Я, по пятницам - не подаю!

Да если честно - и по другим дням тоже.
И вот почему...
Парочка коротеньких зарисовок из моей собственной жизни.
И вот почему...
Парочка коротеньких зарисовок из моей собственной жизни.
Во времена моей хиппейской юности, которая выпала на самый конец 80-х, начало 90-х, я заразился автостопом. А это дело требует финансов.
Если перемещаться между городами ещё можно было бесплатно, договорившись с водилой-дальнобойщиком, проводником в поезде или с машинистом товарняка, то перемещаться по населённому пункту на трамвае зайцем, было чревато общением с доблестной родной милицией. Да и на еду/сигареты тоже нужна была денюжка.
А где её взять, в незнакомом городе и прям щас? Разгружать вагоны? Стать ловким карманником? Сдать кровь? Это явно не то... Таким макаром, на путешествия и прЮключения, не останется ни сил, ни времени. Да, и опять же, уголовный кодекс нужно чтить!
Донатов за трэвел-блоги ещё не изобрели.
1000 и 1, относительно честных способов, изъятия денег у населения, имени Остапа Бендера, мне было не вытянуть, ибо не настолько я был лихим авантюристом. Но вот метод Бременских музыкантов, о которых мне всё моё детство, голосом Олега Анофриева пела советская пропаганда, показался мне подходящим. И если в столицах, уличными музыкантами было никого не удивить, то на периферии, за часик-другой можно было наработать на безбедное существование в ближайшие пару дней.
Ну что ж, гитара у меня была, пару блатных аккордов я знал, глотка была лужённая, тембр с хрипотцой... Этого, в принципе, хватало, чтоб исполнить, почти любой шлягер из безумно модного, в те годы, шансона.
Мурка, Таганка и Постой паровоз неизменно "делали кассу" в любом городе.
Если перемещаться между городами ещё можно было бесплатно, договорившись с водилой-дальнобойщиком, проводником в поезде или с машинистом товарняка, то перемещаться по населённому пункту на трамвае зайцем, было чревато общением с доблестной родной милицией. Да и на еду/сигареты тоже нужна была денюжка.
А где её взять, в незнакомом городе и прям щас? Разгружать вагоны? Стать ловким карманником? Сдать кровь? Это явно не то... Таким макаром, на путешествия и прЮключения, не останется ни сил, ни времени. Да, и опять же, уголовный кодекс нужно чтить!
Донатов за трэвел-блоги ещё не изобрели.
1000 и 1, относительно честных способов, изъятия денег у населения, имени Остапа Бендера, мне было не вытянуть, ибо не настолько я был лихим авантюристом. Но вот метод Бременских музыкантов, о которых мне всё моё детство, голосом Олега Анофриева пела советская пропаганда, показался мне подходящим. И если в столицах, уличными музыкантами было никого не удивить, то на периферии, за часик-другой можно было наработать на безбедное существование в ближайшие пару дней.
Ну что ж, гитара у меня была, пару блатных аккордов я знал, глотка была лужённая, тембр с хрипотцой... Этого, в принципе, хватало, чтоб исполнить, почти любой шлягер из безумно модного, в те годы, шансона.
Мурка, Таганка и Постой паровоз неизменно "делали кассу" в любом городе.
×
Самыми "хлебными местами" были подземные переходы, фойе вокзалов и крупные торговые центры.
Там-то я и узнал о существовании, недавно появившихся в нашей стране, НИЩИХ. Профессиональных.
При Советах, это было постыдным, уголовно наказуемым деянием. И если я получая деньги от прохожих, давал им взамен возможность услышать любимые песни, которые мне частенько именно заказывали, то эти ребята, тупо, давили на жалость.
"Помогите собрать денег на билет - всё украли!"
"На лечение несуществующего ребёнка"
"На восстановление, разрушенного большевиками, мифологического храма"
Да, частенько, просто, просящий изображал инвалида, раздобыв где-нибудь костыли.
Для меня было шоком, когда я увидел, как эти "нуждающиеся", сдают выручку "бригадиру", каждые 2-3 часа. Как "калеки" дерутся за козырные места. Как бригадиры уносят из переходов настоящих нищих, отказывающихся платить "за аренду".
Один раз, в 91-м, в Москве, на площади у трёх вокзалов, наблюдал такую картину:
Очередной профессиональный "обездоленный", закатав рукав лохмотьев и посмотрев на, навороченные по тем временам часы Касио, решил закончить "рабочий день". Поднялся на "параличные" ноги. Именно о них гласила его табличка. Подошёл к припаркованному среди таксистов подержанному Мерседесу, скинул с себя "спецодежду" в багажник. И уехал.
Уехал, тварь! Не на "инвалидке", с ручным управлением!
На Мер-се-де-се, Карл!
В то время, вазовская 9-ка "длинное крыло", считалась приличной машиной даже у бандюков. А любая иномарка - прокатывала за инопланетный корабль.
;))
Там-то я и узнал о существовании, недавно появившихся в нашей стране, НИЩИХ. Профессиональных.
При Советах, это было постыдным, уголовно наказуемым деянием. И если я получая деньги от прохожих, давал им взамен возможность услышать любимые песни, которые мне частенько именно заказывали, то эти ребята, тупо, давили на жалость.
"Помогите собрать денег на билет - всё украли!"
"На лечение несуществующего ребёнка"
"На восстановление, разрушенного большевиками, мифологического храма"
Да, частенько, просто, просящий изображал инвалида, раздобыв где-нибудь костыли.
Для меня было шоком, когда я увидел, как эти "нуждающиеся", сдают выручку "бригадиру", каждые 2-3 часа. Как "калеки" дерутся за козырные места. Как бригадиры уносят из переходов настоящих нищих, отказывающихся платить "за аренду".
