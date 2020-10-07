Как выглядит "коронавирус от-кутюр"

Британский бренд PrettyLittleThing выпустил в продажу облегающее черное платье, ворот которого можно поднять и зацепить за уши - как защитную маску. Отличное воплощение концепции "два в одном". Платье было моментально распродано после того, как в нем по Лондону прогулялась известная модель Лотти Мосс.

0 Сейчас запасы пополнены и эта модель платья снова продается в интернет-магазине PrettyLittleThing - к слову, всего за 15 фунтов стерлингов (1500 рублей).

0 Источник: Платье со встроенной маской стало настоящим хитом продаж после того, как появились фотографии Лотти Мосс именно в этом наряде. Что и говорить - смотрится потрясающе.

×

0 Источник: Можно сказать, что этот наряд призван не только соблазнять, но и защищать.

0 Источник: Изначально в продаже были доступны размеры с 4 по 16, но сейчас ассортимент ограничен из-за высокого спроса.

0 Источник: Лотти Мосс - младшая сестра супермодели Кейт Мосс. Ей 22 года.

0 Источник: Это не единственный пример того, как дизайнеры одежды создают "ковид-моду". В августе 56-летняя Ди Измаил из Лондона представила новую коллекцию, в которое есть необычное белое платье с маской для лица, которая выглядит как сильно увеличенный воротник.