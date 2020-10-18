Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за крапинки на моей зимней гирлянде?"
Ответ: "Это потомство моли"
2. "Я нашел эту пластину среди мусора. Для чего она может быть?"
Ответ: "Это часть системы выравнивания колес автомобиля"
3. "Нашел это в парке. Что за штуковина? Ее можно щелкать"
Ответ: "Это кликер, с его помощью дрессируют собак"
4. "Нашел это на распродаже. Что это?"
Ответ: "Похоже на турецкую кофемолку"
5. "Увидел у друзей на кухне странные выдвижные доски. Для чего они?"
Ответ: "Эти доски специально предназначены для крепления ручных мясорубок"
6. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это механический карандаш"
7. "Я нашел это на пляже. Чем это может быть?"
Ответ: "Это шипы морских ежей"
8. "Что это за штука такая?"
Ответ: "Магнит, с помощью которого удобно захватывать небольшие стальные предметы"
9. "Эта штуковина напоминает собой шлем или я ошибаюсь?"
Ответ: "Да, это шлем немецких солдат времен Первой мировой войны. Носили такие только те, кто были вооружены огнеметами"
10. "Что это за приспособление такое?"
Ответ: "Это трубчатый манометр"
11. "Нашел в подвале в доме у бабушки. Полметра на полтора. Чем это может быть?"
Ответ: "Дверь в зернохранилище у народа Догонов в Мали"
12. "Что это за странное приспособление?"
Ответ: "Старое копье для ловли угрей"
13. "Я увидел в старом отеле странную раковину. Это же раковина?"
Ответ: "Это пепельница. Нажимаете на кнопку и она ссыпает пепел в резервуар снизу, очищаясь тем самым"
14. "Что за безделушка? Полезная?"
Ответ: "Аппарат, позволяющий вдеть нитку в иголку"
15. "Нашел среди старых военных вещей. Что это такое?"
Ответ: "Боцманский нож со свайкой - такелажный инструмент в виде острого штыря для пробития троса"
Источник:
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(Понятно, что держать может и другой человек.)