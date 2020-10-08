FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная... Лихой столичный рубака затупил саблю времён бородинской битвы и угодил под суд Лихой столичный рубака затупил саблю времён бородинской битвы и... 10 вещей из будущего, которые вам непременно захочется испробовать 10 вещей из будущего, которые вам непременно захочется испробовать Вернувшихся из-за границы начали штрафовать Вернувшихся из-за границы начали штрафовать Наши девяностые Наши девяностые Пранкер и отрезвляющая пощечина Пранкер и отрезвляющая пощечина Мужчина решил проучить свою жену, не уследившую за ребенком Мужчина решил проучить свою жену, не уследившую за ребенком Как сложилась жизнь добродушного повара Вакутагина из "Солдат" Как сложилась жизнь добродушного повара Вакутагина из "Солдат" Недолго музыка играла! Новый УАЗ не смог отъехать от автосалона Недолго музыка играла! Новый УАЗ не смог отъехать от автосалона Адепты «помехи справа» из Новосибирска Адепты «помехи справа» из Новосибирска Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Отличное исполнение! Съехать с КАД любой ценой Отличное исполнение! Съехать с КАД любой ценой Родились в рубашке Родились в рубашке Поймай меня, если сможешь Поймай меня, если сможешь Юмор из интернета Юмор из интернета В Анапе парализованный инвалид спас тонущего человека В Анапе парализованный инвалид спас тонущего человека Встретились два одиночества: столкновение двух мотоциклистов на Кубани Встретились два одиночества: столкновение двух мотоциклистов на Кубани Я вот чего не понимаю Я вот чего не понимаю
Ещё раз о безусловной защите Родины

Ещё раз о безусловной защите Родины (1 фото)

Автор:
08 октября 2020 05:32
Метки: Любовь   родина   россия   
483
1
«Я буду любить, но если ты будешь идеальной» – это не любовь. Настоящая любовь безусловна. Это естественно, как дышать – защищать свою семью, род, народ, Родину. «Неправильную Родину защищать не нужно» - позиция продажного картонного болванчика, а не русского человека.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Любовь   родина   россия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Антон 2 часа назад
Ещё раз о безусловной защите Родины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
311
Hexo4uha Час назад
Это роджерс-то марксист?? Типичная буржуазно-охранительская псина! И здесь несёт типично охранительскую чушь про "защищайте и не рефлексируйте! А то вы мрази!"
Так вот, тварь - да, надо различать Родину и строй. А потому царские генералы Брусилов и Карбышев( предавшие царский строй и императорскую армию ради РККА и Советской России, но во благо России) - патриоты, а пошедшие воевать воевать против Союза в составе фашистских войска Власов и Краснов, только чтобы вернуть милых их сердцу монархизм - продажные меркантильные шкуры. Дворяне Ленин и Дзержинский , поменявшие сытую жизнь на служение народу - патриоты, а белогвардейщина, вешавшая людей ради сохранения своей французской булки - продажные шкуры.
И ты, Шуня, сраный сбежавший со своей Родины хохол, зовущий русских оккупировать свою родину от нынешнего режима ничем не лучше мрази Колчака, зовущей англичан оккупировать Россию, точно такой же, как иудушки Краснов и Власов, лижущих немецкий сапог в ожидании что те "освободят" Россию ради их "панувания".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RoseM Hexo4uha 7 минут назад
Все верно.
А гражданин Роджерс дует в струе солидаризма (читай фашизма): защищая государство вороватых олигархов, ты в первую очередь защищаешь Родину!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
uuid 2 часа назад
Родина это понятие - которое используют подлецы для манипуляции слабыми и глупыми. Защищать надо свою землю, родных, государство а не какую-то "родину", которая у каждого своя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
Hexo4uha uuid Час назад
Государство в списке лишнее. Оно вполне бывает оккупационным, колониальным, компрадорским и откровенно антинародным. И если это так - то сместит его не предательство, а самое настоящее служение Родине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Пепелац 2 часа назад
А если руководство Родины ведет себя как варвар и захватчик, её нужно защищать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
DeadMan Пепелац Час назад
я думал, у таких, как ты, справка должна быть об освобождении от воинской обязанности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RoseM Пепелац 6 минут назад
Этот вопрос, как раз и встал перед солдатами в первую мировую. Чем все закончилось мы знаем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
alertol 3 часа назад
Любовь к родине это когда ты делаешь её идеальной, а когда ты только пиз№;%: что "вас еб№;%т а вы терпите потому что родину надо любить в любом случае" это больше на предательство и диверсию похоже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
774
Шапкин 4 часа назад
Пропагандон-западенец...
Толи русский, толи хохол...
Ни рыба ни мясо...
Неполживый предатель...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Azesh 4 часа назад
не путайте Родину и его превосходительство. Это во-первых. А во-вторых, вам не кажется, что любовь к тому месту где ты появился на свет(и в узком и в широком смысле) - это пережиток тех времен полуживотного существования человека, когда выживание небольшой замкнутой социальной группы целиком зависело от того, насколько они привязаны и защищают собственный ареал обитания от посягательств соседей. Зачем нам продолжать мыслить как примитивные охотники- собиратели? Давайте мыслить шире, любите свою Родину- прекрасную зеленую планету Земля и всех живых существ, на ней обитающих?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Azesh 4 часа назад
если уж совсем упростить- эта "любовь к Родине" похожа на любовь цепного пса к кругу, который ограничивает его собственная цепь. Он будет защищать этот круг, лая до блевотины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
DeadMan Azesh 2 часа назад
"выживание небольшой замкнутой социальной группы целиком зависело от того, насколько они привязаны и защищают собственный ареал обитания от посягательств соседей." Это и сейчас так: перестань защищать свой "ареал" и тебя съедят. попробуй не запирать входную дверь или вообще ее сними и увидишь, что будет. в перенаселенном людьми мире конкуренция с годами будет только обостряться, это естественный процесс, не станут актуальными розовые сопли о мире во всем мире и братстве всех людей. мы не цари природы, хоть и шагнули в интеллекте дальше остальных, все равно мы живем по ее законам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
Hexo4uha Azesh Час назад
"Патриотизм" как привязанность к маленькому куска земли -да, животный атавизм. Но при переходе к интернационализму ( любви к своей родине в ряду таких же стран) главное не сорваться в космополитизм ( одинакое наплевательство на всех, считая свою страну). Грань между этими понятиями очень тонкая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Azesh DeadMan 12 минут назад
я не призываю не закрывать двери. Я говорил о любви к Родине, субъективном чувстве. И я считаю, что если эта любовь безусловна и заставляет ненавидеть все другие родины- то это маразм. А во вторых, мы именно цари природы, другой никакой природы нет. И как цари- мы несем за нее полную ответственность. С приветом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lynx 4 часа назад
В нынешних реалиях война - это прежде распил, а потом война.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
DeadMan Lynx 3 часа назад
а в других временах было иначе? разве что у динозавров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RoseM DeadMan 2 минуты назад
Великая Отечественная Война - она не про распил.

