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Ретро фотографии

Ретро фотографии (100 фото)

Автор:
10 октября 2020 22:39
Метки: история   ретро   фото   
654
100
Подборка фотографий, сделанных 50 лет назад в октябре 1970 года.
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Метки: история   ретро   фото   
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9k
Хью́берт 5 часов назад
Во времена были, модель ни чуть не комплексует от своего животика и шрама от аппендицита.
Во времена были, модель ни чуть не комплексует от своего животика и шрама от аппендицита.
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9k
Хью́берт 5 часов назад
В подборку можно добавить Валери Соланас, ту самую феминистку, что подстрелила Энди Уорхола.
В подборку можно добавить Валери Соланас, ту самую феминистку, что подстрелила Энди Уорхола.
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3k
Fishki_surfer 5 часов назад
Как сейчас помню "Ленинские уроки" в СССР, очень интерсное и увлекательное мероприятие, куда все ходили добровольно.
Да сами посмотрите на эти лица.
Как сейчас помню "Ленинские уроки" в СССР, очень интерсное и увлекательное мероприятие, куда все ходили добровольно. Да сами посмотрите на эти лица.
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2k
RALEXXX Fishki_surfer 2 часа назад
С языка сняли. На лицах тоска и скука. Хорошо помню как тоже отосиживал на этих ленинских уроках, партийных и комсомольских собраниях, политинформациях. Блииин, сколько времени угроблено зря.
Вспомнил анекдот:
- Рабинович, почему вы не были на последнем партсобрании?!
- Я не знал, что оно последнее.
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2k
RALEXXX Хью́берт 2 часа назад
Добровольно-принудительно.
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1k
Петр Хью́берт Час назад
Сарказм.....
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18k
Слепой Пью RALEXXX 58 минут назад
Всегда поражало - как девчонки на таких мероприятиях ухитрялись держать глаза открытыми?!? Я засыпал, едва присев на стул...
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Хью́берт Петр 48 минут назад
Слегка.
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