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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (21 фото)

Автор:
16 октября 2020 20:51
Метки: вопросы   нахлдки   ответы   
982
21

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   нахлдки   ответы   
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16  комментариев
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89
чокнутый 2 часа назад
с каких это пор газоразрядный индикатор стал редким, и тем более ооочень дорогим?
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4k
vitenok 58 минут назад
Я, когда нахожу неведому хрень, всегда заявляю с видом знатока, что это японский самотык 16 века. Всегда срабатывает.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ vitenok 42 минуты назад
А вы знаток
А вы знаток
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1k
Василич vitenok 10 минут назад
Когда нибудь не сработает и тогда может даже потребуется хирургическое вмешательство.
Вы бы поаккуратней обращались с неведомой хренью, даже если очень похожа на раритетный японский девайс)
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8k
ss Час назад
На счёт редкости и дороговизны газоразрядных индикаторов автор как-то... погорячился. Не редкость и не дорого:
https://www.avito.ru/moskva?q=газоразрядный индикаторhttps://www.avito.ru/moskva?q=газоразрядный индикатор
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4k
Petr Chernyshev 2 часа назад
Марокканский тажин используется для приготовление пищи, в основном тушения, а не для хранения специй.
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14k
AlexЕЙ Petr Chernyshev Час назад
Верно, таджин - глиняная сковородка и внутри рассекатель для газовой конфорки.
Верно, таджин - глиняная сковородка и внутри рассекатель для газовой конфорки.
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Ключ для установки дистанционный взрывателей или трубок (артиллерия).
Ключ для установки дистанционный взрывателей или трубок (артиллерия).
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7k
Александр Taras Kozalupko 2 часа назад
Это ключ серповидный, им можно крутить не только взрыватели.
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6k
Barachek_Obachek Александр Час назад
даже лисапед
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16k
babuby Taras Kozalupko Час назад
Слишком толстый крюк, как для взрывателей.
Зато гайки на глушителях ИЖей и его иностранных прототипов, вполне можно отвинтить.
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6k
kaboza 2 часа назад
ключ для велика, руль поднимать, шайбы там с резьбой и тремя насечками по кругу..газорозрядная лампа в советских кассах и настольных калькуляторах стояла...дорого и редко шо звиздец, открывашку хер узнаеш канешн))))
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