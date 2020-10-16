Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за аппарат такой?"
Ответ: "Это для работы с зубьями пилы"
2. "Что это за штуковину я нашел у себя в гараже?"
Ответ: "Это молоток для резьбы по камню"
3. "Что это за штуковина, кто знает?"
Ответ: "Это магнит от немецкого полевого телефона времен Второй мировой войны"
4. "Нашел у воды странную субстанцию. Кто знает, что это такое?"
Ответ: "Это волосистая цианея - медуза"
5. "Что это за приспособление?"
Ответ: "Это магнит, используемый для захвата небольших стальных предметов"
6. "Что это за колба? Даже не знаю как ее назвать"
Ответ: "Это тажин - традиционный марокканский сосуд для хранения специй"
7. "Что это за предмет и для чего он?"
Ответ: "Это трубчатый манометр"
8. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Универсальный трубный гаечный ключ типа крюк"
9. "Что это я нашел среди вещей своего деда?"
Ответ: "Это термометр специфической формы"
10. "Что за странные пчелы и пчелы ли это вообще?"
Ответ: "Это правда пчелы - карликовые медоносные"
11. "Что это за штуковина? Кто подскажет?"
Ответ: "Этот предмет предназначен для обрезки венецианских горизонтальных жалюзи"
12. "Нашла в доме у родственников. Что это такое?"
Ответ: "Это очень редкий и довольно дорогостоящий газоразрядный индикатор"
13. "Я нашла это в вещах своей бабушки. Что это такое?"
Ответ: "Это индуистская свадебная подарочная коробка "
14. "Что это за аппарат такой странный?"
Ответ: "Это автомат для игры в патинко - аналог более известного дня нас пинболла"
15. "Что за ржавая конструкция?"
Ответ: " Это лебедка старого образца, такими доставали воду из особо глубоких колодцев"
16. "Я наткнулся на эту конструкцию во время пробежки. Что это?"
Ответ: "Это старая телефонная будка"
17. "Что это за инструмент?"
Ответ: "Это приспособление позволяет без особого труда открывать различные банки"
18. "Что это за желе попалось мне на пляже?"
Ответ: "Это по меньшей мере несколько сотен яиц хищной конусной улитки"
19. "Что это за штуковину я увидел на игровой площадке и для чего она?"
Ответ: "Это своего рода качели для детей с ограниченными возможностями"
20. "Увидел это в супермаркете. Что за странный пояс?"
Ответ: "Это держатель для удочки. Надеваете пояс и вставляете конец удочки в отверстие, упирая ее тем самым в себя. Держать удочку таким образом становится в разы легче"
Источник:
- 11 увлекательных загадок
- 11 загадок для любителей поломать голову
- 12 загадок для фишкян
- "Ну тупые!": 16 убойных запросов от пользователей Ответы Mail.ru
- Глупее просто не бывает. ТОП женских вопросов с просторов интернета
Понравилось41
Вы бы поаккуратней обращались с неведомой хренью, даже если очень похожа на раритетный японский девайс)
https://www.avito.ru/moskva?q=газоразрядный индикаторhttps://www.avito.ru/moskva?q=газоразрядный индикатор
Зато гайки на глушителях ИЖей и его иностранных прототипов, вполне можно отвинтить.