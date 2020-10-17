Прокурор выяснит, откуда у школьницы тигр

По словам представителя прокуратуры, бенгальские тигры - исчезающий вид, который упоминается в Приложении I "Конвенции о международной торговле исчезающими видами животных и растений" - то есть. торговля представителями этого вида запрещена. Прокуратура обещала выяснить, откуда в семье девочки взялись тигры: ведь в Мексике их нельзя содержать дома без особого разрешения, которое выдается лишь в крайних случаях. Есть ли оно у родителей девочки. неизвестно.