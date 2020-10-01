Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Увидел среди инструментов в гараже у отца странные ножницы. Для чего такие нужны?"
Ответ: "Ими удобно выравнивать поверхность ковра, убирая лишние нити и торчащий материал"
2. "Что это за штуковина и для чего она нужна?"
Ответ: "Мегаомметр - электроизмерительный прибор, предназначенный для измерения больших значений сопротивлений"
3. "Что это за капсула? Сверху есть отверстия"
Ответ: "Это либо солонка, либо перечница выполненная в необычном дизайне"
4. "Что это за дуга под самым колесом моего велосипеда?"
Ответ: "Она предназначен для удержания переднего колеса прямо, чтобы при парковке велосипед не заваливался в сторону"
5. "Я понимаю, что это музыкальный инструмент, но как он называется?"
Ответ: "Это гусли"
6. "Что это за странная сфера напоминающая собой клетку?"
Ответ: "К вам в руки попал реквизит фокусника, он используются в трюке под названием "Птица в клетке"
7. "Я нашел на стебле помидора странные семена, или же ростки. Что это?"
Ответ: "Это яйца кузнечика"
8. "Что это я нашел во время прогулки по парку?"
Ответ: "Это полицейская дубинка. Взмахните рукой вниз и из рукояти выскочит сама дубинка"
9. "Что это за столб со странными коробками?"
Ответ: "Это кормушки для пурпурной лесной ласточки. Выполнены они в форме тыквы, потому что именно пурпурные ласточки поедают вредных насекомых, которые посягают на поля с тыквами"
10. "Что это я нашел случайно среди вещей моего деда?"
Ответ: "Это курвиметр - прибор для измерения длины извилистых линий, чаще всего на топографических картах, планах и чертежах"
11. "Нашел на кухне. Что за инструменты такие?"
Ответ: "Это щипцы и удобная вилка для барбекю"
12. "Что это за сфера? Наткнулся на нее, когда ехал домой"
Ответ: "Это стеклопластиковый топливный бак, обычно размещающийся под землей"
13. "Вытащил это из гаража. Осталось только разобраться с тем, что это такое?"
Ответ: "Вакуумно-зарядная станция. Такие использовались в 90-х для ремонта авто"
14. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Почти уверен, что это инструмент для удержания дроссельной заслонки автомобильного двигателя, ее использовали ранее для различных операций тестирования и технического обслуживания"
15. "Увидел сегодня странное ограждение, внутри которого две выемки. Для чего такая конструкция?"
Ответ: "Это каркас футбольного поля, в котором игроки сражаются друг с другом 1 на 1. Выемки служат воротами"
16. "Что это такое? С виду напоминает виноград, но он почему-то странного цвета и весь в крапинку"
Ответ: "Это органайзер для кабелей. Их просовывают между выемками, чтобы они не путались между собой"
17. "Что это за станок такой и для чего он нужен?"
Ответ: "Это старинный вариант приспособления для колки орехов"
18. "Что это такое, кто знает?"
Ответ: "Это нож для вскрытия писем, сделанный из какой-то сломанной линейки"
19. "Оно мягкое и кажется живое, но я не уверен. Что это?"
Ответ: "Криптохитон Стеллера - это такой вид панцирных моллюсков"
20. "Что это за странная, крохотная дверка в моем новом доме?"
Ответ: "Это место для карточного столика"
Источник:
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