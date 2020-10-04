Внуки лейтенанта Шмидта живы!

Опять история из жизни.. Ибо человек такого придумать просто не может..
Живу я в городе Запорожье, есть у нас райончик бандитский со славным названием Павло-Кичкас, дальше со слов друга. К слову, работает он на оптовом продуктовом складе, то есть каждый день проводит в машине, развозит товар по магазинам, киоскам и т.д.
Ездили по заказам, заехали на Кичкас, пока напарник разгружал товар - я сидел курил в машине, где и наблюдал всю картину. Киоск, в который мы привезли товар, находился прямо на остановке трамвая. Рядом, метpaх в 50, было полуподвальное заведение с гордым названием "Стопка", в простонародье именуемое гендель.
Вот сижу я, курю, и вижу, как к этому "ресторану" подъезжает ментовский бобик, оттуда выходит мент, водила остаётся в машине. Сержантик поправил картуз и спустился в ту самую "Стопку". Минут через 5 выходит, но уже не один, а ведёт какого-то деда, хорошо поддатого. Дед не сопротивляется, идёт спокойно, степенно.
Вот подходят они к машине, мент открывает "будку" и пытается запихнуть туда деда. На что дед ему: "Внучок, ты ж видишь, старенький я уже... залезь первый, подай руку". Мент запрыгивает наверх, не успевает развернуться, как дед довольно резво захлопывает дверь (для тех, кто не знает, изнутри она ни xpена не открывается), стучит кулаком по борту и зычным голосом орёт "ГOНИ В ОТДЕЛЕНИЕ!!!"
Ездили по заказам, заехали на Кичкас, пока напарник разгружал товар - я сидел курил в машине, где и наблюдал всю картину. Киоск, в который мы привезли товар, находился прямо на остановке трамвая. Рядом, метpaх в 50, было полуподвальное заведение с гордым названием "Стопка", в простонародье именуемое гендель.
Вот сижу я, курю, и вижу, как к этому "ресторану" подъезжает ментовский бобик, оттуда выходит мент, водила остаётся в машине. Сержантик поправил картуз и спустился в ту самую "Стопку". Минут через 5 выходит, но уже не один, а ведёт какого-то деда, хорошо поддатого. Дед не сопротивляется, идёт спокойно, степенно.
Вот подходят они к машине, мент открывает "будку" и пытается запихнуть туда деда. На что дед ему: "Внучок, ты ж видишь, старенький я уже... залезь первый, подай руку". Мент запрыгивает наверх, не успевает развернуться, как дед довольно резво захлопывает дверь (для тех, кто не знает, изнутри она ни xpена не открывается), стучит кулаком по борту и зычным голосом орёт "ГOНИ В ОТДЕЛЕНИЕ!!!"
×
Водила без задней мысли начинает ехать, дедушка быстренько садится в подъехавший трамвай и сваливает. Метров через 15 бобик тормозит, из него вываливается водила, в страшных судорогах еле доползает до задней двери, открывает... Я думал, сейчас на деда будет огромная облава... Я ошибся, второго мента разрывало не меньше. А деда, если встречу, лично накормлю, напою, и ещё денег дам.
Источник:
Еще крутые истории!
- 30 татух, которые страшно надоели тату-мастерам
- История на грани: отношения с несовершеннолетним
- Факты о современной Японии
- Больше нет сил быть мамой и женой
- Обломов 2.0: современная женская версия
51
Понравилось51
Новости партнёров
Загрузка...
Ну ты же ПРИДУМАЛ...
теперь не до веселья. надо скакать, убивать, срать