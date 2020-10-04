Подборка интересных ретро-фотографий
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4.
Элвис Пресли на национальном телевидении США, поощряет граждан делать прививки от полиомиелита, 1956 год.
5.
МИГ–17 египетских ВВС сгоревший на земле в первый день шестидневной войны. 1967
Военный самолет после атаки израильской авиации в ходе серии упреждающих ударов по аэродромам арабской коалиции. В ходе одномоментного удара по 14 аэродромам египетские ВВС были почти полностью выведены из строя. В течение шести дней Израиль разгромил арабские армии оставшиеся без поддержки с воздуха.
6.
Джин Хэкмен на съемках х/ф «Французский связной», ок. 1971 года, США
Одна из самых захватывающих погонь в истории кино
8.
Продавец «горячих собак», Копенгаген, 1955
На вывеске написано: "Здесь продаются ГОРЯЧИЕ СОБАКИ Хоулберга по АМЕРИКАНСКОМУ РЕЦЕПТУ".
11.
Александр Кальянов, Михаил Гулько и Алла Пугачева, 30 октября 1993 года, Брайтон–Бич
3 октября 2020 г. ушел из жизни Кальянов Александр Иванович
21.
Артист цирка Фред Лони удерживает в зубах 22 деревянных стула, каждый весом девять фунтов, в цирке Тома Арнольда. Лондон, Англия, 1956 год.
29.
Секретный скейтпарк в лесах Норвегии.
Использование, и продажа скейтбордов было запрещено в Норвегии с 1978 по 1989 год из-за большого количества травм. Запрет заставлял местных скейтбордистов строить рампы в лесу и других укромных местах , чтобы избежать наказания.
31.
Стена в подъезде дома №10 по Большой Садовой улице, где жил и работал писатель Михаил Булгаков. Москва, 1990 год.
32.
Один из первых предшественников банкоматов. Этот грузовик назывался Roving Bank Teller и делал отдельные остановки вокруг Лос-Анджелеса. Внутри находился банковский кассир. Калифорния, 1929 год.
39.
6000 окон здания Секретариата Организации Объединенных Наций в центре Манхэттена, штат Нью-Йорк, ежемесячно чистятся семью рабочими, 1950 год.
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Отец Тайхо Маркиян Борышко, украинец, родился в селе Руновщина современного Зачепиловского района Харьковской области Украины. На Дальний Восток, а затем и на Сахалин Маркиян попал вместе с родителями-переселенцами. Мать Тайхо Киэ Ная, японка, швея. Семья была небогатой, но работящей держали ферму, пекарню, разводили лис-чернобурок.
При переходе острова к СССР в 1945 году отец был репрессирован советскими властями. Иван, вместе с матерью, братьями и сестрой был репатриирован в Японию на Хоккайдо. С отцом дети больше не виделись. В дальнейшем Иван использовал только японское имя, а фамилию взял материнскую.
"Ты еще жива, моя старушка"
Как то один покойный сатирик высмеивал это произведение:
"В английском языке нет слова "жива". А есть слово "живая".
И нет "старушка", а есть "старуха".
"Ты еще живая моя старуха"
Кто будет любить поэта который так относится к своей матери? По этому иностранцы Есенина не признают"
Но вот лично я считаю, что отсутствие каких либо слов в английском языке, есть проблемы английского языка. А неспособность англоговорящих переводчиков перевести написанное на русском языке стихотворение - проблемы англоговорящих переводчиков.
Английский язык, безусловно, отличается от русского, но не менее цветист и богат. Сочинения Есенина переводились на английский многократно, и сегодня тоже лежат в библиотеках и на книжных полках.