переходе на бетон, начали копировать сначала кирпичные, с ужиманием всего и вся (при Хруще). После его снятия, начали, наоборот, потихоньку возвращать. Но это не быстро. Потом сделали переходной проект - взяли хрущёвку, добавили два этажа и эркер под лифт. По накоплению опыта перешли на девятижэтажки и кирпичные 12-14 этажные "точки". Колонки, кстати, ставили до 12 этажей, ходя и редко. А вот газовые плиты и до 16-ти этажных были.
Где-то с 1975 начали строить и до 16-ти этажей бетонные "корабли"
6. Ниши под окном делались изначально во многих сталинках и хрущёвках. Перестали делать при переходе на бетонные хрущёбы
Да ну? Как раз во всех хрущевках, особенно первых лет с маленькими площадками двери бы мешали при одновременном открывании.
- две двери напротив друг друга, тут вообще никак, двери просто не дотянутся друг до друга
- три двери (одна по середине) - открывшаяся средняя дверь перекрывается с соседней на самом излёте. Заблокировать может только на закрытие
- 4 двери, по две с каждой стороны, площадка расширена. Также не дотягиваются до противоположной стороны, если открываются в одну сторону (а так банально удобней), то и соседнюю не перекроют.
Площадка с круговым расположением дверей появилась в конце 70-х, когда хрущёб уже не строили.