Прокурор выяснит, откуда у школьницы тигр

В соцсети попала видеозапись, на которой девочка школьного возраста выгуливает на поводке тигра. видео снято в Мексике, в штате Синалоа на западе страны. Запись очень быстро облетела весь интернет, особенно заинтересовала она мексиканскую прокуратуру: ведь диких животных в этой стране нельзя держать дома без особого разрешения.
На видеозаписи, появившейся на днях в интернете, девочка школьного возраста прогуливается по улицам города Гуасаве в мексиканском штате Синалоа с молодым бенгальским тигром на поводке.
Видеозапись. судя по разговору, сделана знакомым отца девочки. Она явно похваляется своим любимцем перед собеседником.
Видеозапись быстро разлетелась по интернету - и, к несчастью, очень заинтересовал прокуратуру мексики. Офис главного прокурора по защите окружающей среды уже заявил, что вплотную займется расследованием этого случая.
По словам представителя прокуратуры, бенгальские тигры - исчезающий вид, который упоминается в Приложении I "Конвенции о международной торговле исчезающими видами животных и растений" - то есть. торговля представителями этого вида запрещена. Прокуратура обещала выяснить, откуда в семье девочки взялись тигры: ведь в Мексике их нельзя содержать дома без особого разрешения, которое выдается лишь в крайних случаях. Есть ли оно у родителей девочки. неизвестно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Тигр проник в индийскую деревню и вызвал панику у местных жителей
- Видео: тигр преследует туристический автобус
- Семья нашла сову, прячущуюся в елке
- Собака так хотела на улицу, что спрыгнула с 6-метровой высоты
- Мальчик мастерски поймал змею
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...