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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (20 фото)

Автор:
06 октября 2020 15:30
Метки: вопросы   находки   ответы   
5079
20

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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15  комментариев
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2k
Альберт Шавлаков 14 часов назад
Солонка? Серьёзно? Это для нюхательного табака или для кое-чего поинтереснее.
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485
newegg 4 часа назад
Ответ: "Судя по всему, это тренировочная мишень для игры в гольф".

Мишень для гольфа в озере? Охренели?
Это мишень для забрасывания удочкой рыболовной лески.

Ссылка www.youtube.com
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29k
Mamin Sibiriak 9 часов назад
Вот гуиро, а в посте какая-то железная хрень вроде отвеса.
Вот гуиро, а в посте какая-то железная хрень вроде отвеса.
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4k
Crechet Mamin Sibiriak 8 часов назад
https://www.richtonemusic.co.uk/product/stagg-gusm-15-metal-guiro-shaker-15-with-scraper/https://www.richtonemusic.co.uk/product/stagg-gusm-15-metal-guiro-shaker-15-with-scraper/

Похоже? Вполне...

Похоже? Вполне...
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29k
Mamin Sibiriak Crechet 8 часов назад
Здесь - да.
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1k
denis karablev 10 часов назад
Ответ: "Это керамическая грелка для кровати. Раньше такие наполняли горячей водой и засовывали под простыни или же под матрас"
...угу.. главное удобная


Ответ: "Это керамическая грелка для кровати. Раньше такие наполняли горячей водой и засовывали под простыни или же под матрас" ...угу.. главное удобная
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614
Виктор Чикалев 11 часов назад
15 "Это тороидальный трансформатор"
Скорее всего, это трансформатор тока, предназначенный для измерения больших токов - десятки-сотни ампер прибором с меньшим пределом измерения
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6k
Sterling Malory Archer Виктор Чикалев 11 часов назад
С языка снял, тоже сразу так подумал.
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614
Виктор Чикалев Sterling Malory Archer 10 часов назад
Тоже КИПовец? ;)
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44k
Albert GER 13 часов назад
нашел в шкафу у бабушки.
шо это и можно ли это продать задорого?
нашел в шкафу у бабушки. шо это и можно ли это продать задорого?
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7k
Чё Albert GER 7 часов назад
Это игра "Выбери себе деда"
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2k
kappaneed 13 часов назад
Про "кнопку" порвало))), а вот про музыкальный инструмент, появилось еще больше вопросов))
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 15 часов назад
Словить? Впоймать!
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968
anton ☣️Месть печенегов☣️ 10 часов назад
споймать...
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