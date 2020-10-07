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Как выглядит "коронавирус от-кутюр"

Как выглядит "коронавирус от-кутюр" (7 фото)

Автор:
07 октября 2020 13:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Мосс   два в одном   защитная маска   мода   модель   новая реальность   платье   черное платье   
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Британский бренд PrettyLittleThing выпустил в продажу облегающее черное платье, ворот которого можно поднять и зацепить за уши - как защитную маску. Отличное воплощение концепции "два в одном". Платье было моментально распродано после того, как в нем по Лондону прогулялась известная модель Лотти Мосс.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мосс   два в одном   защитная маска   мода   модель   новая реальность   платье   черное платье   
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6  комментариев
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49k
pynh 3 часа назад
Раньше было проще

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8k
Antique computer 16 секунд назад
Да,смотрится потрясающе, но пока не закрыты глаза - от этой маски столько же эффекта, как от короткого платья во время изнасилования.
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4k
Летучий Мыш Час назад
О, пора доставать водолазки
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2k
Frank Borman Час назад
Блондинка хороша.
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747
Kariya 2 часа назад
У каждой женщины в гардеробе должно быть маленькое черное платье (с) новые реалии)
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287
Санек 3 часа назад
И потом каждые 2 часа менять платье. Как требует того мед маска. ))
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