Ух, насколько это сейчас актуально. Короче, некто сжёг автомобиль у дома свидетеля, который проходит по делу певца R. Kelly. Федеральные органы запросили у Гугл информацию о всех пользователях, которые искали в Гугле адрес, по которому проживает этот свидетель, в рамках времени, когда произошёл поджог.
Этот запрос с ордером привёл...
Этот запрос с ордером привёл...
... к запросу с определённого IP-адреса в соседнем штате за пару дней до поджога. IP адрес принадлежал телефону, который был записан на некоего гражданина. Который оказался родственником издателя певца R. Kelly. Затем представители правоохранительных органов проанализировали логи с базовых станций вокруг дома, где был подожжен автомобиль. Сюрприз-сюрприз, в логах БС оказался тот же телефон, принадлежащий уже установленному гражданину, и по логам он там фигурировал прямо во время поджога.
Агенты арестовали его, и в телефоне обнаружилась информация о поездке в день поджога, с остановкой возле места, где произошёл поджог. Такой вот цифровой след.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мама запечатлела смешные последствия объятий сына и бодибилдера
- "Живые" цифровые картины иллюстратора Туллиуса Хейера
- Тракторист пошёл гулять с собаками и сделал находку, которой миллионы лет
- Футуристические 3D-скульптуры от Чада Найта
- На острове Скай обнаружены следы крупнейших в мире динозавров
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...
Интересно насколько данная опция доступна для наших правоохранительных органов?
--
метки просто огонь!!!!!!!!!!!!!!