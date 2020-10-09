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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (21 фото)

Автор:
09 октября 2020 20:23
Метки: вопросы   находки   ответы   
1824
21

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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16  комментариев
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55k
Опиум для народа 4 часа назад
Вот приспособление ,которое позволяет аккуратно разбивать яйца.
Вот приспособление ,которое позволяет аккуратно разбивать яйца.
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12k
aalexey3 3 часа назад
Видишь непонятную штуку - пиши, что она для зачистки проводов - поверят!
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12k
aalexey3 3 часа назад
То, что горный хрусталь это понятно... Но что это? Форма этого хрусталя наводит на смутные сомнения...
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5k
B0n aalexey3 Полчаса назад
Подставка для столовых приборов.
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26k
KiploksAKS 3 часа назад
5. "Что это за конструкция и для чего она предназначена?"
Аппарат Илизарова.
10. "Что это за штуковина? Нашел на кухне у друга"
Только не "разбивать яйца", а аккуратно срезать с него "крышечку", как это положено по этикету. Так, как это сделал за завтраком Соломин-Ватсон в одном из фильмов о Холмсе.
11. "Что это за непонятные штуковины у железной дороги?"
Сигнальные ревуны.

19. "Что это за штуковина? У нее есть лезвия и они довольно острые!"
Это НЕ "часть струга", это и есть струг. Точнее - двуручный столярный стружок. Потому что "струг" - это класс столярных и плотницких инструментов, предназначенных для строгания: стружкИ, скобели, цикли, рубанки... Про конкретно этот можно сказать ещё, что он предназначен для состругивания фаски на прямоугольном бруске, и ещё им можно точно выстругать круглый стержень определённого диаметра.
20. "Я увидел эти стекляшки на распродаже. Что это?"
5. "Что это за конструкция и для чего она предназначена?" Аппарат Илизарова. 10. "Что это за штуковина? Нашел на кухне у друга" Только не "разбивать яйца", а аккуратно срезать с него "крышечку", как это положено по этикету. Так, как это сделал за завтраком Соломин-Ватсон в одном из фильмов о Холмсе. 11. "Что это за непонятные штуковины у железной дороги?" Сигнальные ревуны. 19. "Что это за штуковина? У нее есть лезвия и они довольно острые!" Это НЕ "часть струга", это и есть струг. Точнее - двуручный столярный стружок. Потому что "струг" - это класс столярных и плотницких инструментов, предназначенных для строгания: стружкИ, скобели, цикли, рубанки... Про конкретно этот можно сказать ещё, что он предназначен для состругивания фаски на прямоугольном бруске, и ещё им можно точно выстругать круглый стержень определённого диаметра. 20. "Я увидел эти стекляшки на распродаже. Что это?" И, конечно, это не горный хрусталь, а обычное хрустальное стекло.

И, конечно, это не горный хрусталь, а обычное хрустальное стекло.
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42k
RusLAN 4 часа назад
На последней подставки для столовых приборов?
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1k
Алексей RusLAN 3 часа назад
А разве приборы не кладут на салфетки? Я что-то никогда не видел, чтобы в Европе или Америке использовалось что-нибудь похожее.
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55k
Опиум для народа 4 часа назад
Надо вот такой всякой разной х"йни на работе насобирать,раскидать,пусть потомки голову ломают.))))
Надо вот такой всякой разной х"йни на работе насобирать,раскидать,пусть потомки голову ломают.))))
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18k
Вишенка Крокодилова 4 часа назад
"выравнивают уровень воды в озере" - это как?
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55k
Опиум для народа Вишенка Крокодилова 4 часа назад
Видимо это рукоятка шибера (или задвижки) для сброса воды.
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18k
Вишенка Крокодилова Опиум для народа 4 часа назад
Спасибо за разъяснение.
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55k
Александр Ломовицкий Вишенка Крокодилова 4 часа назад
открывает и закрывает заслонку в плотине рукотворной , озеро питается ручьями и родниками а дальше выходит небольшой речкой скорей всего вот в истоке речки и стоит плотина
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25k
Snork Snorkoff Вишенка Крокодилова 4 часа назад
Думаю если уровень перекосит из-за чего ни будь, то этим штурвалом его обратно поправить можно. )
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6k
Прохожий3 Snork Snorkoff 59 минут назад
Да-да, если уровень неровный и морщинит, то этим штурвалом его натягивают и выравнивают))
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