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"Союз МС-17" - самый быстрый пилотируемый корабль в мире

"Союз МС-17" - самый быстрый пилотируемый корабль в мире (2 фото)

Автор:
14 октября 2020 15:50
Метки: Союз МС-17   быстрый   корабль   пилотируемый   
462
2
Когда Илон Маск повторяет то, что уже делалось несколько десятилетий назад, то все восторженно хлопают в ладоши и называют его гением. А когда в России делают то, что никто не делал и может быть когда-нибудь Илон Маск это сможет повторить, то это как-то проходит незаметно для большинства "свидетелей Маска".

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Метки: Союз МС-17   быстрый   корабль   пилотируемый   
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18  комментариев
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609
satra 2 часа назад
Удивляет упорство части населения в отрицание успехов в космонавтике России.
Вернул Макс успешно ступень - здорово. Без шуток - здорово.
Наши летят до МКС 3 часа вместо 2 суток - это тоже здорово. Это тоже успех и достижение.
П.С. Маск молодец хотя бы за то, что вернул в отрасль здоровый дух конкуренции и соперничества. Напомню, США свернули лунную программу после того как СССР официально отказался от пилотируемого полета на Луну. Нет конкуренции - нет движения.
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190
Человек в железной маске 49 минут назад
Учитывая что окно запуска составляет менее 20 минут в сутки смысла в этом нет никакого. А учитывая проблемы дневного старта ещё и опасно.
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2k
vussia urrus Час назад
Вы вот это видели?

Вы вот это видели?
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63k
Вит Вит vussia urrus 53 минуты назад
Не знаю как сейчас,точно не читал,но обычно командиром назначается космонавт той страны,которая летит в меньшинстве,может по этому.....Хотя конечно гордость у пиндосов зашкаливает)))
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482
Сергей Час назад
Раньше меня учили, чтобы выйти на околоземную орбиту, тобишь в космос, нужна первая космическая скорость. Если разгонишься до второй космической, улетишь к куям с орбиты и будешь мотаться по вселенной.
Тут то как быстрее вышло? Скорость выше? Тогда сколько горючки на торможение и на разгон тратиться? Выгодно ли? А вес топлива, поднимаемый с собой для этих скоростей?
Другая траектория? А раньше? Тупые были и не могли расчитать?
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190
Человек в железной маске Сергей 43 минуты назад
Просто выжидают момент наиболее благоприятного положения МКС и стартуют. Окно 20 минут в сутки. Примерно как запрыгнуть в проходящий поезд.
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7k
Prostovopros 3 часа назад
Ваня, а зачем по любому поводу и без оного приплетать, всюду Илона Маска? Сам про него строчишь - а других обвиняешь, что они строчат про него.
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3k
RALEXXX 3 часа назад
Иван, ты понимаешь разницу между "самым быстрым пилотируемым кораблём в мире" и полётом по другой схеме, чем обычно, но с обычной скоростью?
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Иван Кемеров 55 минут назад
Ну чего вам обещает Рогозин мне неизвестно.

Это, Ваня, потому, что ты писатель, а не читатель. Постить успеваешь, а читать - нет


Даже на фишках пост на днях был
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63k
Вит Вит ☣️Месть печенегов☣️ 50 минут назад
Выпей горячего чаю,глубоко вдохни и медленно выдохни,успокойся,никто твоего маска не трогает,если приступы повторятся,вызови скорую....
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Вит Вит 46 минут назад
Адрес свой укажи, паспортные данные и номер полиса, а я вызову
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста ☣️Месть печенегов☣️ 42 минуты назад
Я подумал что вы кореша и у вас есть совместные планы. Так-то основная канва бредней гражданина Рогозина мне ясна. Не вижу я в них ни логики ни стержня. Вот и подумалось - может я чего не знаю и есть хитрый план.
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63k
Вит Вит ☣️Месть печенегов☣️ 41 минуту назад
Я бы тебе дал свои паспортные данные,что бы ты скорую мне вызвал,но от дебилов вызовы не принимают в скорой....
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12k
aalexey3 3 часа назад
*****Однако, новая схема позволяет оперативно доставить, например, лекарства для заболевшего члена экипажа в течение считанных часов.*****

Ага! "Внимание внимание у нас эпидемия, помогите кто может, кто может помогите!" И тут такой Рогозин берёт "вакцину", прыг в такси и во Внуково! А там уже самолёт по полосе едет... Догоняет его - прыг на ходу и на Байконур. А там уже ракета "заведённая" стоит. От винта!!! И уже через три часа он колет вакцину умирающему экипажу...
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Вит Вит aalexey3 49 минут назад
Осеннее обострение,это пройдёт,скоро зима....
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