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Я, по пятницам - не подаю!

Я, по пятницам - не подаю! (5 фото)

Автор:
20 октября 2020 19:20
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: нищая мафия   попрошайки   псевдонищие   яавтор   
1211
5
Да если честно - и по другим дням тоже.
И вот почему...
Парочка коротеньких зарисовок из моей собственной жизни.
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Метки: нищая мафия   попрошайки   псевдонищие   яавтор   
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2k
Allmaster 4 часа назад
У нас помню, иду домой, притормаживает нива, оттуда как горох цыгане.
Домой зашел, минут через 20 в дверь дайте на хлебушек, помираем , тра та та... Я говорю, ниву продайте, на хлеб лет на 10 хватит, свалили...
Тут как то типа беженцев шарилось по подьезду. Дайте на покушать, мать им и шмоток дала, и пирожков.
Спускаюсь, шмотье все раскидано, пирожки ногой потоптаны. Этим [мат] только бабки надо ))
Бабушка у магазина стоит, просит денег. Не себе, а у нее сын уже великовозрастный бухает на то что мама принесет ми пенсию сука всю пропивает, а управы нет ,дашь писды, так тебя же и посадят....
Смотришь на это своим совковым добрым еще сердцем да и плюешься, как суки все обосрали...
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1k
Илья Артамонов 3 часа назад
Я, по пятницам - не подаю!
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3k
Фомич Илья Артамонов 44 минуты назад
Не ведитесь, это мошенники! Настоящие адвокаты столько не берут. Мне за 1500 долларов оформляют бумаги сейчас, вот жду...)))
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6k
Караганда 4 часа назад
проблема,что одни вынуждены это делать(всякое бывает),а 99% просто зарабатывают на жалости.это старый способ и за место надо платить-но они не в убытке.и трудно понять-кто есть кто.этот 1 % трудно вычислить.
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57k
Доктор Джонс 4 часа назад
"фае вокзалов" - это шедевр...
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434
Червона Рута Автор поста Доктор Джонс 4 часа назад
Спосипа! Уже исправел!
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3k
Руслан 4 часа назад
Последний раз дал денег когда попросили еды,а так по настроению или когда точно знаешь, иногда так же что нить у бабушек.

з.ы.
-Так жалко женщину у метро.
-А что с ней?
- 2 год береманная ходит..
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4k
Pashuta 4 часа назад
Ко мне в офис раньше приходили как письма, так представители каких то фондов помощи пенсионерам/инвалидам/обездоленным и тп. С просьбой помочь голодным старикам на продукты/одежду. Несколько раз отправлял переводы от компании на указанные банковские реквизиты фонда. Так со временем стали названивать бабки с этих фондов с вопросом - типа але, когда следующей перевод, куда пропал и пр?? Я прикуел аж поначалу..
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26k
АнтонПолднев 5 часов назад
С каких пор и в какой вселенной можно было с проводником на поезде за бесплатно договориться?
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434
Червона Рута Автор поста АнтонПолднев 4 часа назад
Ну это, смотря как у тебя язык подвешен... )))
Можно было, например, пообещать помощь по "хозяйству". Стаканы там помыть, "Титан" раскочегарить и присматривать за ним.
А ещё был лайф-хак мимо проводника - набор ж\д ключей. Складываешь шмот в шкаф в тамбуре и едешь в вагоне-ресторане в трико и майке, не забывая покупать чаёк раз в полчаса. А там, глядишь, и подсядешь на хвост како-нибудь компании со свободным местом купе.
Был случай, мы, толпой в 5 человек от Челябы до Е-бурга ехали в вагоне-ресторане с разрешения начальника того самого кабака. С условием, что песни петь будем всю ночь
Гитара открывала многие двери и упрощала процедуру знакомства. Народ тогда в мобилы не втыкал, как зомби.
В любой общаге можно было заночевать, если ты умел играть "Группу крови"!
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26k
АнтонПолднев Червона Рута 4 часа назад
Ну на это могу сказать только одно - вам неслыхано везло. Единственная задача проводника, это заработать. А не заниматься благотворительностью. Я это знаю не по наслышке, потому что куча однокурсников каждое лето ездили проводниками. Насчёт товарняка не знаю, а на пассажире либо обманом и хитростью, либо за денюжку. Я ни разу не слышал о том, чтобы договаривались с проводником за растопку титана. Хотя конечно в жизни всякое случается.
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44k
Albert GER АнтонПолднев 4 часа назад
я один раз договорился.
студентом. на почтовобагажном. надо ехать домой на новый год.
денег 0,0. меня полупьяный проводник взял с условием, если я печку буду топить.
без места - "в тамбуре перекантуешься". ехать всю ночь. с 19.00 до 6.00.
первые 3 часа я честно топил. раскочегарил печку до красна от делатьнекуй.
потом познакомился с полвагона(тогда все в тамбуре курили и угощали меня бухлом).
потом какие-то пъяные дембеля утащили к себе. бухали, я играл на гитаре с ними.
потом с кем-то дрались.
потом еще бухали. потом очухался на нашем вокзале(автопилот сработал) и почему-то с гитарой.
подарили наверное.
в общем если б печку не топить - обычная поездка для почтовобагажного поезда.
в простонародье - бичевоз.

больше не пробовал. не моё это деньги клянчить.
никому не подаю. ни нищим, ни тем более фондам.
даю деньги музыкантам в пешеходной зоне.
там часто профессионалы, студенты консерватории играют классическую музыку.
они тренируются так среди людей играть. мне нравится.
цыганям с гармошкой не даю.
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26k
АнтонПолднев Червона Рута 4 часа назад
Ну и по поводу мобил Вы конечно правы. Никто в них не втыкал.
Вспомнили мизансцену?
Ну и по поводу мобил Вы конечно правы. Никто в них не втыкал. Вспомнили мизансцену?
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5k
Курык Марий™ Albert GER 3 часа назад
При Советах, у фирменных поездов номера двузначные были, типа 39. У скорых, во второй сотне, типа 129. У обычных пассажирских - 200-300. У почтовых - 400
А у описанных вами бичевозов, нумерация начиналась с 600. Они при разъездах, пропускали все вышеперечисленные номера. Кланялись каждому столбу. Там, где скорый проезжал за ночь, бичевоз ехал 2-е суток!
Их так и звали - шессотвесёлый паровоз!
Вот ведь, ты напомнил мне забытую инфу!
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5k
Курык Марий™ 5 часов назад
Бабульки с укропчиком тоже та еще мафия. Покупают килограммами в Ашане, по пучкам делят и продают, якобы со своего огорода!
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26k
АнтонПолднев Курык Марий™ 4 часа назад
Ага. Про укропчик, это он зря. Из той же бочки "яички от своей курочки", "яблочки из своего сада" и прочая и прочая...
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434
Червона Рута Автор поста АнтонПолднев 4 часа назад
Я про бабок на трассе написал, а не про ушлых городских.
В ашане червивую антоновку не купишь. А вот у нас в садах такой урожай этим годом был, что хоть с доплатой раздавай эти яблоки - никто не возьмет, своих девать некуда. Всю падалицу сразу зраблями на компостную кучу сгребали.
У бабок вся надежда только на проезжих и была. До сих пор, уже по холоду, пытаются продать
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4k
RomaXz 5 часов назад
Я помогаю благотворительным организациям. Просто раз в год ее выбираю, и этот год жертвую немного денег (фунтов 15 в месяц). На улицах людям подаю очень редко.
Вообще, есть один человек. Всегда сидит на одном и том же месте, читает книгу. Здоровается, улыбается. Вот ему иногда денег даём или кофе покупаем.
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