Скульптуру Адольфа Гитлера слепили из фекалий

Достаётся от ставропольского художника не только фашистам. Он участвовал в движении антифеминизм, в рамках которого призывал отказаться от употребления в речи феминитивов (авторка, редакторка, иллюстраторка и т.д.). По мнению художника, стоит говорить исключительно «женщина-водитель», «женщина-учитель» и даже «женщина-феминист». Тем более что на Западе, на который так часто ссылаются феминистки, уже давно соблюдают гендерный баланс и говорят, например, «волонтёры-женщины и волонтёры-мужчины», но никак не «докторка» и тому подобное.