Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др.

То, что фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" шедевр на века-согласится каждый. Очередной раз просматривая гениальный фильм Гайдая задался вопросом: "А что за радиоаппаратура использована в съемках?" Вот, что интересного выяснилось.
Около подъезда дома Лиды стоят вещи переезжающих соседей. На холодильнике стоит радиоприемник, его видно хорошо в момент, когда Лида стартует к подъезду, пока Шурик отвлекает собаку
В таком корпусе Горьковский радиозавод выпускал и радиоприемник "Октава" и радиолу "Октава-58".
Внешне их можно было только отличить по поднимающейся крышке радиолы и по задней панели:
Слева радиоприемник, справа радиола
Сразу нужно отметить, что это очень добротный аппарат для 1958 года. Радиоприемник на пять диапазонов, включая УКВ. Выходная мощность 4 Вт. Акустика состоит из двух фронтальных 2ГД-3 и двух 1ГД-9, запитанных от отдельного трансформатора. Ромбиковые накладки на боковых стенках это и есть ВЧ динамики 1ГД-9.
Через год начали выпускать новую модификацию радиолы - "Мелодия", в которой уже не было боковых динамиков и изящного корпуса-видимо сказалась Хрущевская "борьба с излишествами".
В квартире у Лиды не менее интересный экземпляр радиоприемника. Первый раз мы его хорошо видим, пока Наталья Селезнева показывает нам сетерептиз.
Второй раз хорошо видно в сюжете, когда из Александра Демьяненко делают Мессинга.
Характерный шильдик с названием сразу выдает Рижский радиоприемник "Дзинтарс" (в переводе с Латышского-Янтарь).
Его выпускали с 1960 года. От Горьковского собрата отличается не только дизайном корпуса, но и акустикой: один мощный фронтальный динамик 5ГД-1 и два боковых ВЧ динамика 1ГД-9. На момент съемок фильма, розничная цена радиоприемника составляла 94 рубля 30 копеек.
Система радиосвязи, используемая студентом по кличке "Дуб" на экзамене, естественно бутафория. Хотя надо сразу отметить, что реквизит сделан согласно заветам Станиславского-такое нагромождение блоков и мигающих ламп сразу вызывает уважение. Отдельный шедевр-антенна на двух вешалках, как локатор сканирующая горизонт.
Та же история с приемником-перехватчиком профессора по кличке "Лопух". Почему то я был уверен, что в портфеле стоит ну если не "Грюндик", то хотя бы "Спидола" или "Ленинград".
Увы, автоматической, поворотно поднимающейся, телескопической антенны не было на радиоприемниках
Так что пеленгатор тоже бутафория.
Просмотрев три истории Шурика можно сделать вывод, что лучше всех жили в СССР сторожихи-бабули. Мало того, что у неё имеется жилплощадь для сдачи внаем, так у неё единственной есть в квартире телевизор!
И не какой-нибудь обшарпанный КВН-49 с линзой, а самый крутой телевизор 1957 года- "Рубин 102". Именно тогда его начали выпускать на Московском телевизионном заводе.
У него 12 канальный переключатель, что в те годы было редкостью и встроенный УКВ радиоприемник. Тираж этого телевизора был более 1,3 миллиона штук, поэтому он встречается во многих фильмах.
Не знаю как Вам, но мне было очень любопытно и приятно это расследование-как в юности побывал.
Источник:
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