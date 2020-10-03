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Больше нет сил быть мамой и женой

Больше нет сил быть мамой и женой (1 фото)

Автор:
03 октября 2020 17:41
Сообщество : Истории
Метки: депрессия   жена   истории   истории из жизни   мать   реальные истории   усталость   
3638
1
Устала. Тошно от всего, что меня окружает. Устала видеть каждый день недовольное рыло мужа. Устала видеть неблагодарных повзрослевших детей. Не могу больше включать телевизор после возвращения с работы. Муж постоянно включает в зале телевизор, причём делает звук таким громким, что даже мне на кухне его слышно.

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Метки: депрессия   жена   истории   истории из жизни   мать   реальные истории   усталость   
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14k
Anna 2 часа назад
не, нк сайт отличного настроения. осталось узнать, отличного от чего?
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16
braker Минуту назад
уставшая жена, горе в семье.
выскажи всё это своему мужику, женился - пусть развлекает,
или дерет или в египет везет..
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0
Константин Романов Минуту назад
Чупа, привет!) С моей женой тоже случаются подобные приступы. У нас 4 ребёнка. И я знаю, как ей тяжело. Спасает только то, что мы советуем я постоянно. Все решения всегда вместе, все тяжёлые моменты всегда пополам. С моей стороны, в силу возможностей. На работе тоже надо бывать. Потребовалось много времени, чтобы выйти на такой хотя бы уровень. Общайтесь с ним побольше. И советуйтесь - так ответственность всегда будет делиться на двоих. А ещё, побольше гуляй. Хоть одна, хоть с малышней, хоть всей честной компанией. Ну а телек... Надо избавляться. И опять же, без ультиматомов. Только через взаимные уступки.
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−30
алексей иванов 2 минуты назад
все это от безделья, ану ка целый день в офисе в контактах где всё красиво и хорошо,плюс инста там вообще успех и красивые блюда, складывается впечатление ,что серая жизнь токо у индивидуума это наблюдающего,дальше болше,муж,дети,комуналка,ебн соседи итд...лечится трудной физической рабтой,напрмер прополка буряка(свеклы) сахарной,когда меня бабаушка в детстве привлекла к этому действию,когда ряд уход за горизон - я на всю жизнь понял ,что такое трудно....поэтому женщина чуток окуела и забыла как это плохо и тяжело, ей бы лопату и покидать говно , как это делают в селе и сразу хондра пройдет,потому как покидав говно,надо ити доить корову,дальше по расписанию....
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12k
Hairy. 2 минуты назад
Больше нет сил быть мамой и женой
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4k
Адил 3 минуты назад
Депрессия, нужна помощь или психолога или окружающих людей
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−190
Фунт Фунт 3 минуты назад
Знала бы она, как сама настопидела мужу своим пустопорожним нытьем, как у Машки все в шоколаде и прочим бабским хламом, своим постоянным торчанием в интернетиках и ничегонеделаньем по дому. Только телек и может перебить этот звуковой мусор
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19k
Russo Turisto 4 минуты назад
Мужик пришел к врачу и говорит:
- Доктор, помогите! Меня все раздражает!!!
- А что, конкретно, Вас раздражает?
Мужик, хватая доктора за грудки:
"Не беси меня, скотина!!!!!!"
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3k
Юра Гагарин 7 минут назад
бывает
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18k
Альберт 8 минут назад
Налицо все признаки сексуальной неудовлетворенности.
Уж если "Муж со мной в последнее время даже перестал разговаривать", то от исполнении супружеских обязанностей он точно отлынивает.
Заведи любовника, а лучше - двух
и жизнь заиграет новыми яркими красками!!!
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3k
qap 12 минут назад
Это все от неадекватного восприятия себя в реальном мире. Легко лечится погружением в настоящее дерьмо. Можно поехать в горячую точку, посмотреть на то как вокруг умирают люди. Через пару дней приходит понимание - а уж не так все плохо в моей жизни.

"Но если есть в кармане пачка сигарет..."
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11k
Наталья 14 минут назад
Больше нет сил быть мамой и женой
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12k
Роман 15 минут назад
Это кризис среднего возраста.
А безденежье, конечно, усугубляет.
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5k
лигурийский регулировщик 16 минут назад
Больше нет сил быть мамой и женой
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85k
Дмитрий 18 минут назад
О стадии депрессии и способах выхода Торсунов О.Г.
Ссылка www.youtube.com
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27k
Ed Полчаса назад
сделай что-нибудь. Смени работу. Смени мужа. Начни бегать по утрам. Приготовь тысячу блюд из картошки. Похудей. Потолстей. Пойди в парк. Заведи кота. Убей соседского кота. Люби себя. Цени свою жизнь. Найди то, что будет Тебя радовать - и погрузись в это. Ты никому ничего не должна.
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5k
Jekis Полчаса назад
вам срочно требуется помощь специалиста и это не шутка, а еще советую почаще выходить на улицу и просто гулять, жизнь одна и вам выпал шанс прожить ее счастливо
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3k
Максим Полчаса назад
Это все очень похоже на депрессию мне кажется.
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2k
мемфрид Полчаса назад
Нытье депрессующей бабы. В отпуск сгонять одной куда-нибудь недалеко и отпустит. Местный молодец присунет разок-другой, жизнь заиграет новыми красками и можно домой)
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1k
tvcshnik Полчаса назад
Устал от вида кислой морды жены, устал от диких цен. устал работать за троих, устал обеспечивать всех ...жопа... Я всем должен... я МужЫг... я могу обеспечивать семью. но я пришёл с работы и хочу просто пожрать и женской ласки... а мне в ответ "Вынеси мусор"...
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25k
Игорь Полчаса назад
Общество живущее ради цветовой дифференциации штанов - обречено на оглушительный и грандиозный.... ну пусть будет "успех".
Я к тому, что у людей должна быть общая, понятная и светлая цель. Если её нет, а есть только жизнь ради штанов - то когда начинают задумываться о смысле жизни не у всех есть понимание правильности.
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12k
Роман Игорь 13 минут назад
Ой, как мило и наивно.
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