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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (21 фото)

Автор:
21 октября 2020 15:10
Метки: вопросы   находки   ответы   
2246
21

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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6  комментариев
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9k
Леонович 2 часа назад
На фото не насос судовой, а компрессор для пневматического сигнала.
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Domax3000 53 минуты назад
Субботний шабат это тавтология, кстати.
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26k
parallax 2 часа назад
1. В термостате стоит ртутный выключатель (контакт). Там, в стекляной колбочке, довольно солидная порция ртути.
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11k
Андрей Дядя 3 часа назад
Укупорочная машина для бутылок
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9k
Леонович Андрей Дядя 2 часа назад
Может упорочная? )))
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