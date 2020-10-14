"Союз МС-17" - самый быстрый пилотируемый корабль в мире

Например несколько часов назад российская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура с впервые летящим по сверхбыстрой схеме пилотируемым кораблем «Союз МС-17». Сближение с Международной космической станцией (МКС) произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно три часа семь минут.



Зачем нужны такие рекорды?



Во-первых, очевидной важность сверхкороткой схемы полета к МКС является, без сомнения, быстрая доставка дополнительного провианта и расходных материалов, которые могут понадобиться международному экипажу в экстренной ситуации. На МКС всегда находится избыточный запас продовольствия и других необходимых запасов, которого хватит на несколько месяцев без пополнения. Так, когда в 2015 году произошла авария “Прогресса”, это не потребовало эвакуации экипажа из-за недостатка провианта и т.п. Однако, новая схема позволяет оперативно доставить, например, лекарства для заболевшего члена экипажа в течение считанных часов.



Автономное время полета корабля “Союз” составляет лишь около четырех суток, поэтому более короткий полет к МКС позволит сохранить больше топлива и провианта на борту на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств.



Эксплуатируемые сегодня в рамках программы Commercial Resupply Services (CRS) космические “грузовики” США — корабли компаний SpaceX и Orbital ATK — рутинно достигают станции примерно за трое суток, что намного дольше практически трех часов "Союза".