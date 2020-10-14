FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
От Ивана Грозного до Навального: за что и кого вводили санкции против России От Ивана Грозного до Навального: за что и кого вводили санкции... Чем кормили солдат-срочников в армии в 80-х: воспоминания бывших военнослужащих Чем кормили солдат-срочников в армии в 80-х: воспоминания бывших... Наблюдавшего за приземлением вертолета парня ждал неприятный сюрприз Наблюдавшего за приземлением вертолета парня ждал неприятный сюрприз Кот, который терпеть не может ветеринарные клиники Кот, который терпеть не может ветеринарные клиники Когда разгон пьяной компании становится похож на истребление вампиров Когда разгон пьяной компании становится похож на истребление вампиров "Вы нас совсем за дебилов держите?": реакция соцсетей на презентацию нового Айфона "Вы нас совсем за дебилов держите?": реакция соцсетей на... "В рукава просунул руки — оказалось, это брюки": всем забывчивым посвящается "В рукава просунул руки — оказалось, это брюки": всем забывчивым... Вооруженное нападение на африканского дальнобойщика Вооруженное нападение на африканского дальнобойщика 18 банальных и клишированных моментов в фильмах 18 банальных и клишированных моментов в фильмах "Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики выпадают в осадок "Вот ведь дуры!": глупые женские выходки, от которых мужики... Курляндский котёл: о немцах, воевавших с Красной армией после капитуляции Германии Курляндский котёл: о немцах, воевавших с Красной армией после... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с... Самонадеянный водитель "ГАЗели" не проехал под мостом в Санкт-Петербурге Самонадеянный водитель "ГАЗели" не проехал под мостом в... Рыбаки увидели в воде неожиданного "автостопщика" Рыбаки увидели в воде неожиданного "автостопщика" Подборка автомобильных приколов Подборка автомобильных приколов Гигантский шар внутри небоскребов удерживает их от колебаний Гигантский шар внутри небоскребов удерживает их от колебаний Ретро фотографии Ретро фотографии В Воронеже на частные средства восстановили танк «Иосиф Сталин» В Воронеже на частные средства восстановили танк «Иосиф Сталин»
Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (16 фото)

Автор:
14 октября 2020 20:19
Метки: вопросы   находки   ответы   
1206
16

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вопросы   находки   ответы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
657
him67 2 часа назад
Явно "аналоговый трек" от древней музыкальной шкатулки.
Явно "аналоговый трек" от древней музыкальной шкатулки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
55
Jello Час назад
1. Это называется ПЛАШКА.
4. Эта терка не для имбиря, а для овощей и фруктов на детское питание
9. Перфо= прокол. Где тут проколы? Гребёнка сверху кагбэ намекает- это кусок музыкальной шкатулки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Иван 2 часа назад
Блин, очень странные штуки, фиг когда б догадался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа 2 часа назад
-"В буддийской мифологии Гаруда - это огромная хищная птица с интеллектом, которой длительное время поклонялись"-
-Это Димон-птица с интеллектом,которая деревья долбит.А Гаруда-второстепенное божество в двух из древнейших религий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа 2 часа назад
Как хорошо что я зашёл,узнал что рыбацкий багорик на самом деле ловильная ,бл"дь, пика...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
Jello Опиум для народа Час назад
А резьборез вас не смутил? Мой трудовик школьный бы ради подзатыльника этому опознавальщику воскреснуть ее постеснялся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Andrei Jello Час назад
Не очень.
https://trubaspec.com/soedinenie-trub/kak-ispolzovat-rezborez-dlya-trub-pravila-narezaniya-rezby.htmlhttps://trubaspec.com/soedinenie-trub/kak-ispolzovat-rezborez-dlya-trub-pravila-narezaniya-rezby.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
Jello Andrei 50 минут назад
Плашка это называется. Для нарезания внешней резьбы. А для внутренней- метчик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От Ивана Грозного до Навального: за что и кого вводили санкции против России От Ивана Грозного до Навального: за что и кого вводили санкции против России "Ну тупые!": 16 убойных запросов от пользователей Ответы Mail.ru "Ну тупые!": 16 убойных запросов от пользователей Ответы Mail.ru Глупее просто не бывает. ТОП женских вопросов с просторов интернета Глупее просто не бывает. ТОП женских вопросов с просторов интернета 12 загадок для фишкян 12 загадок для фишкян 12 загадок народов мира 12 загадок народов мира 11 увлекательных загадок 11 увлекательных загадок
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2655380



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Вторыгина VS Моргенштерн. Общественность Архангельска поддерживает своего депутата в Госдуме
0
176
Вторыгина VS Моргенштерн. Общественность Архангельска поддерживает своего депутата в...
Мошенничество с жесткими дисками
0
158
Мошенничество с жесткими дисками
﻿
Набирающие популярность
Атака белок: почему рыжехвостые пушистики оккупировали телевидение?
0
7
Атака белок: почему рыжехвостые пушистики оккупировали телевидение?
Причины деформации ламината после укладки
4
9
Причины деформации ламината после укладки
От Ивана Грозного до Навального: за что и кого вводили санкции против России
От Ивана Грозного до Навального: за что и кого вводили санкции против России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Аж олдскулы свело... Натюрморт из 90-х
0
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересно#сша#авария#автомобили#актеры#новости#СССР#в мире
#факты#прикол#интересное#люди#дтп#забавно#дети#природа#автомир#картинки
#история#животные#кино#россия#авто авария#позитив#медицина#разное#авария дня#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться