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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (13 фото)

Автор:
08 октября 2020 22:05
Метки: вопросы   находки   ответы   
1643
13

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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7k
Vacony 3 часа назад
привет поколение, что не видело в глаза резистор ...
дальше будет что ? крышки от банки ? микроскоп ? глазки на картошке ?
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2k
Schumacher 8 минут назад
Комментарий к фото
33кОм
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735
Беглый раб 2 часа назад
Сопротивления для впайки - лишние
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8k
Бендер Родригес Беглый раб 18 минут назад
Что за штука: самые странные находки
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2k
Schumacher Бендер Родригес 3 минуты назад
сопротивление замкнуто.
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371
Мистер Фикс 2 часа назад
Да, есть интересные и редкие вещицы, в которых разбираются только знатоки. Но резистор, стриппер, шило в швейцарском ноже и тд... люди, у вас что, не работает поиск по картинке?
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4k
Вячеслав 2 часа назад
Не знать, что находится в твоей собственной машине под самым носом... Нет слов.
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Бля, деградация налицо! А про застежку для кошелька - ЗОИБАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сдохни от ужасной болезни в возрасте 300-от лет, агонируя с этого момента, анальный димон!
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105
Дмитрий 2 часа назад
Меня всегда в таких темах удивляет(или волнует) один вопрос: Кто, б...ь, эти люди, которые, б...ь, все это знают? И откуда?
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371
Мистер Фикс Дмитрий 2 часа назад
Они умеют пользоваться гуглом)
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105
Дмитрий Мистер Фикс Час назад
Как? Гугл отвечает, что эта маленькая уйня когда то была часть большей уйни?)))
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6
Rom 3 часа назад
В розетке.... ЧТО ЭТО??? Я МОГУ ЭТО ВЫТАЩИТЬ??? Нет, бл%ть, СПАСАТЕЛЕЙ ВЫЗЫВАЙ! Идиоты такое написать могут....
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933
Афраний 3 часа назад
В постах "Что за штука",вводят в ступор вопросы типа "Я нашёл это в гараже отца.Что это такое?".Ну блин,спроси у отца..
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21k
Max Shtirlic Афраний 3 часа назад
Чаще всего это уже не возможно
Большинство подобных находок происходит, когда разбирают вещи после смерти родителя
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933
Афраний Max Shtirlic 3 часа назад
Ладно,не будем спорить и ссориться.
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2k
Schumacher Афраний Минуту назад
чтобы отец скал "дибил, это щетка для унитаза"
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12k
Алексей 4 часа назад
"Верхняя часть дамской сумочки" уже в каждой подборке светится
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