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Для ледокола "Арктика" нет нерешаемых задач

Для ледокола "Арктика" нет нерешаемых задач (1 фото)

Автор:
12 октября 2020 07:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: арктика   атомоход   корабль   ледокол   северный полюс   флот   
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Новейший российский атомный ледокол "Арктика" проломился в район Северного полюса. Все системы невиданной машины работают как часы. Прекрасная мореходность и небывалая мощь.

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Метки: арктика   атомоход   корабль   ледокол   северный полюс   флот   
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5  комментариев
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6k
Фельдъегерь 37 минут назад
у меня на надписи "росатомфлот" ломается зрение, как будто через линзу смотришь
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7k
Иван Акимов 3 минуты назад
Его бы ещё Калибрами вооружить...
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114
Stazis Час назад
Почему ледокол назван "невиданной машиной"? Вертолет и самолет, получается тоже!!! Невиданно то, что его смогли построить - тут еще можно согласиться...
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7k
albedo Stazis 52 минуты назад
Росатом не был приватизирован и там нет "эффективных менеджеров". Так что ничего удивительного.
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40k
zloykoyot Stazis 38 минут назад
"Невиданно то, что его смогли построить - тут еще можно согласиться." Невиданно и просто-таки фантастично это было бы при пьяном боре или лет 20 назад. Сейчас это вполне закономерное достижение, которое, кстати, в мире никто повторить не может.
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