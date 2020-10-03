Больше нет сил быть мамой и женой

Устала слушать весь тот словесный понос, который извергается из динамиков телевизора. А когда мы садимся ужинать, муж начинает пересказывать все те помои, которые только что впитал из зомбоящика.



Бесит всё: от блевотного цвета занавесок до дверей, издающих мерзкий скрип при открывании. Были мысли о разводе — но и от них тошно.



Устала экономить на всём. Устала покупать продукты только по скидкам. Устала от безденежья.



Какой-то кромешный ад. Я не знаю, что делать. Недавно время пила афобазол и валерьянку — не помогло. Ты продолжаешь всё ненавидеть, но делаешь это не так эмоционально. Муж со мной в последнее время даже перестал разговаривать — избегает.



А сейчас, когда я всё это пишу, нас затопили соседи. Нужно идти наверх разбираться. Муж делает вид, что всё нормально.



Не хочу утром вставать. А когда засыпаю вечером, то в голове крутится мысль о том, чтобы на следующий день больше не проснуться.



Автор: @КусочекСчастья