Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за странный предмет?"
Ответ: "Это внутренняя часть ножки штатива"
2. "Я нашел это в одной из коробок, стоящих в моем гараже. Что это такое?"
Ответ: "Это устройство для зачистки коаксиальных кабелей"
3. "Мне подарили швейцарский нож, но одна из его частей мне непонятна. Зачем она?"
Ответ: "Дырокол для кожи. В отверстие продевается толстая нитка"
4. "Что это за предмет? Напоминает часть ключа"
Ответ: "Это кольцо когда-то было частью конной упряжки"
5. "Я нашла это среди старых вещей бабушки. Что это такое?"
Ответ: "Это верхняя часть дамского кошелька. Колпачок откидывается и отверстие расширяется, не хватает только небольшого мешочка приделанного снизу"
6. "Что это за странный набор с инструментами? Впервые такие вижу"
Ответ: "Это набор для создания мушек для рыбалки"
7. "Чем это может быть? Никак не могу разобраться"
Ответ: "Это мясной пресс"
8. "Что это за два прибора у меня в машине перед лобовым стеклом?"
Ответ: "Длинная антенна предназначена для GSM, квадратная - для GPS"
9. "В который раз прохожу мимо и не могу понять, что это такое?"
Ответ: "Это стойка для обуви. Она так и устанавливается горизонтально, а обувь наоборот надевают на колпачки, размещая ее тем самым вертикально"
10. "Нашел это у себя в старом шкафу. Что это такое?"
Ответ: "Это резисторы для печатных плат"
11. "Я заселился в новый дом и увидел в розетке это. Я могу это вытащить? Что это вообще такое?"
Ответ: "Это старый низковольтный трансформатор, который, вероятно, питал что-то вроде сигнализации или дверного звонка"
12. "Что это такое? Я игрался ими, будучи еще ребенком, но никогда не задавался вопросом о том, что это"
Ответ: "Это земной якорь"
Источник:
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дальше будет что ? крышки от банки ? микроскоп ? глазки на картошке ?
Сдохни от ужасной болезни в возрасте 300-от лет, агонируя с этого момента, анальный димон!