Один раз, в 91-м, в Москве, на площади у трёх вокзалов, наблюдал такую картину:
Очередной профессиональный "обездоленный", закатав рукав лохмотьев и посмотрев на, навороченные по тем временам часы Касио, решил закончить "рабочий день". Поднялся на "параличные" ноги. Именно о них гласила его табличка. Подошёл к припаркованному среди таксистов подержанному Мерседесу, скинул с себя "спецодежду" в багажник. И уехал.
Уехал, тварь! Не на "инвалидке", с ручным управлением!
На Мер-се-де-се, Карл!
В то время, вазовская 9-ка "длинное крыло", считалась приличной машиной даже у бандюков. А любая иномарка - прокатывала за инопланетный корабль.
;))
С тех пор прошло уже сто лет, я давно не пою в переходах, у меня приличная работа, семья, собственный дом. Если я собираюсь поехать в другой город - у меня всё рассчитано наперёд по пунктам: в какой гостинице я остановлюсь, как там кормят, обязательно куплены обратные билеты...
Но вот к попрошайкам отношение не поменялось. Когда я вижу, что человек действительно нуждается, я помогу - не жалко!
Бабулька на трассе продаёт укропчик? Явно не от хорошей жизни! Возьму пучок, дам 100 рублей и быстро уеду, "забыв взять" 70 рублей сдачи. Но как только вижу на светофоре очередных "собирателей на храм" - перед глазами встаёт циферблат тех блестючих часов Касио из далёкого 91-го...
Но вот к попрошайкам отношение не поменялось. Когда я вижу, что человек действительно нуждается, я помогу - не жалко!
Бабулька на трассе продаёт укропчик? Явно не от хорошей жизни! Возьму пучок, дам 100 рублей и быстро уеду, "забыв взять" 70 рублей сдачи. Но как только вижу на светофоре очередных "собирателей на храм" - перед глазами встаёт циферблат тех блестючих часов Касио из далёкого 91-го...
Авторский пост
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Метки: нищая мафия попрошайки псевдонищие яавтор
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Домой зашел, минут через 20 в дверь дайте на хлебушек, помираем , тра та та... Я говорю, ниву продайте, на хлеб лет на 10 хватит, свалили...
Тут как то типа беженцев шарилось по подьезду. Дайте на покушать, мать им и шмоток дала, и пирожков.
Спускаюсь, шмотье все раскидано, пирожки ногой потоптаны. Этим [мат] только бабки надо ))
Бабушка у магазина стоит, просит денег. Не себе, а у нее сын уже великовозрастный бухает на то что мама принесет ми пенсию сука всю пропивает, а управы нет ,дашь писды, так тебя же и посадят....
Смотришь на это своим совковым добрым еще сердцем да и плюешься, как суки все обосрали...
з.ы.
-Так жалко женщину у метро.
-А что с ней?
- 2 год береманная ходит..
Можно было, например, пообещать помощь по "хозяйству". Стаканы там помыть, "Титан" раскочегарить и присматривать за ним.
А ещё был лайф-хак мимо проводника - набор ж\д ключей. Складываешь шмот в шкаф в тамбуре и едешь в вагоне-ресторане в трико и майке, не забывая покупать чаёк раз в полчаса. А там, глядишь, и подсядешь на хвост како-нибудь компании со свободным местом купе.
Был случай, мы, толпой в 5 человек от Челябы до Е-бурга ехали в вагоне-ресторане с разрешения начальника того самого кабака. С условием, что песни петь будем всю ночь
Гитара открывала многие двери и упрощала процедуру знакомства. Народ тогда в мобилы не втыкал, как зомби.
В любой общаге можно было заночевать, если ты умел играть "Группу крови"!
студентом. на почтовобагажном. надо ехать домой на новый год.
денег 0,0. меня полупьяный проводник взял с условием, если я печку буду топить.
без места - "в тамбуре перекантуешься". ехать всю ночь. с 19.00 до 6.00.
первые 3 часа я честно топил. раскочегарил печку до красна от делатьнекуй.
потом познакомился с полвагона(тогда все в тамбуре курили и угощали меня бухлом).
потом какие-то пъяные дембеля утащили к себе. бухали, я играл на гитаре с ними.
потом с кем-то дрались.
потом еще бухали. потом очухался на нашем вокзале(автопилот сработал) и почему-то с гитарой.
подарили наверное.
в общем если б печку не топить - обычная поездка для почтовобагажного поезда.
в простонародье - бичевоз.
больше не пробовал. не моё это деньги клянчить.
никому не подаю. ни нищим, ни тем более фондам.
даю деньги музыкантам в пешеходной зоне.
там часто профессионалы, студенты консерватории играют классическую музыку.
они тренируются так среди людей играть. мне нравится.
цыганям с гармошкой не даю.
Вспомнили мизансцену?
А у описанных вами бичевозов, нумерация начиналась с 600. Они при разъездах, пропускали все вышеперечисленные номера. Кланялись каждому столбу. Там, где скорый проезжал за ночь, бичевоз ехал 2-е суток!
Их так и звали - шессотвесёлый паровоз!
Вот ведь, ты напомнил мне забытую инфу!
В ашане червивую антоновку не купишь. А вот у нас в садах такой урожай этим годом был, что хоть с доплатой раздавай эти яблоки - никто не возьмет, своих девать некуда. Всю падалицу сразу зраблями на компостную кучу сгребали.
У бабок вся надежда только на проезжих и была. До сих пор, уже по холоду, пытаются продать
Вообще, есть один человек. Всегда сидит на одном и том же месте, читает книгу. Здоровается, улыбается. Вот ему иногда денег даём или кофе покупаем.