Подборка фотографий советских знаменитостей на съемках и в жизни. 1986 год
Исполнитель роли Дон Кихота Кахи Кавсадзе объясняет дорогу водителю автомобиля, 1986 год.
Фото Анатолия Рухадзе /Фотохроника ТАСС/
Певцы Владимир Кузьмин и Алла Пугачева в спорткомплексе «Олимпийский» во время концерта, средства от которого пойдут в фонд помощи пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС
1986 год. Фото Николая Малышева и Александра Сенцова /Фотохроника ТАСС/
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Выступление писателя-сатирика Аркадия Арканова
1986 год. Фото Юрия Веделина, Виктора Рудько /Фотохроника ТАСС
Армен Джигарханян в роли Филиппа Стоуна на съёмках художественного фильма "Конец света с последующим симпозиумом"
1986 год. Фото Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС/
Валентина Толкунова в драматической опере "Русские женщины"
1986 год. Фото Владимира Завьялова /Фотохроника ТАСС/
Екатерина Васильева в роли Шерли Холмс на съёмках лирической детективной комедии "Мой нежно любимый детектив"
30 мая 1986 года. Фото Кястутиса Янкаускаса /Фотохроника ТАСС/
Художник Илья Глазунов у картины "Рассвет над древним Кремлем"
1986 год. Фото Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС
Певица Ирина Понаровская во время съемок телепрограммы "Звездопад"
1986 год Фото Юрия Венделина и Виктора Рудько /Фотохроника ТАСС/
Народный артист РСФСР Александр Калягин, заслуженные артистки Анастасия Вертинская и Ирина Мирошниченко во время сбора труппы театра МХАТа имени М. Горького
1986 год. Фото Василия Егорова (Фотохроника ТАСС)
Николай Крючков на съёмках кинофильма "Верую в любовь"
1986 год. Фото Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС/
Семейный джазовый ансамбль братья Овечкины на фестивале джазовой музыки в Москве
1986 год. Фото Романа Денисова /Фотохроника ТАСС/
Главный режиссер Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе беседует с артистом столичного театра им. Вахтангова Владимиром Этушем
13 июня 1986 года. Фото Анатолия Рухадзе (Фотохроника ТАСС)
Ролан Быков во время интервью телепрограмме "Кинопанорама"
1986 год. Фото Игоря Зотина /Фотохроника ТАСС/
Главный тренер сборной СССР по футболу Валерий Лобановский и старший тренер сборной СССР по хоккею Виктор Тихонов
1986 год. Фото Игоря Уткина /Фотохроника ТАСС/
Бывший вратарь сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк дает интервью Владимиру Маслаченко
1986 год. Фото Валерия Зуфарова /Фотохроника ТАСС/
Режиссер Эльдар Рязанов репетирует сцену с актерами Татьяной Догилевой и Александром Панкратовым-Черным
1986 год. Фото Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС
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Метки: знаменитости интересно фото
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