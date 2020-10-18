Продолжаю строительство своей бани

Ещё пол года назад (в самый пик изоляции) я начал строительство своей бани из старого коровника, о чём уже писал здесь на Фишках . И обещал продолжить свои записи по мере продвижения строительства. Скажу сразу, что дело это не быстрое и не дешёвое. А ведь хочется сделать для себя как можно лучше. На данный момент я её ещё не закончил, поэтому будет ещё продолжение.
Чем я занимался во время самоизоляции
Закончил я на штукатурке и покраске стен и потолков. Дальше пошли кафельные работы. Кафель нашёл в леруа самый дешёвый. Керамогранит по 350р. и на стены по 420р. за квадрат. Всё в жёсткой экономии! На премиум баню тупо нет денег, да и нам не к чему это. Хотя получилось всё довольно не плохо.
Закончил я на штукатурке и покраске стен и потолков. Дальше пошли кафельные работы. Кафель нашёл в леруа самый дешёвый. Керамогранит по 350р. и на стены по 420р. за квадрат. Всё в жёсткой экономии! На премиум баню тупо нет денег, да и нам не к чему это. Хотя получилось всё довольно не плохо.
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Как выложил пол, сразу поставил стеклянную дверь в парилку, купленную там же где и кафель и так же не дорого.
На зону печи выбрали клинкерный кирпич. И тут первая стычка с женой (ну как же без этого). Она со своим дизайнерским видением захотела чтоб клинкер заходил немного за угол, чтоб было как бы продолжение камина. И это она мне начала говорить, когда всё уже было практически выложено. Ну в общем, чтоб меня больше не злить она ушла от греха подальше. Всё оставил как есть и она потом смирилась с этим. Но осадочек остался!
Когда было ещё не готовы стены, то по ощущениям, что кафель на стенах и штукатурка вообще ничем не отличаются. Готовый вариант смотрится гораздо приятнее. Кафель хоть и дешёвый, но по качеству показал себя очень даже не плохо.
А вот уже и готовый вариант со вставленной стеклянной дверью. Всем кто видел понравилось. Окошечко очень даже вписалось. Здесь удобно будет ставить всякие там шампуни и мыльницы.
На полы в душевую выбрали мозаику. Но вот я с уклоном перемудрил и на полу образуется небольшая лужа. Придётся переделать. Забегая наперёд скажу, что уже переделал, но ещё не затёр и поэтому фото не поставил сюда. С лужей не очень хорошо было бы.
Кафель позади. А впереди самое интересное - это парилка!
Первым делом готовим печку, дымоходы. Прикупил кусок жаростойкого листа. Делаю ППУ (потолочно проходной узел). Без него баня и сгореть может. Позже, когда протапливал печку, пробовал держать руку на нём. Держать конечно можно, но как на сильно горячей батарее в доме.
Первым делом готовим печку, дымоходы. Прикупил кусок жаростойкого листа. Делаю ППУ (потолочно проходной узел). Без него баня и сгореть может. Позже, когда протапливал печку, пробовал держать руку на нём. Держать конечно можно, но как на сильно горячей батарее в доме.
Но для того чтоб поставить ППУ нужно сделать каркас. Где будет печка там потолок будет ровный, иначе труба ровно не станет. Ну и нужно вырезать проход в самой крыше. Чем я и занялся.
Переход на крышу. Пришлось повозиться, чтоб выгнуть по профилю. Гнётся очень хорошо. Сделан из алюминиевой жестянки. Плюс ещё промазал жаростойким силиконом, который мне продали вместе с трубами. Трубы собирал по конденсату, это очень важно. Кто не знает поинтересуйтесь что это.
Высота трубы получилась не высокая, но по нормам проходит. Да и к тому же в дальнейшем если будет плохая тяга, то можно будет убрать оголовок и добавить переходной сэндвич.
Печка на месте и нужно обязательно её протопить. Я не стал делать это на улице, потому что хотел протопить вместе с трубами. Здесь выгорает вся заводская краска на печке. Дыму поначалу было много, но потом всё пришло в норму.
