33.

У Бастера Китона есть две звезды на Голливудской «Аллее Славы»: за вклад в развитие киноиндустрии и за вклад в развитие телевидения. Юрий Никулин писал в своей книге «Почти серьёзно», что создавал свой цирковой образ с оглядкой на Бастера Китона как «человека с каменным лицом».