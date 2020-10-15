3.

Сценарий фильма «Верные друзья» был написан Александром Галичем. Только назывался он изначально «На плоту». Но по ходу работы над фильмом, как это часто бывает, многое было изменено. Не только название, но и частично содержание. Менялись одни персонажи, добавлялись другие. К примеру, архитектора Нестратова, которого сыграл Василий Меркурьев, в оригинальном сценарии не было.



Третьим другом на плоту был астроном и роль предназначалась Николаю Черкасову. Не было и начальника строительства Неходы, и врача Машеньки. Эти (и многие другие) персонажи появились уже во время работы над фильмом.