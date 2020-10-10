43.

15 октября 1970 года отец и сын Пранас и Альгирдас Бразинскасы угнали в Турцию Ан-24. При угоне они убили стюардессу, ранили командира экипажа, штурмана и бортмеханика.

Турецким судом отец Бразинскас был приговорён к 8 годам тюремного заключения, сын — к двум. Через два года освобождены по амнистии. В 1976 году, во время транзитной остановки пассажирского самолета в Нью-Йорке, нелегально остались в США. Получили американскую грин-карту. В 2002 году Альгирдас Бразинскас убил своего отца во время семейной ссоры.