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Цифровой след

Цифровой след (3 фото)

Автор:
09 октября 2020 05:21
Метки: R. Kelly   певца   по делу   проходит   след   цифровой   
540
3
Ух, насколько это сейчас актуально. Короче, некто сжёг автомобиль у дома свидетеля, который проходит по делу певца R. Kelly. Федеральные органы запросили у Гугл информацию о всех пользователях, которые искали в Гугле адрес, по которому проживает этот свидетель, в рамках времени, когда произошёл поджог.
Этот запрос с ордером привёл...

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Метки: R. Kelly   певца   по делу   проходит   след   цифровой   
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28k
Azesh 2 часа назад
певец- это Паваротти, например. А рэпер это чтец-декламатор.
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1k
Олег Полчаса назад
Теоретически, это очень хорошо. Для законопослушного гражданина такой цифровой след не опасен, а для полиции это просто жемчужины информации. Так ведь можно и потенциальных свидетелей найти и масса других вариантов.
Интересно насколько данная опция доступна для наших правоохранительных органов?
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187k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Метки: R. Kelly, певца, по делу, проходит, след, цифровой
--
метки просто огонь!!!!!!!!!!!!!!
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3k
Fishki_surfer 2 часа назад
Понятно. Искать - только в яндексе, ездить на дело надо на тачке без навигатора а телефон оставлять дома.
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378
Мистер Фикс 2 часа назад
Знаю массу людей, которые считают, что достаточно включить в браузере режим инкогнито, и тебя не найдут
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1k
Vladimir Taranovich Мистер Фикс Час назад
а если на телефоне включить vpn, то вообще невидимка...
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