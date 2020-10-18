Продолжаю строительство своей бани

А вот теперь хочу поподробнее рассказать про вытяжку. Вытяжку нужно делать в парилке снизу вверх, а не только вверху. Делается это для того чтоб было движение воздуха в парной. Если сделать вытяжку только вверху, то пар будет весь уходить из парной. А если её закрыть, то пар будет застаиваться и париться будет не комфортно. Поэтому, вентиляционных отверстия должно быть два. Одно вверху, а другое внизу под полками в противоположной от печки стороне, чтоб было движение воздуха. Сначала горячий подымается вверх, а потом остывает и уходит вниз и на улицу. Свежий воздух берётся из под печки (в данном случае у меня из предбанника, где тоже есть вентиляционное отверстие для притока свежего воздуха. Плюс в парилке и в предбаннике я сделал открывающиеся окна на проветривание, чтоб делать так называемое "залповое проветривание". Это хорошо когда паришься и резко проветриваешь воздух в парилке. Ну и после бани тоже не мешает проветрить баню. чтоб вагонка не гнила.