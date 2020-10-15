Подборка интересных ретро-фотографий из нашего СССР
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3.
Съёмки фильма «Верные друзья» в Ростове-на-Дону, режиссёр Михаил Калатозов, 1953 год, Мосфильм.
Сценарий фильма «Верные друзья» был написан Александром Галичем. Только назывался он изначально «На плоту». Но по ходу работы над фильмом, как это часто бывает, многое было изменено. Не только название, но и частично содержание. Менялись одни персонажи, добавлялись другие. К примеру, архитектора Нестратова, которого сыграл Василий Меркурьев, в оригинальном сценарии не было.
Третьим другом на плоту был астроном и роль предназначалась Николаю Черкасову. Не было и начальника строительства Неходы, и врача Машеньки. Эти (и многие другие) персонажи появились уже во время работы над фильмом.
Третьим другом на плоту был астроном и роль предназначалась Николаю Черкасову. Не было и начальника строительства Неходы, и врача Машеньки. Эти (и многие другие) персонажи появились уже во время работы над фильмом.
4.
Михаил Ботвинник и Гарри Каспаров, 1976 год, Москва.
Ботвинник строго осудил Гарри Каспарова за то, что тот, чтобы убрать лишнее препятствие на пути к шахматному трону, отказался от фамилии отца (Вайнштейн) и взял фамилию матери.
— Вот я же не сделал этого, проявил характер! — гордо сказал патриарх.
— А какая была фамилия у вашей мамы, Михаил Моисеевич? — спросили его.
И только тут Ботвинник улыбнулся:
— Рабинович.
— Вот я же не сделал этого, проявил характер! — гордо сказал патриарх.
— А какая была фамилия у вашей мамы, Михаил Моисеевич? — спросили его.
И только тут Ботвинник улыбнулся:
— Рабинович.
12.
Артисты Валерий Золотухин и Николай Караченцов — ведущие новогоднего «Голубого огонька». 1978 год. Фото Виталия Созинова (Фотохроника ТАСС)
13.
Памятник «танцующему» Ленину
Памятник сначала установили в Александровске-Сахалинском, а в 1951 году перевезли на театральную площадь новой столицы области — Южно-Сахалинска.
Впрочем, уже в 1957 году его заменили на более спокойный вариант.
Впрочем, уже в 1957 году его заменили на более спокойный вариант.
16.
Актеры театра имени Ленинского комсомола Михаил Поляк, Алла Панова и Александр Абдулов беседуют со зрителями. 1976 год
19.
Съемка телепередачи «Голубой Огонек». Поет артистка Ленинградского музыкального театра Людмила Сенчина. 10 апреля 1975 года
22.
Почетный кортеж на набережной Волгограда с Президентом Франции и Председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным. 1966 год
31.
Акробатическая группа в колонне физкультурников орденоносного общества «Спартак», Красная площадь, 1938 год
Авторский пост
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