Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др.

Через год начали выпускать новую модификацию радиолы - "Мелодия", в которой уже не было боковых динамиков и изящного корпуса-видимо сказалась Хрущевская "борьба с излишествами".

В квартире у Лиды не менее интересный экземпляр радиоприемника. Первый раз мы его хорошо видим, пока Наталья Селезнева показывает нам сетерептиз.