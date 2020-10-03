Скульптуру Адольфа Гитлера слепили из фекалий

Всем известно, что художники – люди творческие и видят мир по-своему. А некоторые эпатажные личности все воспринимают буквально. В их нестройных рядах выделяется поэт, художник и скульптор по совместительству Арутюн Зайцев.
Ставропольский художник справедливо считает, что фашизм – это мировое зло. И он был весьма огорчён тем, что спустя десятилетия идеи фашизма до сих пор себя не изжили. Именно поэтому для своей эпатажной скульптуры «Запах дедушки-нациста» он выбрал именно фекалии. Чьи именно экскременты использовались в создании образа Гитлера, автор не уточнил. По мнению скульптора, «идеи фашизма воняют и спустя долгие годы». Впрочем, не все восприняли такую идею благодушно, кто-то упрекнул мастера в чрезмерном перформансе.
Достаётся от ставропольского художника не только фашистам. Он участвовал в движении антифеминизм, в рамках которого призывал отказаться от употребления в речи феминитивов (авторка, редакторка, иллюстраторка и т.д.). По мнению художника, стоит говорить исключительно «женщина-водитель», «женщина-учитель» и даже «женщина-феминист». Тем более что на Западе, на который так часто ссылаются феминистки, уже давно соблюдают гендерный баланс и говорят, например, «волонтёры-женщины и волонтёры-мужчины», но никак не «докторка» и тому подобное.
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Метки: Арутюн Зайцев гитлер искусство скульптура эпатаж
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Да и художник - гавно.
Пост тоже гавно.
Автор поста ...
пусть порадуется и поставит в своём кабинете..