Разгадка номера машины в «Бриллиантовой руке»

Помните, как герой Никулина спрашивает про 500 рублей — новыми? Горбунков тоже мыслит старыми деньгами.



К сожалению, сегодня уже этот прикол не считывается так же, как считывался в год выхода фильма.



В то время была популярна шутка:



- Чем отличается вода от водки?

- Чем?

- Вода это H2O

- А водка?

- А водка аж 2.87



А ещё стихотворение:



Было три, а стало пять — всё равно берём опять!

Даже если будет восемь — всё равно мы пить не бросим!

Передайте Ильичу — нам и десять по плечу,

Ну, а если будет больше — то получится как в Польше!

Ну, а если — двадцать пять — Зимний снова будем брать!