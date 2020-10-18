FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео) "Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за... Вашингтон признался в «проблеме с русскими» Вашингтон признался в «проблеме с русскими» Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой Карма в действии Карма в действии Удивительная судьба внука Вани из фильма «Офицеры», который в 57 лет дослужился до звания выше, чем у своего «деда» Удивительная судьба внука Вани из фильма «Офицеры», который в 57... 20 фото представителей разных народов Российской Империи 20 фото представителей разных народов Российской Империи Вот могут же! Вот могут же! Российская пенсионерка - абсолютная чемпионка мира по метанию ножей Российская пенсионерка - абсолютная чемпионка мира по метанию ножей Остроумные ответы киберпопа Павла Островского, или каким должен быть современный священник Остроумные ответы киберпопа Павла Островского, или каким должен... "У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей, наевшихся проспиртованных ягод "У, диверсанты!": пользователь Рунета откачал двух пьяных ежей,... Дрянной салат по цене авиабилета Дрянной салат по цене авиабилета Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно? Что посмотреть в Казани за 3 дня самостоятельно? 25 интересных фактов о фильме "Побег из Шоушенка" 25 интересных фактов о фильме "Побег из Шоушенка" Люди и лица Люди и лица Джордж Карлин в кино: «Приключения Билла и Теда», «Догма», «Девушка из Джерси» и другие фильмы Джордж Карлин в кино: «Приключения Билла и Теда», «Догма»,... Женщина-сенатор считает, что выходной 31 декабря россиянам не нужен Женщина-сенатор считает, что выходной 31 декабря россиянам не нужен В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкой В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкой Перлы Перлы
Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (16 фото)

Автор:
18 октября 2020 13:43
Метки: вопросы   находки   ответы   
1882
16

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вопросы   находки   ответы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Вадим Игнатьев 3 часа назад
Что за штука: самые странные находки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
turyst 10 минут назад
Вот прямо сейчас пользуюсь. :)
Вот прямо сейчас пользуюсь. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр Час назад
Когти постриги, гомосек!

Когти постриги, гомосек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
BenderRodriguez Свирепый Бамбр 58 минут назад
Это женщина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
turyst BenderRodriguez 6 минут назад
Он намекает на это:

(Понятно, что держать может и другой человек.)
Он намекает на это: (Понятно, что держать может и другой человек.)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Аргуша Час назад
п.2 часть установки для проверки сход-развала авто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
196
Oleg 3 часа назад
Автор,на фото 13 -плевательница в зубоврачебном кабинете,/но можно использовать,как пепельницу./
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1 фото+видео) "Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1... Как этим пользоваться? Как этим пользоваться? 12 загадок народов мира 12 загадок народов мира 11 увлекательных загадок 11 увлекательных загадок "Ну тупые!": 16 убойных запросов от пользователей Ответы Mail.ru "Ну тупые!": 16 убойных запросов от пользователей Ответы Mail.ru 10 собачьих "почему?", или Всё, что вы хотели знать о лучшем друге человека 10 собачьих "почему?", или Всё, что вы хотели знать о лучшем друге человека
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2681670



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны
6
43
Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны
Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева
4
85
Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева
﻿
Набирающие популярность
Британские комедии. Когда ржёшь, как конь
1
32
Британские комедии. Когда ржёшь, как конь
Жители Гадрута успели оставить свои дома до того, как первый азербайджанский солдат вошёл в город
0
22
Жители Гадрута успели оставить свои дома до того, как первый азербайджанский солдат...
О кабельном перфекционизме в серверной
О кабельном перфекционизме в серверной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
1
17

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#еда#девушки#сделай сам#настроение#путешествия#короткопост#знаменитости
#факты#животные#россия#кино#картинки#сша#позитив#своими руками#актеры#комментарии
#история#прикол#СССР#природа#коты#gif#полезно#прикольные#город#красиво

На что жалуетесь?

Вернуться