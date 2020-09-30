Строительство моста через Волгу. Начало положено

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт Если оставлять мужа без присмотра, то его обязательно кто-то подберёт 20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза 20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого... "Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей "Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у... Голландский папа вправил мозги дочке, которая наслушалась Греты Тунберг Голландский папа вправил мозги дочке, которая наслушалась Греты... Молодость и зрелость Молодость и зрелость Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки "Онижедети" убили таксиста по неосторожности? "Онижедети" убили таксиста по неосторожности? Она заслужила, а ваши мамы нет Она заслужила, а ваши мамы нет Путин запретил вывозить из России необработанный лес Путин запретил вывозить из России необработанный лес Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах Чистота — залог здоровья: провокационный пост об уборщицах Негр-альбинос присвоил деньги, собранные для движения Black Lives Matter Негр-альбинос присвоил деньги, собранные для движения Black Lives... Страшная тайна гибели парома "Эстония" вскрыта Страшная тайна гибели парома "Эстония" вскрыта В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим полицейским В Москве установили пешеходный переход, скрестив его с лежачим... 35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll: а как выглядели эти славные парни во времена СССР 35 лет группа Чайф играет Rock-n-Roll: а как выглядели эти славные... Фирма Radiotehnika. От мелкой лавки до флагмана радиопромышленности СССР Фирма Radiotehnika. От мелкой лавки до флагмана... Спалилась: цыганку поймали на краже - под ее юбкой поместилась целая корзина покупок Спалилась: цыганку поймали на краже - под ее юбкой поместилась... 15 обалденных юмористических открыток про великий и могучий русский язык 15 обалденных юмористических открыток про великий и могучий...
Строительство моста через Волгу. Начало положено

Строительство моста через Волгу. Начало положено (3 фото + 5 видео)

Автор:
30 сентября 2020 15:10
Метки: волга   мост   строительство   через   
957
3
5
Продолжается строительство моста через Волгу в районе села Климовка и трассы в обход Тольятти. Новый мост ланируют строить параллельно сразу с двух берегов Волги. Мост через Волгу у Климовки начали строить в декабре 2019 года. К работам на объекте привлекли тех же подрядчиков, которые возводили Крымский мост.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: волга   мост   строительство   через   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
59k
Gogaren_3Meu 6 часов назад
>>Новый мост ланируют строить параллельно сразу с двух берегов Волги.

А если по какой-то причине они не сойдутся посередине, то у них будет два моста
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Баянищев Час назад
Неистово плюсую, наконец-то объезд Тольятти-Жигулевска (и особенно ГЭС) сделают! Там в сезон можно бородой обрасти, пока все города-деревни проедешь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora 2 часа назад
К работам на объекте привлекли тех же подрядчиков, которые возводили Крымский мост.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лучше бы Питере новые мосты и туннели навешивали, а то полный пипец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Тигран Саркисян 5 часов назад
это очень хорошо, плет за 10 месяцев там построено на 2%.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Юрий Николаевич 5 часов назад
Плотину разгрузят, а то там вечный торч.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
Alex Zorkiy Юрий Николаевич Час назад
Проезд будет платным. А плотину можно "разгрузить" одним способом - снести ккуям пост ДПС "ГЛОБУС". Только его не снесут, он охренеть какой доход приносит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
ваня панкин 6 часов назад
хорошее дело...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex 6 часов назад
Даешь мост!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 6 часов назад
Опять мультики?(сраказм).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Вит Вит winergy2012 6 часов назад
А куда Мосфильму,уже готовые декорации,девать???(сарказм)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 Вит Вит 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 6 часов назад
хм, а я и не знал
ну наконец то плотину разгрузят, там еще эстакаду доделывают чтоб город от трассы отделить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Денис Колосов 6 часов назад
Эх, поскорей бы дорогу сделали-) Нравится Нижний, но дорога туда по М7 - это ад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
«Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом «Чувствуешь себя идиотом». Россияне – об абсурдной борьбе с коронавирусом Казань: река Волга сильно обмелела, обнажив древнюю мостовую Казань: река Волга сильно обмелела, обнажив древнюю мостовую Из говна и палок: на ремонт моста потратили больше миллиарда Из говна и палок: на ремонт моста потратили больше миллиарда Во Вьетнаме построили мост, который держат гигантские ладони Во Вьетнаме построили мост, который держат гигантские ладони Напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах Напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах Без страховки: архивные кадры строительства моста в Новом Южном Уэльсе 47 лет назад Без страховки: архивные кадры строительства моста в Новом Южном Уэльсе 47 лет назад
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1561680



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё
5
46
15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё
Что за штука: самые странные находки
0
35
Что за штука: самые странные находки
﻿
Набирающие популярность
Есть ящик — нет проблемы? Петербуржцы раскритиковали опрос о бэби-боксах
0
10
Есть ящик — нет проблемы? Петербуржцы раскритиковали опрос о бэби-боксах
Российскую порноактрису изнасиловали и избили в Геленджике
3
154
Российскую порноактрису изнасиловали и избили в Геленджике
Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось
Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#интересное#дтп#кино#истории#люди#gif#автоприкол#комментарии
#факты#интересно#животные#россия#москва#разное#море#авария дня#в мире#настроение
#прикол#история#авария#авто авария#природа#СССР#Душевное#автомобили#картинки#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться