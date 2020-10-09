Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за штуковины перевозят прямо передо мной?"
Ответ: "Это части крыла небольшого самолета"
2. "Что это за штуковина такая?"
Ответ: "Это устройство для зачистки проводов"
3. "Что это за инструмент?"
Ответ: "Это подставка для цифровой фоторамки"
4. "Что это такое?"
Ответ: "Это старый таймер, который позволяет контролировать отопление или нагрев воды"
5. "Что это за конструкция и для чего она предназначена?"
Ответ: "Это медицинское устройство для фиксации сломанных конечностей"
6. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Похоже на муфту воздушного компрессора"
7. "Что это за штуковина находится в паре сотен метров от моего дома?"
Ответ: "Судя по всему, это дождемер"
8. "Я переехал в новую квартиру, а она вся обставлена старыми штуковинами. Этот ящик мне непонятен больше всего"
Ответ: "Это бельевая корзина. В верхний отсек вы скидываете грязное белье, а нижний открываете, чтобы забрать белье для стирки"
9. "Нашел среди вещей дедушки эту капсулу. Для чего она?"
Ответ: "В подобных капсулах голуби переносили почту, более стал лет назад"
10. "Что это за штуковина? Нашел на кухне у друга"
Ответ: "Это приспособление позволяет аккуратно разбивать яйца"
11. "Что это за непонятные штуковины у железной дороги?"
Ответ: "Ранее именно эти приспособления звуками объявляли скорое прибытие поезда на станцию"
12. "Нам в ресторане подали вот такую вилку. Для чего она?"
Ответ: "Ею удобно снимать кусочки мяса с шампура"
13. "Что это за штуковина у края озера?"
Ответ: "С ее помощью выравнивают уровень воды в озере"
14. "Нашла эту штуковину в антикварном магазине. Для чего она?"
Ответ: "Это штопальное яйцо, внутри которого также можно хранить нитки"
15. "Что это за странные безделушки?"
Ответ: "Это зажимы для воротника рубашки"
16. "Я нашел это в коробке со старыми вещами. Что это такое?"
Ответ: "Это часть бумажника, с помощью которой зажимают деньги"
17. "Что это такое? Нашел среди завалов старых вещей"
Ответ: "Это старые часы, которые лишились циферблата"
18. "Что это за два сосуда? Они объединены между собой"
Ответ: "Это похоже на чашу икебаны, для японских минималистичных цветочных композиций"
19. "Что это за штуковина? У нее есть лезвия и они довольно острые!"
Ответ: "Это часть струга - столярного инструмента"
20. "Я увидел эти стекляшки на распродаже. Что это?"
Ответ: "Это ограненный горный хрусталь"
Источник:
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Аппарат Илизарова.
10. "Что это за штуковина? Нашел на кухне у друга"
Только не "разбивать яйца", а аккуратно срезать с него "крышечку", как это положено по этикету. Так, как это сделал за завтраком Соломин-Ватсон в одном из фильмов о Холмсе.
11. "Что это за непонятные штуковины у железной дороги?"
Сигнальные ревуны.
19. "Что это за штуковина? У нее есть лезвия и они довольно острые!"
Это НЕ "часть струга", это и есть струг. Точнее - двуручный столярный стружок. Потому что "струг" - это класс столярных и плотницких инструментов, предназначенных для строгания: стружкИ, скобели, цикли, рубанки... Про конкретно этот можно сказать ещё, что он предназначен для состругивания фаски на прямоугольном бруске, и ещё им можно точно выстругать круглый стержень определённого диаметра.
20. "Я увидел эти стекляшки на распродаже. Что это?"
И, конечно, это не горный хрусталь, а обычное хрустальное стекло.