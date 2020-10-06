Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за внушительный аппарат попался мне на глаза?"
Ответ: "С помощью этого приспособления закатывают крышки на банках с краской"
2. "В доме у бабушки нашел полый ананас. Для чего он и зачем внутри ложечка?"
Ответ: "Это крохотная солонка"
3. "Что это за непонятное приспособление?"
Ответ: "Это старый вариант зажима для полотенец. Такие использовались ранее в барах и ресторанах"
4. "Нашел в машине у друга. Что это такое?"
Ответ: "Это специальная защелка для ключей. Есть ключи, которые приходится снимать со связки, чтобы ими что-то открыть и процесс этот может быть долгим. Чтобы упростить задачу, придумали подобную защелку"
5. "Что это за кнопка? Монета для сравнения"
Ответ: "Это серьга"
6. "Какие-то странные ножницы. Для чего они?"
Ответ: "Это ножницы для подрезания свечных фитилей"
7. "Что это такое? Может какая-то деталь от сложного механизма?"
Ответ: "Ничего необычного. Это своего рода сито для кухонной раковины, которое помещается внутрь слива"
8. "Что за странная штуковина? Для чего она нужна?"
Ответ: "Это гуиро - музыкальный инструмент, родом из латинской Америки"
9. "Это похоже на столовый прибор, но зачем такой нужен?"
Ответ: "Это нож для фигурного нарезания масла"
10. "Что это за два странных предмета?"
Ответ: "Это сликеры для обработки торца кожи"
11. "Что это за странный сосуд? В нем только одно боковое отверстие"
Ответ: "Это керамическая грелка для кровати. Раньше такие наполняли горячей водой и засовывали под простыни или же под матрас"
12. "Мой отец нашел это сегодня утром с помощью металлоискателя. Что это такое?"
Ответ: "Это одно из звеньев старого винтажного браслета на руку"
13. "Нашел в кухонном столе. Что это такое?"
Ответ: "Это соковыжималка для цитрусовых"
14. "Что это за катушка с ремнем?"
Ответ: "Это проволочный припой - материал, применяемый при пайке для соединения заготовок и имеющий температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы"
15. "Что это за раритетная штуковина?"
Ответ: "Это тороидальный трансформатор"
16. "Нашел это среди старых вещей. Что это за штука?"
Ответ: "Это тибетское молитвенное колесо"
17. "Что это за прибор такой?"
Ответ: "Это раритетный тахометр. Такими в прошлом столетии пользовались машинисты"
18. "Что это за конструкция плавает на воде в парке?"
Ответ: "Судя по всему, это тренировочная мишень для игры в гольф"
19. "Я увидел это в парке. Для чего нужна такая конструкция?"
Ответ: "Для игры. Сверху есть воронка, в которую закидывают мяч или сразу несколько мячей, которые будут вылетать через отверстия. Играть можно один на один, либо командами. Побеждает та сторона, которой удалось словить больше мячей"
Источник:
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Мишень для гольфа в озере? Охренели?
Это мишень для забрасывания удочкой рыболовной лески.
Похоже? Вполне...
...угу.. главное удобная
Скорее всего, это трансформатор тока, предназначенный для измерения больших токов - десятки-сотни ампер прибором с меньшим пределом измерения
шо это и можно ли это продать задорого?