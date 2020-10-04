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Ужас, пережитый Стивеном Кингом

Ужас, пережитый Стивеном Кингом (4 фото)

Автор:
04 октября 2020 09:43
Метки: СПУТНИК V   СССР №1   спутник   
703
4
Впервые я пережил ужас – подлинный ужас, а не встречу с демонами или призраками, живущими в моем воображении, – в один октябрьский день 1957 года. Мне только что исполнилось десять. И, как полагается, я находился в кинотеатре – в театре “Стратфорд” в центре города Стратфорд, штат Коннектикут.
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Метки: СПУТНИК V   СССР №1   спутник   
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11  комментариев
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9k
Taximaxi 2 часа назад
Поэтому у супермена поверх трико ещё и трусы напялены. Уж если и обосратся со страху,то хоть не видно.
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12k
куджо 16 минут назад
Вот где детям ср.ут то в головы...
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3k
Dmitry_61rus 22 минуты назад
Так мало того что он запущен был, он же ещепередавал информацию о своем состоянии, параметрах среды где находится и самое главное, его могли слушать все радиолюбители в мире. Что являлось железобетонным доказательством его нахождения на орбите.
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−5
andre rush Полчаса назад
Ну, запустили... Дальше что?
Погордица захотелось за-путенцкой, педриотической швали на Фишках? А гордица нечем, кроме манекена-Гогарина и Спутника.
Мир живёт и развивается, процветая, а путенцкая Туманная Федерация все празднует победу над половцами. Сраное болото, опять свернувшее к Совку и разложению страны. [мат], несчастная моя Родина - 1000 лет строилась, а накрылось всё за 100 лет ! Вот вам, кухарки и питерские ЧМО-шники у власти. Быстро управились, не вылезая из бункера.
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21k
Dobry vojak Svejk andre rush 24 минуты назад
не "раш" ты, а х.у.йло
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32
Alex 39 минут назад
дебилы пендосские - что с них взять...
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40k
zloykoyot 43 минуты назад
Ха. "Если вы обратитесь к дням своей молодости, то вспомните, что толпа детишек умеет множеством способов выразить свое раздражение, если фильм прерывается или начинается с опозданием: ритмичное хлопанье; великий клич детского племени “Мы хотим кино! Мы хотим кино! Мы хотим кино!”; коробки от конфет, летящие в экран; трубы из пачек от попкорна, да мало ли еще что. Если у кого–то с четвертого июля сохранилась в кармане хлопушка, он непременно вынет ее, покажет приятелям, чтобы те одобрили и восхитились, а потом зажжет и швырнет к потолку." Это было про детей конца 50-х. Потом у этих детей родились дети-хиппи. И кто-то ещё удивляется что у них чуть что громят витрины магазинов и жгут машины? Я когда в конце 80-х смотрел "Полицейскую академию", то был абсолютно уверен что сцены уличных погромов добавлены только для пущей чернухи чтобы похихикать. Оказалось что нихера, это часть их обыденной жизни на самом деле.
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1k
Алексей Час назад
Конечно страшно им [мат]! Читают свои сраные комиксы где нарисованные клоуны борятся и побеждают грязных комунистических шпионов, а в реальности у нас спутник первый отправили на орбиту. Мотом Гагарин в догонку! Как от такого ужаса еще лечится не начал? Потом Леонов первый в открытом космосе, Терешкова первая женщина на орбите. Это страх по хуже чем ядерная война!
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2
Мистер Фикс 2 часа назад
Цитата:
Запуск первого спутника нанёс по престижу США сильный удар. «Юнайтед пресс» сообщило: «90 процентов разговоров об искусственных спутниках Земли приходилось на долю США. Как оказалось, 100 процентов дела пришлось на Россию…»
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592
satra 2 часа назад
Объективно говоря, послевоенная Америка была на таком супербусте во всех отраслях. Поколение пережившее Великую Депрессию и ВВ2 до сих пор называют "Greatest". Экономика, наука, рождаемость, благосостояние - да ВСЁ, росло быстрее в разы, чем предполагали самые оптимистичные оптимисты.
Ну и в уши им лили всякую пропаганду, что СССР скоро загнётся.
И тут "нате вам с кисточкой".
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☭Cheкаво☭
Россия РУЛИТ!!!
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