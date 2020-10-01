FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео) Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из... 30 татух, которые страшно надоели тату-мастерам 30 татух, которые страшно надоели тату-мастерам Пассажир троллейбуса заступился за кондуктора и усмирил дебошира Пассажир троллейбуса заступился за кондуктора и усмирил дебошира 20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения 20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Кладбище забытых форматов Кладбище забытых форматов Воспитательницу-отравительницу казнят Воспитательницу-отравительницу казнят Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Капибары против тыквы Капибары против тыквы Пофигисты из секты "И так сойдет" нас опять поразили Пофигисты из секты "И так сойдет" нас опять поразили 15 зачётных фото, сделанных в самый незабываемый момент 15 зачётных фото, сделанных в самый незабываемый момент Мошенники обнаглели Мошенники обнаглели «Ударь меня еще раз» - о непростой судьбе актера, исполнившего главную роль в фильме «Дежа вю» «Ударь меня еще раз» - о непростой судьбе актера, исполнившего... Аудиокассетный голод в СССР. Как народ выходили из положения Аудиокассетный голод в СССР. Как народ выходили из положения Самый четкий снимок Марса из когда-либо сделанных Самый четкий снимок Марса из когда-либо сделанных В Калмыкии задержали сбежавших дагестанских заключенных В Калмыкии задержали сбежавших дагестанских заключенных Дегтярное мыло: польза и вред Дегтярное мыло: польза и вред Почему в СССР обои клеили на газеты Почему в СССР обои клеили на газеты Скрины из социальных сетей Скрины из социальных сетей
Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (21 фото)

Автор:
01 октября 2020 14:24
Метки: вопросы   находки   ответы   
2250
21

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вопросы   находки   ответы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
236
чокнутый 4 часа назад
похоже на виноград?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
44k
Albert GER 48 минут назад
"Это яйца кузнечика"
"Это яйца кузнечика"
"Это яйца кузнечика"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Vlad Albert GER 3 минуты назад
Слишком тонко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
378
piharev1 51 минуту назад
10 лет отъездил впервые вижу и слышу, скажите как это работает
10 лет отъездил впервые вижу и слышу, скажите как это работает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho piharev1 13 минут назад
Как-то это больше похоже на передвижную станцию для заправки автомобильных кондиционеров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
koleos72 56 минут назад
"место для карточного столика"-Мля! Это место для мешка картошки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Олег Данилов 2 часа назад
Собственно говоря это не просто мегомметр а измеритель сопротивления изоляции, на нем четко написано 500 вольт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER Олег Данилов 52 минуты назад
это уже переполнит сознание задающего такой вопрос.
пожалей их.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Прохожий3 2 часа назад
Курвиметр пару раз в месяц стабильно выкладывают. Мы им в начальной школе игрались - были много у кого отцы военные, а курвиметр входил в обязательный минимум (тревожный чемодан). Помнится даже в старом планшете под него был отформован отдельный карман хитрой формы.
Курвиметр пару раз в месяц стабильно выкладывают. Мы им в начальной школе игрались - были много у кого отцы военные, а курвиметр входил в обязательный минимум (тревожный чемодан). Помнится даже в старом планшете под него был отформован отдельный карман хитрой формы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Unics 3 часа назад
Автору пора заявзывать с темой, а то уже регулярно стал ахинею нести в комментариях к снимкам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER 3 часа назад
16. "Что это такое? С виду напоминает виноград, но он почему-то странного цвета и весь в крапинку"

16. "Что это такое? С виду напоминает виноград, но он почему-то странного цвета и весь в крапинку"
16. "Что это такое? С виду напоминает виноград, но он почему-то странного цвета и весь в крапинку"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Кура́тор Albert GER Минуту назад
Что за штука: самые странные находки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Енот Полиграфович 3 часа назад
Что это за странная гитара? (На "балалай" начинается, на "ка" заканчивается...)
Что это за странная гитара? (На "балалай" начинается, на "ка" заканчивается...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ваня панкин Енот Полиграфович 3 часа назад
что за странная ударная установка?.. (на "бу" начинается, на "бен" заканчивается...)

что за странная ударная установка?.. (на "бу" начинается, на "бен" заканчивается...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Енот Полиграфович ваня панкин 3 часа назад
так можно и еще один пост запилить!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Анатолий Соколов 4 часа назад
это аппарат для ваккумирования систем кондиционеров и холодильников перед заправкой хладогеном.
это аппарат для ваккумирования систем кондиционеров и холодильников перед заправкой хладогеном.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Лучшие телевизоры с 4K качеством изображения: рейтинг 2020 года (4 фото) Лучшие телевизоры с 4K качеством изображения: рейтинг 2020 года (4 фото) 12 загадок народов мира 12 загадок народов мира Как этим пользоваться? Как этим пользоваться? 11 увлекательных загадок 11 увлекательных загадок "Ну тупые!": 16 убойных запросов от пользователей Ответы Mail.ru "Ну тупые!": 16 убойных запросов от пользователей Ответы Mail.ru 10 собачьих "почему?", или Всё, что вы хотели знать о лучшем друге человека 10 собачьих "почему?", или Всё, что вы хотели знать о лучшем друге человека
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2550000



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Эверест, гора трупов и тщеславия
16
254
Эверест, гора трупов и тщеславия
7 безотказных хитростей, на которые попадаются покупатели в магазинах
6
250
7 безотказных хитростей, на которые попадаются покупатели в магазинах
﻿
Набирающие популярность
Встреча народа
1
14
Встреча народа
Девушки и велосипеды
0
4
Девушки и велосипеды
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео)
Девочка, певшая "Кукушку". Что стало с Ярославой Дегтяревой из "Голоса" (11 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#авария#люди#природа#Душевное#истории#подборка#авария дня
#факты#история#животные#дтп#СССР#разное#прикольные#картинки#позитив#актеры
#интересно#интересное#россия#кино#авто авария#путешествия#искусство#москва#смешно#дети

На что жалуетесь?

Вернуться