С печкой ну совсем чутка не рассчитал и сантима не хватило на вылет дверцы. Пришлось колхозить. Выгнул дверцу и подточил слегка плитку. Дверца настежь не открывается. Да и ладно! Мой конечно косяк, слишком много штукатурки накидал.
Каркас для вагонки. Справа в углу, прошу обратить внимание, сделана своеобразная вытяжка. Про неё расскажу чуть попозже. Без вытяжки в бане никак нельзя. С ней и гнить баня не будет и нахождение в бане будет намного приятней. Это мне знакомый банщик конструкцию подсказал. И делать не сложно, без всяких трубопроводов.
Пароизоляция алюминиевой фольгой. Здесь есть несколько нюансов: плёнку натягивать не нужно, иначе при нагреве она натягивается и пожет порваться. И начинать нужно снизу, чтоб плёнка была внахлёст 15-20 см. чтоб капли пара стекали вниз.
Вагонку на потолке делал без обрешётки, потому что и так низко получилось. А пароизоляцию сделал так, чтоб побольше проветриваться могла.
Крепил вагонку так: сначала просверливал отверстие, а потом закручивал шурупом. Пусть это и долго, но край вагонки не трескается и держится мёртво. Крепление для вагонки - "кляймеры", я не признаю. Из них выскакивает вагонка на раз.
В местах где будут полки, я рассчитал место и добавил закладные, чтоб не крепить только к вагонке. Ну и соответственно к брусу.
Стену с окном ещё не начинаю, потому что ещё не готовы окна. Их я делал под заказ. Дядя петя, местный столяр, немного задержал меня с ними. Старые окна вообще в хлам сгнили, так как вытяжки в бане не было совсем. Даже видно что стены чёрные от копоти. Баня по чёрному топилась раньше))))
А вот и свеженькие окна! Покрыть нужно лаком и торцы отработкой, чтоб не гнили. В самой парилке изнутри лаком вскрывать не нужно, только снаружи, иначе лак вонять сильно будет при нагреве.
Дочке тоже хотелось мне помочь и ей досталась самая ответственная задача - покрасить две деревяшечки отработкой))). Я сказал что это очень важно и нужно стараться)). Конечно же она старалась как могла!
А вот теперь хочу поподробнее рассказать про вытяжку. Вытяжку нужно делать в парилке снизу вверх, а не только вверху. Делается это для того чтоб было движение воздуха в парной. Если сделать вытяжку только вверху, то пар будет весь уходить из парной. А если её закрыть, то пар будет застаиваться и париться будет не комфортно. Поэтому, вентиляционных отверстия должно быть два. Одно вверху, а другое внизу под полками в противоположной от печки стороне, чтоб было движение воздуха. Сначала горячий подымается вверх, а потом остывает и уходит вниз и на улицу. Свежий воздух берётся из под печки (в данном случае у меня из предбанника, где тоже есть вентиляционное отверстие для притока свежего воздуха. Плюс в парилке и в предбаннике я сделал открывающиеся окна на проветривание, чтоб делать так называемое "залповое проветривание". Это хорошо когда паришься и резко проветриваешь воздух в парилке. Ну и после бани тоже не мешает проветрить баню. чтоб вагонка не гнила.
Ну вот я и приступил к монтажу полков, так всеми долгожданных в нашем окружении. Без них и не понятно что это на самом деле баня. Верхний полок я сделал из дерева абаш. Когда покупал вагонку, то продавец мне рекомендовал делать именно из него, потому что он стойкий к влаге и самое главное он не нагревается и на нём будет приятно сидеть. Короче, это какой-то африканский дуб, а на ощупь он как пенопласт пористый и лёгкий.
Так же верхний полок я поделил на два уровня, чтоб кому трудно уже будет сидеть на верху смог передохнуть на нижней полке в уголку.
А нижнюю полку сделал так, чтоб можно было там ставить тазики для запаривания веников ну и сами веники. А под полками ниша где можно будет сложить дрова для подкидывания в печь. А так же там должен быть доступ для того чтоб туда залезть и прибраться.
Авторский пост
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Метки: ремонт своими рукам строительство яавтор
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Осталось только приху-ть экраны из зеркальной нержавейки.
Ну да, настоящая Русская баня.