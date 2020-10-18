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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
18 октября 2020 23:07
Метки: история   ретро   фото   
574
40
Подборка интересных ретро-фотографий
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Метки: история   ретро   фото   
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227
Oleg 6 часов назад
Благодарю за пост.В городе Герое Одессе был не "Птичий рынок" а "Староконый"-такое название до сих пор.
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6k
Андрей А 56 минут назад
"Сергей Бодров в 1998 году"
Второй-Андрей Соколов
"Сергей Бодров в 1998 году" Второй-Андрей Соколов
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14k
Андрей Донченко 5 часов назад
На 37-м фото явно не советские модницы.
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3k
dampfer 5 часов назад
К номеру 39.

Первую мертвую петлю закрутил в мае 1949 года пилот H. E. "Tommy" Thompson на вертолете Sikorsky S-52, причем, сделал он это совершенно хулиганским методом - без предупреждения, в ходе обычного испытательного полета, который таких вещей не предусматривал. Поэтому, собственно, и снято так неаккуратно - никто камеры не ставил, не готовился, сняли как сумели. Петля выполнена на предельно малой высоте (вертолет пошел в петлю с высоты около десяти метров(!), так что если бы что-то пошло не так - то хоронить было бы нечего) практически посередь промышленной застройки... В общем, Томми немедленно лишили пилотской лицензии за такие выходки. Правда, у Сикорского оказалась очень волосатая лапа - и через день лицензию вернули, но попросили такие вещи делать как положено.

https://strangernn.livejournal.com/1892647.htmlhttps://strangernn.livejournal.com/1892647.html
Ссылка youtu.be
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