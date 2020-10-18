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Продолжаю строительство своей бани

Продолжаю строительство своей бани (50 фото)

Автор:
18 октября 2020 18:03
Сообщество : Строитель
Метки: ремонт   своими рукам   строительство   яавтор   
846
50
Ещё пол года назад (в самый пик изоляции) я начал строительство своей бани из старого коровника, о чём уже писал здесь на Фишках . И обещал продолжить свои записи по мере продвижения строительства. Скажу сразу, что дело это не быстрое и не дешёвое. А ведь хочется сделать для себя как можно лучше. На данный момент я её ещё не закончил, поэтому будет ещё продолжение.
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Метки: ремонт   своими рукам   строительство   яавтор   
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25k
Fat Lynx 2 часа назад
х-у-я-се рукастый...
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32k
jonnyD 3 минуты назад
Мдя... сначала плитку на пол , а потом черновую штукатурку на стены ...конгениально .
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19k
Сибиряк Полчаса назад
тоже заканчиваю баню, масштабы поскромнее но на вид не хуже.
Осталось только приху-ть экраны из зеркальной нержавейки.
тоже заканчиваю баню, масштабы поскромнее но на вид не хуже. Осталось только приху-ть экраны из зеркальной нержавейки.
тоже заканчиваю баню, масштабы поскромнее но на вид не хуже. Осталось только приху-ть экраны из зеркальной нержавейки.
тоже заканчиваю баню, масштабы поскромнее но на вид не хуже. Осталось только приху-ть экраны из зеркальной нержавейки.
тоже заканчиваю баню, масштабы поскромнее но на вид не хуже. Осталось только приху-ть экраны из зеркальной нержавейки.
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982
Леонид Полчаса назад
Плитка в парной? То есть босиком туда не зайти? И куда вода с пола должна уходить?
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374
Бля, верните СССР! 40 минут назад
А печь теплодаровская говно. Выкинул через 4 года. Всю повело и прогорела. Сейчас уже пятый год термофоров стоит.
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4k
shelezyaka Час назад
Может стоило для парилки рекуператорную вентиляцию поставить?
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581
Audrius Lape shelezyaka 59 минут назад
Зачем? Натопил баню, побанился, парилку проветрил и в дом. Не в бане же ночевать...
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7k
Мэйсон Второй Автор поста shelezyaka 58 минут назад
Я таких и слов то не знаю.
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87
чокнутый 2 часа назад
окно как раз там где надо
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3k
tamin 2 часа назад
А размер вент. Отверстия какой?
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7k
Мэйсон Второй Автор поста tamin 2 часа назад
10-15 примерно. По правилу - сколько уходит, столько и должно приходить.
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1k
Коровьев Фагот 2 часа назад
Продолжай, и обязательно держи нас в курсе, бро.
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16k
babuby 3 часа назад
Баня из кирпича, стекловата,...
Ну да, настоящая Русская баня.
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4k
shelezyaka babuby Час назад
минвата
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23k
Седой babuby Час назад
Современная жизнь требует современных решений!
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