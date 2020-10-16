Ребенок родился дома без врачей, прививок ему не делали. Да и вообще его родители были против медицины…пока не случилось страшное.



Незадолго до отлёта в Россию их старший сын подцепил коклюш и заразил младшего. Долг у Мирослава был сильный кашель, который не проходил. Инстаблогеры спросили у подписчиков совета, на что им посоветовали «молиться и играть на флейте». Ничего серьезного и не стоило ожидать от социально повернутого общества.



Когда полугодовалому малышу стало совсем плохо, а молитвы не помогали, антипрививочники вспомнили о существовании врачей. Они вызвали скорую и увезли ребенка в больницу.



Лечение не помогло — 10 дней комы, ИВЛ, отёк мозга и летальный исход.



Теперь мать винит врачей в смерти сына, считает, что ребенка убила химия и другие лекарства, плюс инфекция, которую он подхватил в больнице, но никак не родительская безответственность.