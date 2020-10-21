Ответ: "Это эхолот. Если вы охотитесь на хищную рыбу – щук, сомов, судака, то место возможной дислокации рыбы крайне важно. На экране эхолота вы сможете увидеть всю особенность структуры дна и определить, где стоит рыба"

5. "Что это я нашел среди завалов инструментов в своем гараже"