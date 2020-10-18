Подборка интересных ретро-фотографий
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3.
Химики компании Polaroid и протестированные ими реагенты, 1963 год, США
Для создания технологии моментальной печати фотографий было протестировано более 5000 различных реагентов.
4.
Гоночный автомобиль Mercedes–Benz W125 Rekordwagen выставленный в павильоне Германии на Всемирной выставке, 1937 год, Париж
7.
Одри Хепбёрн в костюме для х/ф «Моя прекрасная леди», 1963 год, США
Фильм получил 8 «Оскаров», в том числе в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшие костюмы»
12.
Спасательная шлюпка, найденная через несколько месяцев после затопления "Титаника". В ней обнаружили три мёртвых тела. 1912
17.
Индианка из североамериканского племени хопи с традиционной для незамужних девушек прической, ставшая прототипом образа принцессы Леи из "Звездных войн".
18.
Американский солдат осматривает статую из чистого золота, часть личной добычи Германа Геринга, найденную 7-й армией США в пещере на склоне горы недалеко от Шенау-ам-Кенигзее, Германия, 25 мая 1945 г.
24.
Два попугая сидят на заборе Джонстауна, идейной общины религиозной организации "Храм народов", где более 900 членов этой секты покончили жизнь самоубийством, 1978 год.
33.
Пожилой Бастер Китон снимает свой последний немой фильм, Канада, 1964 год.
У Бастера Китона есть две звезды на Голливудской «Аллее Славы»: за вклад в развитие киноиндустрии и за вклад в развитие телевидения. Юрий Никулин писал в своей книге «Почти серьёзно», что создавал свой цирковой образ с оглядкой на Бастера Китона как «человека с каменным лицом».
38.
Август 1999 года. Демонтаж мавзолея Георгия Димитрова, вечной усыпальницы великого вождя болгарских коммунистов
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Второй-Андрей Соколов
Первую мертвую петлю закрутил в мае 1949 года пилот H. E. "Tommy" Thompson на вертолете Sikorsky S-52, причем, сделал он это совершенно хулиганским методом - без предупреждения, в ходе обычного испытательного полета, который таких вещей не предусматривал. Поэтому, собственно, и снято так неаккуратно - никто камеры не ставил, не готовился, сняли как сумели. Петля выполнена на предельно малой высоте (вертолет пошел в петлю с высоты около десяти метров(!), так что если бы что-то пошло не так - то хоронить было бы нечего) практически посередь промышленной застройки... В общем, Томми немедленно лишили пилотской лицензии за такие выходки. Правда, у Сикорского оказалась очень волосатая лапа - и через день лицензию вернули, но попросили такие вещи делать как положено.
https://strangernn.livejournal.com/1892647.htmlhttps://strangernn.livejournal.com/1892647.html