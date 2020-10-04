Внуки лейтенанта Шмидта живы!

Живу я в городе Запорожье, есть у нас райончик бандитский со славным названием Павло-Кичкас, дальше со слов друга. К слову, работает он на оптовом продуктовом складе, то есть каждый день проводит в машине, развозит товар по магазинам, киоскам и т.д.



Ездили по заказам, заехали на Кичкас, пока напарник разгружал товар - я сидел курил в машине, где и наблюдал всю картину. Киоск, в который мы привезли товар, находился прямо на остановке трамвая. Рядом, метpaх в 50, было полуподвальное заведение с гордым названием "Стопка", в простонародье именуемое гендель.



Вот сижу я, курю, и вижу, как к этому "ресторану" подъезжает ментовский бобик, оттуда выходит мент, водила остаётся в машине. Сержантик поправил картуз и спустился в ту самую "Стопку". Минут через 5 выходит, но уже не один, а ведёт какого-то деда, хорошо поддатого. Дед не сопротивляется, идёт спокойно, степенно.



Вот подходят они к машине, мент открывает "будку" и пытается запихнуть туда деда. На что дед ему: "Внучок, ты ж видишь, старенький я уже... залезь первый, подай руку". Мент запрыгивает наверх, не успевает развернуться, как дед довольно резво захлопывает дверь (для тех, кто не знает, изнутри она ни xpена не открывается), стучит кулаком по борту и зычным голосом орёт "ГOНИ В ОТДЕЛЕНИЕ!!!"