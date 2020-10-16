Жительница Бали Мари Волочковская уверена, что ее сына убили химия в лекарствах, плюс другая инфекция, которую он подхватил в больнице, а в его смерти винит местных врачей. На деле причина кроется в другом.
Мирослав - полугодовалый сын инстаблогеров Игоря и Мари Волочковских, живший на Бали с самого рождения. Мальчику не повезло родиться в семье антипрививочников и сыроедов.
Мирослав - полугодовалый сын инстаблогеров Игоря и Мари Волочковских, живший на Бали с самого рождения. Мальчику не повезло родиться в семье антипрививочников и сыроедов.
Ребенок родился дома без врачей, прививок ему не делали. Да и вообще его родители были против медицины…пока не случилось страшное.
Незадолго до отлёта в Россию их старший сын подцепил коклюш и заразил младшего. Долг у Мирослава был сильный кашель, который не проходил. Инстаблогеры спросили у подписчиков совета, на что им посоветовали «молиться и играть на флейте». Ничего серьезного и не стоило ожидать от социально повернутого общества.
Когда полугодовалому малышу стало совсем плохо, а молитвы не помогали, антипрививочники вспомнили о существовании врачей. Они вызвали скорую и увезли ребенка в больницу.
Лечение не помогло — 10 дней комы, ИВЛ, отёк мозга и летальный исход.
Теперь мать винит врачей в смерти сына, считает, что ребенка убила химия и другие лекарства, плюс инфекция, которую он подхватил в больнице, но никак не родительская безответственность.
Незадолго до отлёта в Россию их старший сын подцепил коклюш и заразил младшего. Долг у Мирослава был сильный кашель, который не проходил. Инстаблогеры спросили у подписчиков совета, на что им посоветовали «молиться и играть на флейте». Ничего серьезного и не стоило ожидать от социально повернутого общества.
Когда полугодовалому малышу стало совсем плохо, а молитвы не помогали, антипрививочники вспомнили о существовании врачей. Они вызвали скорую и увезли ребенка в больницу.
Лечение не помогло — 10 дней комы, ИВЛ, отёк мозга и летальный исход.
Теперь мать винит врачей в смерти сына, считает, что ребенка убила химия и другие лекарства, плюс инфекция, которую он подхватил в больнице, но никак не родительская безответственность.
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Не должны погибать дети, потому что родители у них дебилы тупые.
Чем больше антипрививочников - тем меньше антипрививочников.
Их детей, конечно, жалковато, но зато у моих будет больше ресурсов.
Прям новое слово в медицине