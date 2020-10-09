20 разнообразных на мой взгляд веселых картинок)
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Доктор:
- Какой алкогольный напиток вы обычно пьете?
Пациент
- Ну его название состоит из двух видов животных)
- А, конь як?
- Да!
- А много пьете?
- Поменяйте животных местами...