Для ледокола "Арктика" нет нерешаемых задач

Новейший российский атомный ледокол "Арктика" проломился в район Северного полюса. Все системы невиданной машины работают как часы. Прекрасная мореходность и небывалая мощь.
Новейший российский атомный ледокол "Арктика" проломился в район Северного полюса. Все системы невиданной машины работают как часы. Прекрасная мореходность и небывалая мощь.
"Арктика" прибыла в приполюсный район. Во льдах головной универсальный атомный ледокол серии 22-220 работает впервые – здесь специалисты проверяют, как новый атомоход выполняет поставленные задачи в суровых полярных условиях.
Атомоход маневрировал среди торосов и многотонных льдин и продемонстрировал великолепные ходовые качества, несмотря на свои габариты – 173 метра в длину и 34 в ширину – отлично управляется.
Любые развороты, задний ход, фрезерование льда винтами оказались для "Арктики" задачами решаемыми. Энергоустановка в пути работала без нареканий.
Район этот с точки зрения навигации далеко не судоходный. Хотя, по словам штурмана Никиты Боева, проблемы в этом нет – в его распоряжении целый арсенал современных приборов.
Атомный ледокол доказал, что способен дойти и до самых северных широт планеты. Проверка работы атомохода в ледовых условиях занимает несколько дней – все это время специалисты на борту головного универсального атомного ледокола настраивают и проверяют системы, необходимые для движения в арктических широтах и выполнения поставленных перед "Арктикой" задач. Вскоре атомоход возьмет курс на Мурманск.
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"Арктика" прибыла в приполюсный район. Во льдах головной универсальный атомный ледокол серии 22-220 работает впервые – здесь специалисты проверяют, как новый атомоход выполняет поставленные задачи в суровых полярных условиях.
Атомоход маневрировал среди торосов и многотонных льдин и продемонстрировал великолепные ходовые качества, несмотря на свои габариты – 173 метра в длину и 34 в ширину – отлично управляется.
Любые развороты, задний ход, фрезерование льда винтами оказались для "Арктики" задачами решаемыми. Энергоустановка в пути работала без нареканий.
Район этот с точки зрения навигации далеко не судоходный. Хотя, по словам штурмана Никиты Боева, проблемы в этом нет – в его распоряжении целый арсенал современных приборов.
Атомный ледокол доказал, что способен дойти и до самых северных широт планеты. Проверка работы атомохода в ледовых условиях занимает несколько дней – все это время специалисты на борту головного универсального атомного ледокола настраивают и проверяют системы, необходимые для движения в арктических широтах и выполнения поставленных перед "Арктикой" задач. Вскоре атомоход возьмет курс на Мурманск.
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