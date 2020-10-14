Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за аппарат такой?"
Ответ: "Это старый вариант резьбореза"
2. "Я купила это на распродаже в качестве подноса. Что это на самом деле?"
Ответ: "Эти декоративные раковины служили для разогрева булочек, которые выкладывались на них. Масленку подсовывали под низ раковин"
3. "Какой-то странный крюк я нашел сегодня"
Ответ: "Это карманная ловильная пика, используемая рыбаками"
4. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Эта посудина предназначена для натирания имбиря"
5. "Что это за штуковина у самой фары этого авто?"
Ответ: "Это крепление для флага. Такие устанавливают на дипломатические машины"
6. "Что это за безделушка?"
Ответ: "Зонд хирургический желобоватый используется для предохранения от повреждений скальпелем глубже расположенных тканей при рассечении пластинчатых анатомических образований"
7. "Что это за странная трехликая кукла"
Ответ: "Это обычная кукла-марионетка. Такие популярны в Индии, а изготовляют их в основном в индийском штате Раджастхан"
8. "Я нашел это среди старых вещей моего дедушки. Что это?"
Ответ: "Это статуя Гаруды. В буддийской мифологии Гаруда - это огромная хищная птица с интеллектом, которой длительное время поклонялись"
9. "Что это за штуковина такая?"
Ответ: "Выглядит как перфокарта IBM 60-70-х годов"
10. "Я нашел это на пляже. Оно не из пластика и напоминает собой скорее какой-то плод. Что это такое?"
Ответ: "Это плод Маклюры оранжевой (плодовое дерево также называют красильной шелковицей, или лжеапельсином)."
11. "Что это за снежинки? Монета для сравнения"
Ответ: "Это рождественский набор, в котором каждая снежинка выступает в качестве амулета. Отвечают они за мир, любовь и счастье"
12. "Я нашел этот предмет в баре, который принадлежит моему другу. Что это такое?"
Ответ: "С помощью этого предмета ремонтируют наконечники бильярдных киев"
13. «Найдено во время рыбалки в Латвии. Весит более 110 кг. Может, это старая бомба?»
Ответ: "Это морская мина 1887 года. Такие мины использовались во время Первой мировой войны."
14. «Нашла эту книгу в доме своей тёти. В ней всё написано как-то очень странное. Что это?»
Ответ: "Это книга с зашифрованным масонским текстом."
15. "Я нашел это на обочине дороги. Что это такое?"
Ответ: "Это резной тубус для важных документов"
Источник:
- "Ну тупые!": 16 убойных запросов от пользователей Ответы Mail.ru
- 10 собачьих "почему?", или Всё, что вы хотели знать о лучшем друге человека
- 12 загадок народов мира
- 11 увлекательных загадок
- Как этим пользоваться?
Понравилось46
4. Эта терка не для имбиря, а для овощей и фруктов на детское питание
9. Перфо= прокол. Где тут проколы? Гребёнка сверху кагбэ намекает- это кусок музыкальной шкатулки
-Это Димон-птица с интеллектом,которая деревья долбит.А Гаруда-второстепенное божество в двух из древнейших религий.
https://trubaspec.com/soedinenie-trub/kak-ispolzovat-rezborez-dlya-trub-pravila-narezaniya-rezby.htmlhttps://trubaspec.com/soedinenie-trub/kak-ispolzovat-rezborez-dlya-trub-pravila-narezaniya-rezby.html