Первая Мировая, Вторая мировая - чистой воды распил бабла и влияния.

Поясню: во вторую мировую капиталисты всех стран подняли бабла (всех, и победившие и проигравшие страны), в СССР война велась не ради наживы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RoseM Lynx Минуту назад
Это было во всех реалиях.

Исключением являлся проект СССР.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны Простота и обаяние российских пейзажей Простота и обаяние российских пейзажей Трагическая история любви красной коровы из Южно-Курильска растрогала россиян Трагическая история любви красной коровы из Южно-Курильска растрогала россиян Эстетика непарадной России Эстетика непарадной России Города на Волге Города на Волге Россиянин собрался жениться на резиновой секс-кукле Марго Россиянин собрался жениться на резиновой секс-кукле Марго
FoxGen
У России три союзника - армия, флот и чувство юмора. Светлой памяти, Green Tea.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37398



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик
3
293
Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик
"Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО
2
80
"Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО
﻿
Набирающие популярность
Самый странный новый штраф — за солнцезащитный козырек
0
16
Самый странный новый штраф — за солнцезащитный козырек
Быстротечная «Вечность»: почему закрыли перспективный фантастический сериал?
1
16
Быстротечная «Вечность»: почему закрыли перспективный фантастический сериал?
Все поражаются, когда узнают сколько лет этому «мальчику» из Владивостока (5 фото)
Все поражаются, когда узнают сколько лет этому «мальчику» из Владивостока (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#авария#авто авария#прикольные#дети#не уступил#на различный вкус#комментарии
#юмор#прикол#россия#интересно#актеры#забавно#люди#природа#в мире#маразм
#история#интересное#дтп#кино#картинки#разное#москва#смешные#китай#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться