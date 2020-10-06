Ответ: "Это специальная защелка для ключей. Есть ключи, которые приходится снимать со связки, чтобы ими что-то открыть и процесс этот может быть долгим. Чтобы упростить задачу, придумали подобную защелку"

5. "Что это за кнопка? Монета для сравнения"