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Советские знаменитости

Советские знаменитости (23 фото)

Автор:
18 октября 2020 18:48
Метки: знаменитости   интересно   фото   
1055
23

Подборка фотографий советских знаменитостей на съемках и в жизни. 1986 год

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Метки: знаменитости   интересно   фото   
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4  комментария
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Витюшка 3 часа назад
Афтор, ты зачем овечкиных, террористов, в один пост с такими Уникальными и Великими людьми поставил?
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babuby 3 часа назад
Овечкины не знаменитости, а твари!
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581
Audrius Lape babuby 3 часа назад
Так хорошо начинали, а закончили...
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