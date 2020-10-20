Я, по пятницам - не подаю!

Во времена моей хиппейской юности, которая выпала на самый конец 80-х, начало 90-х, я заразился автостопом. А это дело требует финансов.

Если перемещаться между городами ещё можно было бесплатно, договорившись с водилой-дальнобойщиком, проводником в поезде или с машинистом товарняка, то перемещаться по населённому пункту на трамвае зайцем, было чревато общением с доблестной родной милицией. Да и на еду/сигареты тоже нужна была денюжка.

А где её взять, в незнакомом городе и прям щас? Разгружать вагоны? Стать ловким карманником? Сдать кровь? Это явно не то... Таким макаром, на путешествия и прЮключения, не останется ни сил, ни времени. Да, и опять же, уголовный кодекс нужно чтить!



Донатов за трэвел-блоги ещё не изобрели.

1000 и 1, относительно честных способов, изъятия денег у населения, имени Остапа Бендера, мне было не вытянуть, ибо не настолько я был лихим авантюристом. Но вот метод Бременских музыкантов, о которых мне всё моё детство, голосом Олега Анофриева пела советская пропаганда, показался мне подходящим. И если в столицах, уличными музыкантами было никого не удивить, то на периферии, за часик-другой можно было наработать на безбедное существование в ближайшие пару дней.



Ну что ж, гитара у меня была, пару блатных аккордов я знал, глотка была лужённая, тембр с хрипотцой... Этого, в принципе, хватало, чтоб исполнить, почти любой шлягер из безумно модного, в те годы, шансона.

Мурка, Таганка и Постой паровоз неизменно "делали кассу" в любом городе.