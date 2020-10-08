FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
20-летняя мексиканская блогерша погибла во время съемок клипа для TikTok (10 фото) 20-летняя мексиканская блогерша погибла во время съемок клипа для... "Как Кличко - только женщина": Елену Исинбаеву осмеяли после выступления перед Путиным "Как Кличко - только женщина": Елену Исинбаеву осмеяли после... Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Россияне, что опять у нас случилось с ценами? Россияне, что опять у нас случилось с ценами? В московском метро пьяный мужчина с ножом пристал к девушке и начал ей угрожать В московском метро пьяный мужчина с ножом пристал к девушке и... Смешные мемы с котом, который всё опровергает Смешные мемы с котом, который всё опровергает Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом Лихой столичный рубака затупил саблю времён бородинской битвы и угодил под суд Лихой столичный рубака затупил саблю времён бородинской битвы и... И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы, обидевшиеся за флаг Колумбии И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы,... Наши девяностые Наши девяностые 15 горемык, от которых везение отвернулось с самого утра 15 горемык, от которых везение отвернулось с самого утра Экологическая катастрофа на Камчатке? Экологическая катастрофа на Камчатке? Неравнодушная девушка поделилась фотографиями котёнка после его спасения Неравнодушная девушка поделилась фотографиями котёнка после его... Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др. Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др. Он подарил нам Дюну Он подарил нам Дюну Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Лучший автоблогер этого года: обзор на тележку мощностью одна лошадиная сила Лучший автоблогер этого года: обзор на тележку мощностью одна... Самая большая внутренняя дельта планеты, впадающая в... пустыню Самая большая внутренняя дельта планеты, впадающая в... пустыню О Паннонском море, которое совсем недавно омывало западный берег Украины О Паннонском море, которое совсем недавно омывало западный берег...
Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др.

Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др. (17 фото)

Автор:
08 октября 2020 16:36
Метки: СССР   кино   ретро   
828
17

То, что фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" шедевр на века-согласится каждый. Очередной раз просматривая гениальный фильм Гайдая задался вопросом: "А что за радиоаппаратура использована в съемках?" Вот, что интересного выяснилось.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: СССР   кино   ретро   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
71k
Я Только спросить. 2 часа назад
Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др.
Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
352
Мистер Фикс 2 минуты назад
У деда была Латвия. Меня завораживал свет шкалы
У деда была Латвия. Меня завораживал свет шкалы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Сергей 6 минут назад
Точно сказано! Как в юности побывал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
919
Афраний 52 минуты назад
Эх детство..У моего дедушки была такая радиола.Подарили,как передовику производства.Она уже не работала,но когда приезжал в гости,любил нажимать кнопки, крутить тумблеры и глазеть на ордена и медали деда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Кыся Час назад
Да как бы Лида и так весьма неплохо живет. Квартира в новостройке, с консьержкой. Одежда от Диор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир Час назад
Хотя родители не сторожами были, но у нас в середине 60-х появился ТЕЛЕВИЗОР. И это , как раз был "Рубин-102". По нему и смотрел матчи наших с канадцами и знаменитый бросок Белова в корзину США. Поменяли его потом на цветной "Фотон", но это было уже в середине 70-х.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 42 минуты назад
И приемник помню - "ВЭФ Аккорд". Разрисовал его пластилином, пока дома никого не было. Знатного ремня получил за это.
И приемник помню - "ВЭФ Аккорд". Разрисовал его пластилином, пока дома никого не было. Знатного ремня получил за это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Классно!
Особенно фотки с чистыми "потрохами". А то в моих воспоминаниях, там были вечно пыль, паутина и запах тараканов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Зарубежные режиссёры и актёры о своих любимых советских фильмах Зарубежные режиссёры и актёры о своих любимых советских фильмах Зинаида Кириенко: почему любимица советских зрителей пропала с экранов, и как живёт в наши дни Зинаида Кириенко: почему любимица советских зрителей пропала с экранов, и как живёт в наши дни Лучшие сыщики по версии советского кинематографа Лучшие сыщики по версии советского кинематографа Кем стала главная героиня кинофильма «Большое космическое путешествие» Кем стала главная героиня кинофильма «Большое космическое путешествие» Как сейчас выглядят самые красивые актрисы мирового кинематографа Как сейчас выглядят самые красивые актрисы мирового кинематографа
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2606430



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Почему в деревнях и сёлах СССР было много мотоциклов
1
38
Почему в деревнях и сёлах СССР было много мотоциклов
Без башни: «закопанный робот», НЛО и другие технологичные здания СССР
1
10
Без башни: «закопанный робот», НЛО и другие технологичные здания СССР
﻿
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео)
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#фото#факты#интересное#кино#дтп#авто авария#дети#позитив#не уступил#китай
#юмор#прикол#россия#авария#картинки#разное#забавно#смешные#спасение#комментарии
#история#животные#интересно#актеры#прикольные#в мире#люди#на различный вкус#инцидент#кража

На что жалуетесь?

Вернуться