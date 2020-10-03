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Скульптуру Адольфа Гитлера слепили из фекалий

Скульптуру Адольфа Гитлера слепили из фекалий (2 фото)

Автор:
03 октября 2020 14:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Арутюн Зайцев   гитлер   искусство   скульптура   эпатаж   
905
2
Всем известно, что художники – люди творческие и видят мир по-своему. А некоторые эпатажные личности все воспринимают буквально. В их нестройных рядах выделяется поэт, художник и скульптор по совместительству Арутюн Зайцев.

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Метки: Арутюн Зайцев   гитлер   искусство   скульптура   эпатаж   
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7  комментариев
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322
Сергей 2 часа назад
Хохлам не показывайте.С ума сойдут нахер.Идол всё таки.
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9
Человек в железной маске 2 минуты назад
Материал у художника - гавно.
Да и художник - гавно.
Пост тоже гавно.
Автор поста ...
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511
zu4ara 11 минут назад
Да что за день то сегодня такой, один постит про говно,второй тоже... Еще один дебил лепит из говна... Арутюн Зайцев слепил из говна руками «Запах дедушки-нациста» - это что за ху..ня вообще творится ?
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3k
Vadim 19 минут назад
И охота же человеку с гомном, во всех смыслах, возиться.
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1
Before_was_better 43 минуты назад
В Окнах, с Дмитрием Нагиевым, лет 20 назад, такой сюжет уже был :)
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8k
котегRUS 2 часа назад
в упаковку её, и отправить Зеленскому подарок на НГ
пусть порадуется и поставит в своём кабинете..
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7k
Kucher 2 часа назад
Данное вИдение художника одобряю
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