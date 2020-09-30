Строительство моста через Волгу. Начало положено

Продолжается строительство моста через Волгу в районе села Климовка и трассы в обход Тольятти. Новый мост ланируют строить параллельно сразу с двух берегов Волги. Мост через Волгу у Климовки начали строить в декабре 2019 года. К работам на объекте привлекли тех же подрядчиков, которые возводили Крымский мост.
По проекту, новое сооружение одной стороны будет соединяться Т-образным перекрёстком с трассой Левашовка — Климовка, а со стороны магистрали Тольятти — Ягодное — Подстепки построят путепровод.
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Метки: волга мост строительство через
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А если по какой-то причине они не сойдутся посередине, то у них будет два моста
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Лучше бы Питере новые мосты и туннели навешивали, а то полный пипец.