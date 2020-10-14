"Союз МС-17" - самый быстрый пилотируемый корабль в мире

Когда Илон Маск повторяет то, что уже делалось несколько десятилетий назад, то все восторженно хлопают в ладоши и называют его гением. А когда в России делают то, что никто не делал и может быть когда-нибудь Илон Маск это сможет повторить, то это как-то проходит незаметно для большинства "свидетелей Маска".
Например несколько часов назад российская ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура с впервые летящим по сверхбыстрой схеме пилотируемым кораблем «Союз МС-17». Сближение с Международной космической станцией (МКС) произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно три часа семь минут.
Зачем нужны такие рекорды?
Во-первых, очевидной важность сверхкороткой схемы полета к МКС является, без сомнения, быстрая доставка дополнительного провианта и расходных материалов, которые могут понадобиться международному экипажу в экстренной ситуации. На МКС всегда находится избыточный запас продовольствия и других необходимых запасов, которого хватит на несколько месяцев без пополнения. Так, когда в 2015 году произошла авария “Прогресса”, это не потребовало эвакуации экипажа из-за недостатка провианта и т.п. Однако, новая схема позволяет оперативно доставить, например, лекарства для заболевшего члена экипажа в течение считанных часов.
Автономное время полета корабля “Союз” составляет лишь около четырех суток, поэтому более короткий полет к МКС позволит сохранить больше топлива и провианта на борту на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств.
Эксплуатируемые сегодня в рамках программы Commercial Resupply Services (CRS) космические “грузовики” США — корабли компаний SpaceX и Orbital ATK — рутинно достигают станции примерно за трое суток, что намного дольше практически трех часов "Союза".
Зачем нужны такие рекорды?
Во-первых, очевидной важность сверхкороткой схемы полета к МКС является, без сомнения, быстрая доставка дополнительного провианта и расходных материалов, которые могут понадобиться международному экипажу в экстренной ситуации. На МКС всегда находится избыточный запас продовольствия и других необходимых запасов, которого хватит на несколько месяцев без пополнения. Так, когда в 2015 году произошла авария “Прогресса”, это не потребовало эвакуации экипажа из-за недостатка провианта и т.п. Однако, новая схема позволяет оперативно доставить, например, лекарства для заболевшего члена экипажа в течение считанных часов.
Автономное время полета корабля “Союз” составляет лишь около четырех суток, поэтому более короткий полет к МКС позволит сохранить больше топлива и провианта на борту на случай каких-либо непредвиденных обстоятельств.
Эксплуатируемые сегодня в рамках программы Commercial Resupply Services (CRS) космические “грузовики” США — корабли компаний SpaceX и Orbital ATK — рутинно достигают станции примерно за трое суток, что намного дольше практически трех часов "Союза".
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Метки: Союз МС-17 быстрый корабль пилотируемый
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Вернул Макс успешно ступень - здорово. Без шуток - здорово.
Наши летят до МКС 3 часа вместо 2 суток - это тоже здорово. Это тоже успех и достижение.
П.С. Маск молодец хотя бы за то, что вернул в отрасль здоровый дух конкуренции и соперничества. Напомню, США свернули лунную программу после того как СССР официально отказался от пилотируемого полета на Луну. Нет конкуренции - нет движения.
Тут то как быстрее вышло? Скорость выше? Тогда сколько горючки на торможение и на разгон тратиться? Выгодно ли? А вес топлива, поднимаемый с собой для этих скоростей?
Другая траектория? А раньше? Тупые были и не могли расчитать?
Это, Ваня, потому, что ты писатель, а не читатель. Постить успеваешь, а читать - нет
Даже на фишках пост на днях был
Ага! "Внимание внимание у нас эпидемия, помогите кто может, кто может помогите!" И тут такой Рогозин берёт "вакцину", прыг в такси и во Внуково! А там уже самолёт по полосе едет... Догоняет его - прыг на ходу и на Байконур. А там уже ракета "заведённая" стоит. От винта!!! И уже через три часа он колет вакцину умирающему экипажу...