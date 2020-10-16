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«Молиться и играть на флейте»

«Молиться и играть на флейте» (2 фото)

Автор:
16 октября 2020 18:20
Метки: прививка   ребенок   родители   сыроеды   
1650
2
Жительница Бали Мари Волочковская уверена, что ее сына убили химия в лекарствах, плюс другая инфекция, которую он подхватил в больнице, а в его смерти винит местных врачей. На деле причина кроется в другом.
Мирослав - полугодовалый сын инстаблогеров Игоря и Мари Волочковских, живший на Бали с самого рождения. Мальчику не повезло родиться в семье антипрививочников и сыроедов.

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Метки: прививка   ребенок   родители   сыроеды   
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188k
Северное сияние 4 часа назад
Нужен закон об изъятии детей у всяких антипрививочников и Иеговистов ( запрещают кровь переливать ).
Не должны погибать дети, потому что родители у них дебилы тупые.
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554
jug 46 минут назад
Нужно заводить уголовное дело на идиотов-родителей за доведение ребенка до смерти.
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5k
Dima 46 минут назад
«Молиться и играть на флейте»
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177
Slava Gvaberidze Час назад
Сейчас попрут статейки, готовящие мнение большинства к вакцинации, обязательному ношению масок, нормам , когда детей отбирают и так далее и так далее. Жаль, что народ воюет сам с собой
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7k
arhshed 2 часа назад
Естественный отбор работает. Человечество может сколько угодно изобретать лекарства, но идиоты все равно найдут способ, как исключить себя из генофонда будущих поколений. Лучше бы конечно просто предохранялись...
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934
мега гон 3 часа назад
обидно за ребенка что умер из за тараканов в голове недалеких имбицилов! о этих недохиппи, антинормальноедов, и заподдорожникотвсехпроблем, слышать не хочется... бесятся от легкой жизни. случись катаклизм, все эти веганы и сырожуи, крыс живьем жрать будут. все ихние нормы морали и образы жизни, просто мыльный показушный пузырь.
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16k
Марина 4 часа назад
А мне эти ребята нравятся.
Чем больше антипрививочников - тем меньше антипрививочников.
Их детей, конечно, жалковато, но зато у моих будет больше ресурсов.
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16k
Марина AlekseiTFS 3 часа назад
Хотя бы кислорода.
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3k
AlekseiTFS Марина 3 часа назад
Так в ту же минуту на планете родилось 250 новых. Да ,много вам обломилось. :-)
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Марина AlekseiTFS 2 часа назад
Вот поэтому я и надеюсь на расширение движения антипрививочников.
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3k
AlekseiTFS Марина 2 часа назад
Не дождётесь их слишком мало и медицина скорее убъёт своими вакцинами у большей части населения иммунитет и как следствие оно будет уничтожено вирусами,которые в отличии от человека мутируют и адаптируются к окружающей среде.
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3k
КремлеКот AlekseiTFS 37 минут назад
"...медицина скорее убъёт своими вакцинами у большей части населения иммунитет..."
Прям новое слово в медицине
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3k
AlekseiTFS 4 часа назад
В ближайшие месяцы соцсети будут завалены постами на разные темы ,но объединять их будет один лозунг *Нам с прививкой хорошо,а без прививки плохо* :-)
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3k
КремлеКот AlekseiTFS 36 минут назад
Не будет. Нормальные люди, в отличие о тебя, и так знают, что прививки - это необходимо.
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3k
AlekseiTFS КремлеКот Полчаса назад
Уже поди и очередь занял за очередной порцией. :-) Так ради бога.
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63k
Вит Вит 4 часа назад
Смотрел о них в новостях,интервью папаши.....Таких нужно стерелизовать,они не должны размножаться!Детей жаль,которых они погубили.....
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2k
Voland 4 часа назад
Ну как бы ей правильно советовали на флейте играть: это чтоб и мужу хорошо было и больше идиотка не рожала!
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18k
Владимир 4 часа назад
Удивительные люди..
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63k
Вит Вит Владимир 4 часа назад
"удивительные"....-это ты слово %банутые завуалировал???
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60k
Максим 4 часа назад
Я вот про таких вспомнил когда читал Тармашева Древний.. там как раз вот таких на земле стало большинство.. Они сидели в соцсетях.. несли бред про бодипозитив и что толстым быть нормально.. Смеялись над теми кто работал руками в службах спасения и держал в себя форме. Пока не началась война) в общем из 200 млрд осталось хорошо если 50)) А бодипозитивные блогеры пошли на корм инсектам)
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60k
Максим Опиум для народа 3 часа назад
каждый видит в его книгах то что хочет найти. Ни в однйо книге нацизма я не увидел. даже наоборот скорее. А так вы мне напоминаете двойные стандарты.. хм русские показаны хорошими и по сути все вертится вокруг них (ну да русский профессор Серебряков и Алекс 13). ЭТО ЖЕ НАЦИЗМ!!! Когда такую же книгу пишут американцы (или любой западный автор), где все вертится вокруг его нации, а что нормально)) А уж популярность русского языка которые вытеснил английский в 4 000 году и стал диком модным из-за своего богатства.. Это согласен, полное безобразие.. другое дело когда все говорят на интеринглише)). Ату его, нациста клятого.. ты бы это, на себя в зеркало посмотрел что-ли.
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60k
Максим Сергей 3 часа назад
Про негра не читал.. Мне его Тьма и Древний с предысторией зашли. думал тьма закончилась ан нет.. пока Либрусек не обновлял, но и Древнего и Тьму обещал в этом году 3-4 новых книги.
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10k
Сергей Максим 3 часа назад
"Холод "в трех книгах. Весьма забавно местами) но атмосферу передает как всегда качественно.
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29k
Mamin Sibiriak Опиум для народа 3 часа назад
когда в любом пиндосском фильме мир спасён от смертельной угрозы - эпидемия, инопланетяне, метеорит или еще какая ху#ня - исключительно благодаря пиндосам (в крайнем случае под их чутким руководством) - это не нацизм?
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55k
Опиум для народа Mamin Sibiriak 3 часа назад
Пиндосы там разных национальностей.У Тармашева же те же татары(да любые не русские),проживающие в России-заведомо плохие.
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