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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
04 октября 2020 23:16
Метки: история   ретро   фото   
930
40
Подборка интересных ретро-фотографий
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Метки: история   ретро   фото   
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878
Шурман 7 часов назад
Блин я даже свой дом увидел , как раз на терренкуре за гостиницей :) . Правда давно его нет и меня там давно нет
(((
Блин я даже свой дом увидел , как раз на терренкуре за гостиницей :) . Правда давно его нет и меня там давно нет (((
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451
newegg 49 минут назад
Тайхо Коки или Тайхо (Великий Феникс), настоящее имя Коки Ная или Иван Маркиянович Борышко; 29 мая 1940, Сикука, префектура Карафуто (ныне Поронайск, Сахалинская область, Россия) 19 января 2013, Токио) борец профессионального сумо, 48-й ёкодзуна, один из величайших в истории. За свою карьеру он выиграл Императорский кубок 32 раза. Только в 2015 году Хакухо смог превзойти это достижение.
Отец Тайхо Маркиян Борышко, украинец, родился в селе Руновщина современного Зачепиловского района Харьковской области Украины. На Дальний Восток, а затем и на Сахалин Маркиян попал вместе с родителями-переселенцами. Мать Тайхо Киэ Ная, японка, швея. Семья была небогатой, но работящей держали ферму, пекарню, разводили лис-чернобурок.
При переходе острова к СССР в 1945 году отец был репрессирован советскими властями. Иван, вместе с матерью, братьями и сестрой был репатриирован в Японию на Хоккайдо. С отцом дети больше не виделись. В дальнейшем Иван использовал только японское имя, а фамилию взял материнскую.
Тайхо Коки или Тайхо (Великий Феникс), настоящее имя Коки Ная или Иван Маркиянович Борышко; 29 мая 1940, Сикука, префектура Карафуто (ныне Поронайск, Сахалинская область, Россия) 19 января 2013, Токио) борец профессионального сумо, 48-й ёкодзуна, один из величайших в истории. За свою карьеру он выиграл Императорский кубок 32 раза. Только в 2015 году Хакухо смог превзойти это достижение. Отец Тайхо Маркиян Борышко, украинец, родился в селе Руновщина современного Зачепиловского района Харьковской области Украины. На Дальний Восток, а затем и на Сахалин Маркиян попал вместе с родителями-переселенцами. Мать Тайхо Киэ Ная, японка, швея. Семья была небогатой, но работящей держали ферму, пекарню, разводили лис-чернобурок. При переходе острова к СССР в 1945 году отец был репрессирован советскими властями. Иван, вместе с матерью, братьями и сестрой был репатриирован в Японию на Хоккайдо. С отцом дети больше не виделись. В дальнейшем Иван использовал только японское имя, а фамилию взял материнскую.
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24k
Acu900 7 часов назад
Догадываюсь что он читает
"Ты еще жива, моя старушка"
Как то один покойный сатирик высмеивал это произведение:
"В английском языке нет слова "жива". А есть слово "живая".
И нет "старушка", а есть "старуха".
"Ты еще живая моя старуха"
Кто будет любить поэта который так относится к своей матери? По этому иностранцы Есенина не признают"
Догадываюсь что он читает "Ты еще жива, моя старушка" Как то один покойный сатирик высмеивал это произведение: "В английском языке нет слова "жива". А есть слово "живая". И нет "старушка", а есть "старуха". "Ты еще живая моя старуха" Кто будет любить поэта который так относится к своей матери? По этому иностранцы Есенина не признают"
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6k
Пафнутий Acu900 3 часа назад
Видимо "один покойный сатирик" считал что поэт признается великим, только после одобрения белых англосаксонских господ.
Но вот лично я считаю, что отсутствие каких либо слов в английском языке, есть проблемы английского языка. А неспособность англоговорящих переводчиков перевести написанное на русском языке стихотворение - проблемы англоговорящих переводчиков.
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29
z Пафнутий Час назад
нельзя сравнивать примитивный и бедный английский и богатейший и совершеннейший Русский Язык!
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451
newegg Acu900 40 минут назад
В реальности жизнь несколько иная, чем в фантазиях и насмешках покойного сатирика.
Английский язык, безусловно, отличается от русского, но не менее цветист и богат. Сочинения Есенина переводились на английский многократно, и сегодня тоже лежат в библиотеках и на книжных полках.
В реальности жизнь несколько иная, чем в фантазиях и насмешках покойного сатирика. Английский язык, безусловно, отличается от русского, но не менее цветист и богат. Сочинения Есенина переводились на английский многократно, и сегодня тоже лежат в библиотеках и на книжных полках.
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3k
Едондер пуп 8 часов назад
В универсаме "Диета" явно "выбросили" что-то съедобное у правого края снимка))
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