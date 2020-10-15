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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
15 октября 2020 23:09
Метки: история   ретро   фото   
921
40
Подборка интересных ретро-фотографий из нашего СССР
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Метки: история   ретро   фото   
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13k
Ego sum qui sum 8 часов назад
только представьте этот запах

только представьте этот запах
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5k
Elena Ki 8 минут назад
Как меня бесят палатки на пляже. Занимают место под солнцем и сидят в тени! Не нужно тебе солнце - разбей палатку перед пляжем, где деревья, не мешай людям.
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6k
Marlboro Час назад
Люблю смотреть старые фотки. Каждое фото пропитано историей, судьбой, душой. И такое фото практически единственное в своем роде. Сейчас же, разве что у домашних животных нет фотика. Все фоткают все вокруг по 10 раз. И из всей этой массы выделить стоящий кадр уже проблематично. Фотограф перестал вкладывать частичку души в свое творение. Цифровые камеры: нажал на затвор и уже твое фото и в инстаграмме и на фейсбуке и т.д. и хоть 10 раз жми. А раньше.. пленка, проявление, выставление параметров при съемке. Все это надо было знать. Автоматики не было :)
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3k
RALEXXX 6 часов назад
"Обед рабочих в Чехове, Сахалин, 1950-е годы."
С водочкой и шампанским?!
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6k
Matthew Hopkins 7 часов назад
Аааа! Я хочу к тем девкам на пляже что соображают на троих
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3k
Убийца Прохиндеев Matthew Hopkins 7 часов назад
Им и без тебя хорошо
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