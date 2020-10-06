FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть 24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть Московский ухажёр пропавшей в Крыму студентки назначил встречу её семье Московский ухажёр пропавшей в Крыму студентки назначил встречу её... Фото с открытия кирпичного завода, или опять показалось Фото с открытия кирпичного завода, или опять показалось На ТВ Белоруссии показали джентльменский набор "мирного протестующего": ниндзя курит в сторонке На ТВ Белоруссии показали джентльменский набор "мирного... Редкие фотографии войны во Вьетнаме, сделанные партизанами Вьетконга Редкие фотографии войны во Вьетнаме, сделанные партизанами Вьетконга Стены из мусора и проводка из гуано: почему не стоит покупать готовые дома Стены из мусора и проводка из гуано: почему не стоит покупать... Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Прекрасный актёр с криминальным прошлым мечтал о роли бандита и в итоге гениально её сыграл Прекрасный актёр с криминальным прошлым мечтал о роли бандита и в... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Бродячий пёс против мастера бесконтактного боя Бродячий пёс против мастера бесконтактного боя Гостеприимный кот "пригласил" чайку к себе домой на ужин Гостеприимный кот "пригласил" чайку к себе домой на ужин Решил испытать судьбу и крутанул "рулетку" Решил испытать судьбу и крутанул "рулетку" 50 удивительных случаев из жизни автомехаников 50 удивительных случаев из жизни автомехаников Ты сидишь на Фишках бесплатно, я нашёл тебе работу мечты Ты сидишь на Фишках бесплатно, я нашёл тебе работу мечты Петух обратил в бегство напавшую на курицу лису Петух обратил в бегство напавшую на курицу лису Призрачный гонщик с Ростова Призрачный гонщик с Ростова Во что превратился Степанакерт после ударов азербайджанских РСЗО Во что превратился Степанакерт после ударов азербайджанских РСЗО Как сложилась жизнь гиганта и величайшего пьяницы из "Конана-разрушителя" Как сложилась жизнь гиганта и величайшего пьяницы из...
Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
06 октября 2020 23:16
Метки: история   ретро   фото   
585
40
Подборка интересных ретро-фотографий
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: история   ретро   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
MakDag 6 часов назад
Про помидоры пять с плюсом, это нечто... Веганы, как будем жить с этим?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
42k
RusLAN 44 минуты назад
Вот бы сейчас того пива попить. - нет уж спасибо, разливное пиво на улице и в небольших пивняках практически везде было ослиной мочёй.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
485
newegg 3 часа назад
8. Первая микроволновая печь, выпущенная фирмой Raytheon, 1947 год
На фото первая микроволновка для домашнего использования фирмы Amana , 1967 год.
Первая микроволновка 1947 года фирмы Raytheon была высотой 1.8 метра, весом 160 кг и магнетроном с водяным охлаждением (правое фото).
Первая промышленная микроволновка "1161 Radarange"появилась в 1954.

8. Первая микроволновая печь, выпущенная фирмой Raytheon, 1947 год На фото первая микроволновка для домашнего использования фирмы Amana , 1967 год. Первая микроволновка 1947 года фирмы Raytheon была высотой 1.8 метра, весом 160 кг и магнетроном с водяным охлаждением (правое фото). Первая промышленная микроволновка "1161 Radarange"появилась в 1954.
8. Первая микроволновая печь, выпущенная фирмой Raytheon, 1947 год На фото первая микроволновка для домашнего использования фирмы Amana , 1967 год. Первая микроволновка 1947 года фирмы Raytheon была высотой 1.8 метра, весом 160 кг и магнетроном с водяным охлаждением (правое фото). Первая промышленная микроволновка "1161 Radarange"появилась в 1954.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Schumacher 4 часа назад
Комментарий к фото
не, по русски будет так; "Мало кто знает, но Евгений Леонов стал прототипом Бильбо Бэггинса для иллюстрации обложки издания книги Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» 1976 года на русском языке."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Schumacher 5 часов назад
Комментарий к фото
а ему никто не объяснил что помидор не отдельное растение???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Schumacher 5 часов назад
Комментарий к фото
так это текстильная конопля... негниющие канаты самое то из нее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Schumacher 5 часов назад
Комментарий к фото
ага, спортивную обувь создающую хорошее впечатление "затмили" резиновыми сапогами, ну и кто фотограф после этого?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Schumacher 5 часов назад
Комментарий к фото
а чего он сам не улетит? пилотов нет? кто в курсе этой истории?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 6 часов назад
12. Съемка сцены над вентиляционной шахтой в фильме «Зуд седьмого года», 1955 года, Нью-Йорк

"Нельзя перед сьемкой наедаться горохового супа" - старая актерская мудрость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
276
Никита 6 часов назад
Наверно это уже традиция,огроменское спасибо за Монику /крайнее фото/.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
276
Никита 6 часов назад
Благодарю за пост, посмотрел и прочитал с интересом.Фото №7 напомнило: "-А скрипач не нужен родной
-Как?
-Он только лишнее топливо жрёт".Замечательная лента Георгия Данелии-"Кин-дза-дза!'
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
276
Никита 6 часов назад
Фото№34,согласен даже не пива а просто кваса попить из такой бочки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
206
Мистер Фикс 6 часов назад
<Мы, американцы, не обманываем друг друга>
Тем и живут...

Завидуя тем
Кто громче пернет
Кто дальше плюнет
Кто выше вздернет
Больнее и подлее клюнет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть 24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть Австралия 70-х - эра брюк-клеш, растрепанных шевелюр и социальных перемен Австралия 70-х - эра брюк-клеш, растрепанных шевелюр и социальных перемен Элспет Бирд – первая британка, совершившая кругосветку на мотоцикле Элспет Бирд – первая британка, совершившая кругосветку на мотоцикле Места и люди 160 лет назад: интересные исторические фото из 1850-х Места и люди 160 лет назад: интересные исторические фото из 1850-х Гениальные портреты знаменитостей от легендарного Филиппа Халсмана Гениальные портреты знаменитостей от легендарного Филиппа Халсмана Угадай знаменитость по фото. Очередная серия Угадай знаменитость по фото. Очередная серия
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2595200



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Почему настоящие Кузякины обиделись на создателей фильма «Любовь и голуби»
4
42
Почему настоящие Кузякины обиделись на создателей фильма «Любовь и голуби»
Лихие 90-е
5
346
Лихие 90-е
﻿
Набирающие популярность
Коронавирус, дающий хлеб насущный выгодополучателям Великого карантина
0
58
Коронавирус, дающий хлеб насущный выгодополучателям Великого карантина
Какими способами женщины метят территорию
1
14
Какими способами женщины метят территорию
Может стоит начать с себя? (10 фото+видео)
Может стоит начать с себя? (10 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#авария#авто авария#конфликт#в мире#прикольные#настроение#90-е
#юмор#животные#дтп#интересно#картинки#россия#москва#азербайджан#позитив#авария дня
#прикол#история#природа#кино#СССР#автомобили#автомир#камчатка#разное#война

На что жалуетесь?

Вернуться