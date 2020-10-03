Больше нет сил быть мамой и женой

Устала. Тошно от всего, что меня окружает. Устала видеть каждый день недовольное рыло мужа. Устала видеть неблагодарных повзрослевших детей. Не могу больше включать телевизор после возвращения с работы. Муж постоянно включает в зале телевизор, причём делает звук таким громким, что даже мне на кухне его слышно.
Устала слушать весь тот словесный понос, который извергается из динамиков телевизора. А когда мы садимся ужинать, муж начинает пересказывать все те помои, которые только что впитал из зомбоящика.
Бесит всё: от блевотного цвета занавесок до дверей, издающих мерзкий скрип при открывании. Были мысли о разводе — но и от них тошно.
Устала экономить на всём. Устала покупать продукты только по скидкам. Устала от безденежья.
Какой-то кромешный ад. Я не знаю, что делать. Недавно время пила афобазол и валерьянку — не помогло. Ты продолжаешь всё ненавидеть, но делаешь это не так эмоционально. Муж со мной в последнее время даже перестал разговаривать — избегает.
А сейчас, когда я всё это пишу, нас затопили соседи. Нужно идти наверх разбираться. Муж делает вид, что всё нормально.
Не хочу утром вставать. А когда засыпаю вечером, то в голове крутится мысль о том, чтобы на следующий день больше не проснуться.
Автор: @КусочекСчастья
Бесит всё: от блевотного цвета занавесок до дверей, издающих мерзкий скрип при открывании. Были мысли о разводе — но и от них тошно.
Устала экономить на всём. Устала покупать продукты только по скидкам. Устала от безденежья.
Какой-то кромешный ад. Я не знаю, что делать. Недавно время пила афобазол и валерьянку — не помогло. Ты продолжаешь всё ненавидеть, но делаешь это не так эмоционально. Муж со мной в последнее время даже перестал разговаривать — избегает.
А сейчас, когда я всё это пишу, нас затопили соседи. Нужно идти наверх разбираться. Муж делает вид, что всё нормально.
Не хочу утром вставать. А когда засыпаю вечером, то в голове крутится мысль о том, чтобы на следующий день больше не проснуться.
Автор: @КусочекСчастья
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выскажи всё это своему мужику, женился - пусть развлекает,
или дерет или в египет везет..
- Доктор, помогите! Меня все раздражает!!!
- А что, конкретно, Вас раздражает?
Мужик, хватая доктора за грудки:
"Не беси меня, скотина!!!!!!"
Уж если "Муж со мной в последнее время даже перестал разговаривать", то от исполнении супружеских обязанностей он точно отлынивает.
Заведи любовника, а лучше - двух
и жизнь заиграет новыми яркими красками!!!
"Но если есть в кармане пачка сигарет..."
А безденежье, конечно, усугубляет.
Я к тому, что у людей должна быть общая, понятная и светлая цель. Если её нет, а есть только жизнь ради штанов - то когда начинают задумываться о смысле жизни не у всех есть понимание правильности.