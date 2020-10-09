Цифровой след

... к запросу с определённого IP-адреса в соседнем штате за пару дней до поджога. IP адрес принадлежал телефону, который был записан на некоего гражданина. Который оказался родственником издателя певца R. Kelly. Затем представители правоохранительных органов проанализировали логи с базовых станций вокруг дома, где был подожжен автомобиль. Сюрприз-сюрприз, в логах БС оказался тот же телефон, принадлежащий уже установленному гражданину, и по логам он там фигурировал прямо во время поджога.