Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это расположено на стене моего нового дома?"
Ответ: "Это термостат, просто внешний корпус отсутствует"
2. "Что это за стол и для чего он нужен?"
Ответ: "Это пресс для сыра"
3. "Что это за странный предмет? Уже несколько лет он просто лежит у меня на полке в доме"
Ответ: "Это основа для хрустальной фигурки Swarovski"
4. "Что это я вытащил из воды?"
Ответ: "Это эхолот. Если вы охотитесь на хищную рыбу – щук, сомов, судака, то место возможной дислокации рыбы крайне важно. На экране эхолота вы сможете увидеть всю особенность структуры дна и определить, где стоит рыба"
5. "Что это я нашел среди завалов инструментов в своем гараже"
Ответ: "Это трюмная помпа, она применяется для откачки подсланевой и трюмной воды"
6. "Что это за штуковина? Нашел ее в кухонном столе"
Ответ: "Это приспособление для чистки кукурузных початков"
7. "Что это за странная кружка?"
Ответ: "Это кружка Пифагора - специальный сосуд, придуманный Пифагором. Якобы заставляет человека пить в умеренных количествах, позволяя заполнить чашу лишь до определенного уровня"
8. "Что это за странная конструкция из стекла?"
Ответ: "Это сосуды для бальзамического уксуса и оливкового масла"
9. "Что это за прозрачная кассета с платой внутри?"
Ответ: "Это размагничиватель магнитофонных головок"
10. "Увидел в отеле на подушке защелку для бегунка. Зачем такая нужна?"
Ответ: "Это приспособление обеспечивает дополнительную безопасность, гарантируя, что пылевые клещи и постельные клопы не смогут проникнуть внутрь подушки"
11. "Что это за орудие пыток?"
Ответ: "Это мясной тендерайзер - приспособление для размягчения мяса"
12. "Что это за загадочный предмет?"
Ответ: "Это ключ для сгибания костных пластинок"
13. "Что за штуковина такая странная?"
Ответ: "Укупорочная машина для бутылок"
14. "Что это за раритетная фигуристая штука?"
Ответ: "Это ваджра - ритуальное и мифологическое оружие в индуизме"
15. "Что это я нашел у себя в гараже?"
Ответ: "Это щипцы для льда"
16. "Что это я нашел в ящике с запчастями у себя в гараже?"
Ответ: "Это натяжитель цепи. Используется для затягивания новой цепи вокруг звездочек, позволяет установить ведущее звено"
17. "Что это я нашел в кабинете у своего дедушки?"
Ответ: "Это подсвечник для субботнего шаббата"
18. "Что это за штуковина такая?"
Ответ: "Это система наведения времен Второй мировой войны"
19. "Это напоминает мне и дрель и молоток одновременно, что это за штуковина?"
Ответ: "Это инструмент для резки оконного стекла"
20. "Что это за щетка такая странная?"
Ответ: "Ничего странного, это предмет для чистки рыбы"
Источник:
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