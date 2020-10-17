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Прокурор выяснит, откуда у школьницы тигр

Прокурор выяснит, откуда у школьницы тигр (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   девочка и тигр   животные   история   прогулка с тигром   расследование   тигр   тигр в городе   
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В соцсети попала видеозапись, на которой девочка школьного возраста выгуливает на поводке тигра. видео снято в Мексике, в штате Синалоа на западе страны. Запись очень быстро облетела весь интернет, особенно заинтересовала она мексиканскую прокуратуру: ведь диких животных в этой стране нельзя держать дома без особого разрешения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   девочка и тигр   животные   история   прогулка с тигром   расследование   тигр   тигр в городе   
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Радик Гайнетдинов 58 минут назад
Так это Мексика, у нас с медведями гуляют, а иногда с королевскими болонками.
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