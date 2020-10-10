7.
2 октября 1970 года. Лондон. Свадьба шотландского музыканта Донована и Линды Лоуренс. Мальчик на снимке - сын Линды Лоуренс и Брайана Джонса.
8.
2 октября 1970 года. Париж. Фотосессия «Мода 1971» года в пивной «Стелла». Хозяин пивной встречает девушек-моделей. Фото by Jean-Claude Deutsch.
13.
4 октября 1970 года - премьера американского фильма «Любовницы вампирши» (Vampire Lovers). На фото Ингрид Питт.
19.
Октябрь 1970 года. «Квебекский кризис». Солдаты перед парламентом Квебека.
10 октября ФОК похитил вице-премьера и министра труда Квебека, Пьера Лапорта.
12 октября в Оттаву введены войска, 16 октября объявлено военное положение. Гражданские права и свободы отменены, силовые структуры получили право проводить обыски без ордера и аресты без предъявления обвинений.
17 октября тело Пьера Лапорта найдено в багажнике автомобиля.
Джеймса Кросса похитители отпустили 4 декабря в обмен на «свободный коридор» на Кубу.
22.
7 октября 1970 года. Британия. Магазин. «Пожалуйста, не просите кредит, отказ, как правило, оскорбляет». Фото Stuart William MacGladrie.
24.
8 октября 1970 года. Западный берлин. Арест Ирен Гергенс.
29.
10 октября 1970 года. Вьетнам, сборный лагерь Макдермотт. У забора, разделяющего «черную» и «белую» зоны.
32.
12 октября 1970 года. Париж. Кэтрин Денев в качестве модели для фотосессии в новом бутике Ива Сен-Лорана. Фото Francois Gragnon.
33.
12 октября 1970 года. Рим. Пол Гетти-младший, сын Жана-Поля Гетти-старшего, нефтяного магната, одного из самых богатых людей в мире в то время.
40.
15 октября 1970 года. Лондон. Британская комедийная актриса Хэтти Жак и ее сын Робин Ле Месюрье, лид-гитарист поп-группы Reign. Фото Jack Kay.
42.
15 октября 1970 года. Ванкувер, Канада.
43.
Октябрь 1970 года. Турция, аэропорт города Синоп.
Турецким судом отец Бразинскас был приговорён к 8 годам тюремного заключения, сын — к двум. Через два года освобождены по амнистии. В 1976 году, во время транзитной остановки пассажирского самолета в Нью-Йорке, нелегально остались в США. Получили американскую грин-карту. В 2002 году Альгирдас Бразинскас убил своего отца во время семейной ссоры.
47.
16 октября 1970 года. США, Джорджия. Соучредитель лейбла Capricorn Records Фил Уолден (сидит) и рок-группа Hampton Grease Band.
48.
16 октября 1970 г. Брайтон, Англия. Ричард Бёртон и Кэтлин Несбитт на съемках фильма «Злодей». Бёртон читает Яна Флеминга.
49.
16 октября 1970 года. Нью-Йорк.
Анжеле Дэвис предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству. В 1972 году в суде обвинения с нее были сняты.
50.
16 октября 1970 года.
52.
18 октября 1970 года. Мода от Эмилио Пуччи. Флоренция, Италия. На заднем плане купол и колокольня Флорентийского собора. Фото Reg Lancaster.
55.
19 октября 1970 года. Недалеко от Эмберли, Англия. Жесткая посадка «Фантома». Фото Terry Neilson.
57.
20 октября 1970 года. Тель-Авив, аэропорт. Премьер министр Израиля Голда Меир перед вылетом в Нью-Йорк.
58.
20 октября 1970 года. Американские актеры Сэмми Дэвис (младший) и Лола Фалана. Когда два года назад их роман "стал достоянием общественности", жена ушла от Сэмми Дэвиса.
62.
21 октября 1970 года - премьера американского фильма «Малыш Фаусс и Большой Хэлси». На фото Роберт Редфорд и Лорен Хаттон.
63.
22 октября 1970 года. Митинг протеста на углу улиц Хейт и Эшбери в Сан-Франциско. Фото Clem Albers.
64.
22 октября 1970 года - премьера франко-американского фильма «Дама в очках и с ружьем в автомобиле» (La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil).
65.
22 октября 1970 года. Амстердам. Голландские музыканты Миннеке Вальстра и Нико Денхорн со своим новым (первым и последним) альбомом Kabouter Chismus.
68.
24 октября 1970 года. Плававший под либерийским флагом танкер «Тихая слава» горит у острова Уайт после столкновения с другим танкером.
69.
Октябрь 1970 года. Ливерпуль. Получившего тяжелую травму Бобби Грэма уносят со стадиона «Энфилд» во время матча «Ливерпуль» - «Челси».
71.
25 октября 1970 года. Лондон. Бутик «Biba» вспоминает двадцатые. «Пятьдесят лет назад». Фото George Stroud.
72.
26 октября 1970 года. Атланта, Джорджия. Бой «Джерри Карьер против Мухаммеда Али».
75.
26 октября 1970 года. Лондон. Демонстрации против апартеида на Трафальгарской площади. Фото Terry Disney.
77.
Октябрь 1970 года. Немецкий актёр, музыкант, поэт и комик Хайнц Эрхардт на съемках телешоу «Полдник» (Zwischenmahlzeit).
78.
Октябрь 1970 года. Парма, штат Огайо. 9-летняя Венди Вебер изучает биологию в школе Св. Антония Падуанского.
83.
8 октября 1970 года. Лондон, Модель демонстрирует меховую накидку с капюшоном из русской лисы из коллекции Simone Mirman.
85.
Октябрь 1970 года. Лондон. Презентация весенне-летней коллекции Мэри Куант. Фото Jean-Claude Deutsch.
86.
28 октября 1970 года - премьера американского фильма «12 стульев» режиссёра Мела Брукса. Рон Муди в роли Ипполита Воробьянинова и Фрэнк Ланджелла в роли Остапа Бендера.
88.
29 октября 1970 года. Лондон. Кэт Стивенс, британский музыкант. Фото Michael Putland.
94.
Октябрь 1970 года. Копенгаген. Американский джазовый барабанщик Бадди Рич. Лидер списка самых влиятельных барабанщиков всех времён, составленного журналом «Rhythm Magazine». Фото Jan Persson.
Источник:
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Да сами посмотрите на эти лица.
Вспомнил анекдот:
- Рабинович, почему вы не были на последнем партсобрании?!
- Я не знал, что оно последнее.