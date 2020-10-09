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Разносортица

Разносортица (20 фото)

Автор:
09 октября 2020 10:25
Сообщество : Юмор
Метки: картинки   приколы   юмор   
3299
20
20 разнообразных на мой взгляд веселых картинок)

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Метки: картинки   приколы   юмор   
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10  комментариев
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8k
Софа Форте 3 часа назад
А 14 фотка норм, фигура позволяет. Шапку до бровей натянуть и маску до глаз.
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526
Тамара Коршунова Софа Форте 2 часа назад
И очки тёмные)))
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7k
Andrey 4 минуты назад
Про коньяк напомнило:
Доктор:
- Какой алкогольный напиток вы обычно пьете?
Пациент
- Ну его название состоит из двух видов животных)
- А, конь як?
- Да!
- А много пьете?
- Поменяйте животных местами...
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21k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Про негров, которые грабят книжный - неожиданно...
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2k
Алексей Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Видимо вы давно не заходили на Фишки. Этот прикол появляется здесь каждый день уже в течении минимум двух недель.
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8k
Софа Форте Алексей 37 минут назад
Не все же регулярно сидят на Фишках. Я сегодня впервые увидела этот "перл" представила воочию и посмеялась.
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17k
SerGProS 4 часа назад
"Философский парень" войдет в историю на века!:)
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8k
Софа Форте SerGProS 3 часа назад
Нет, "негры грабят книжный" круче.
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3k
Diesel Софа Форте 2 часа назад
Хоть какая-то стабильность в этом мире! "Негры грабят" - на этом мысль можно завершить!
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