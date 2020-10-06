Подборка интересных ретро-фотографий
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3.
Авиаэвакуация
Армейский транспортный вертолёт СН-54 готовится к эвакуации флотского многоцелевого истребителя F-4 Phantom II из состава 154-й истребительной эскадрильи (VF-154), авиабаза ВВС США Дананг; Южный Вьетнам; 1966-й год
5.
Школьник Сосо Джугашвили (И. Сталин) в возрасте 10 лет в центре верхнего ряда, Тифлисская губерния, 1888 год.
11.
Группа учащихся 9-го класса 636-й мужской средней школы на пришкольном опытном участке. Москва, сентябрь 1950 года
17.
Роберт Уодлоу - один из самых высоких людей в истории, 1939 год.
Когда он умер, его рост был 272 см, вес 199 кг
18.
Вагон со стеклянной обзорной крышей для любителей железнодорожного туризма (фотограф Willard Culver), 1947. США
20.
«Плевать мне на Мальтуса!» Виктор Ахломов, 1965 год, г. Москва.
По улице Горького шёл папаша в очках и шляпе, вёз на коляске одного ребенка, а другого держал на руках. Я сфотографировал эту сценку. После чего случилась интересная и довольно длинная история... Когда я принёс снимок в редакцию, все заулыбались и тут же начали придумывать подписи, соревноваться в остроумии.
Но победила одна, замечательная: "С таким мужем хоть на край света…"»
Но победила одна, замечательная: "С таким мужем хоть на край света…"»
26.
Французский морской исследователь Жак-Ив Кусто и его первая жена Симона на борту своего исследовательского корабля «Калипсо». Тулон, Франция, 1959 год.
27.
Мы, американцы, не обманываем друг друга
Генеральные директора семи основных табачных корпораций США заявляют под присягой, что никотин НЕ вызывает привыкания, 1994, США
28.
Испытывают ли растения радость, боль, гнев, депрессию...?
Электрометр Хаббарда, 1968 г. Лафает Рональд Хаббард - отец Сайентологии. Его электрометр до сих пор используется в их обрядах. В 1968 г. он пытался услышать чувствуют ли помидоры боль. Вердикт был суров: "Помидоры кричат, когда их режут."
29.
Китайские солдаты в американском транспортном самолете Douglas DC-3 во время полета над Индией. 1942 год.
30.
Из всех искусств
После того, как в сериале «Во все тяжкие» показали синий метамфетамин, в нарколабораториях начали выпускать наркотик такого же цвета.
Сицилийские мафиози начали одеваться так, как одевается итальянская мафия в американских фильмах про итальянскую мафию.
А бандиты всего мира начали держать пистолет на вытянутой руке параллельно земле. Под влиянием кинематографа.
Сицилийские мафиози начали одеваться так, как одевается итальянская мафия в американских фильмах про итальянскую мафию.
А бандиты всего мира начали держать пистолет на вытянутой руке параллельно земле. Под влиянием кинематографа.
36.
Мало кто знает, но Евгений Леонов стал прототипом Бильбо Бэггинса из книги Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно»
Правда случилось это в 1976 году, когда сказка впервые была опубликована на русском языке. Художник Михаил Беломлинский, который иллюстрировал перевод, срисовал образ героя с любимого актёра. Когда художник подарил Леонову один экземпляр, актёр был очень растроган и даже взял эту книгу на одну из телепередач, где прочитал в эфире первую страницу новой книги…
38.
Редкий вид
Афганские моджахеды осматривают 76-мм горную пушку образца 1938-го года, оставленную правительственными войсками в ходе боев под Джелалабадом; ~ март-апрель 1989-го года
39.
Тюменский дом моделей
А вы знаете, что в Тюмени шили одежду, покорявшую международные подиумы?
Куртка из меха северного оленя от тюменских модельеров шокировала публику на выставке в Париже в 1976 году. «Красный кутюрье» Вячеслав Зайцев собрал тогда по городам и весям СССР приличную коллекцию достижений советского модного хозяйства для показа от имени Общесоюзного Дома Моделей Одежды (ОДМО).
Оленью куртку Зайцев «выписал» от модельеров и конструкторов Тюменского дома моделей. На этом уникальном фото творческий коллектив за работой.
Куртка из Парижа в Тюмень не вернулась.
Куртка из меха северного оленя от тюменских модельеров шокировала публику на выставке в Париже в 1976 году. «Красный кутюрье» Вячеслав Зайцев собрал тогда по городам и весям СССР приличную коллекцию достижений советского модного хозяйства для показа от имени Общесоюзного Дома Моделей Одежды (ОДМО).
Оленью куртку Зайцев «выписал» от модельеров и конструкторов Тюменского дома моделей. На этом уникальном фото творческий коллектив за работой.
Куртка из Парижа в Тюмень не вернулась.
Авторский пост
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