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Внуки лейтенанта Шмидта живы!

Внуки лейтенанта Шмидта живы! (3 фото)

Автор:
04 октября 2020 15:49
Метки: истории   люди   юмор   
1581
3
Опять история из жизни.. Ибо человек такого придумать просто не может..
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Источник:

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Метки: истории   люди   юмор   
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10  комментариев
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28k
Azesh 14 часов назад
а причем здесь дети Лейтенанта Шмидта? это устойчивое выражение означает ловкого самозванца
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186k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 10 часов назад
"Ибо человек такого придумать просто не может.."
Ну ты же ПРИДУМАЛ...
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3k
Sanar 13 часов назад
Этому анекдоту скоро полтинник лет исполнится.
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5k
Шурави 14 часов назад
хороший анекдот, бобик если кто-то не видел может и подумает что правда.
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300
Биолось 14 часов назад
Типа водила без напарника в отделение помчал? Верю-верю...
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2k
Tano 14 часов назад
Этот анекдот еще со времен СССР помню. Когда всех пьяных милиция в вытрезвители собирала.
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19k
Батончик с маком Tano 13 часов назад
так у них все самое весёлое было при СССР.
теперь не до веселья. надо скакать, убивать, срать
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1k
Чатланин. 14 часов назад
Смешно еще давай.
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