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COVID

COVID (4 фото)

Автор:
30 сентября 2020 14:05
Метки: COVID   ежегодно   умирает   
1533
4
Пожалуйста, объясните мне вот эти вещи, которые лично мне на голову не налазят и которые я очень хочу понять.
Официальные данные ВОЗ: от ковида за год умерло 1млн людей.

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Метки: COVID   ежегодно   умирает   
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13k
Kvadro 5 часов назад
за этот год во всём мире было продано масок и жидкости для дезинфекции более чем на $ 220 млрд.
то есть, в первую очередь это бизнес
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15k
жорик 3 минуты назад
нет никакого ковида, это заговор с целью проверить насколько сильно стадо хомячков можно нагнуть
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2k
mad_fish 14 минут назад
Сколько ещё осталось идиотов, неспособных отличать контролируемый процесс от неконтролируемого?
Контролируемый процесс - это ядерная энергетика, неконтролируемый процесс - это ядерный взрыв. Разницу объяснять надо?
Другой пример: если я жгу костёр - я могу подкинуть дровишек, а могу и вовсе его потушить. Но если человек бросает в сухую траву окурок, и считает что ничего страшного не случится на основании того, что мой костёр горит ярче - то этот человек дебил. А если он призывает других поступать также - то он опасный дебил.
По теме:
Ожирением нельзя заразиться, это можно контролировать, оно не растёт по экспоненте как эпидемия. То же с алкоголизмом и ДТП. А ковид - это именно эпидемия, число заболевших которым растёт по экспоненте. Да, сегодня погибших "всего" миллион, а если через месяц их будет 20 млн., а через два - 100 млн. - что вы тогда скажете? "Ой, бл., ошибочка вышла"?
Ну и про маски:
Даже если польза от них минимальна, любой разумный человек использует даже этот крошечный шанс, чтобы снизить риск заражения себя и других, но нет же, обязательно найдутся те, кому она ужасно мешает, но при этом вирус, который выкосил миллион человек их не пугает нисколько...

Сколько ещё осталось идиотов, неспособных отличать контролируемый процесс от неконтролируемого? Контролируемый процесс - это ядерная энергетика, неконтролируемый процесс - это ядерный взрыв. Разницу объяснять надо? Другой пример: если я жгу костёр - я могу подкинуть дровишек, а могу и вовсе его потушить. Но если человек бросает в сухую траву окурок, и считает что ничего страшного не случится на основании того, что мой костёр горит ярче - то этот человек дебил. А если он призывает других поступать также - то он опасный дебил. По теме: Ожирением нельзя заразиться, это можно контролировать, оно не растёт по экспоненте как эпидемия. То же с алкоголизмом и ДТП. А ковид - это именно эпидемия, число заболевших которым растёт по экспоненте. Да, сегодня погибших "всего" миллион, а если через месяц их будет 20 млн., а через два - 100 млн. - что вы тогда скажете? "Ой, бл., ошибочка вышла"? Ну и про маски: Даже если польза от них минимальна, любой разумный человек использует даже этот крошечный шанс, чтобы снизить риск заражения себя и других, но нет же, обязательно найдутся те, кому она ужасно мешает, но при этом вирус, который выкосил миллион человек их не пугает нисколько...
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27k
LEPA Час назад
Удивительно здравые мысли,а главное неопровержимые! Держись Ваня,сейчас тебя Свидетели Ковида19 рвать начнут.
Удивительно здравые мысли,а главное неопровержимые! Держись Ваня,сейчас тебя Свидетели Ковида19 рвать начнут.
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25k
Антон 2 часа назад
Иван, если это ваши мысли, то в моём лице вы найдёте товарища
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1k
Сергей Зем 2 часа назад
Объясню, если поймешь. От всех перечисленных примеров человек может себя оградить сам, к примеру не жрать много, не пить, не содится за руль пьяным и соблюдать пдд. От ковида нет. От него нет лекарств. Нет защиты, кроме той, котрую рекомендуют. Люди держитесь!!!!
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28k
Korolev 4 часа назад
Ссылка coub.com
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3k
Мих 4 часа назад
Два года назад от гриппа а США умерло порядка 45 тысяч, примерно. Отлично. При оценке распространения всего в 40-60 миллионов зараженных, включая невыявленных. Это был худший грипп. От ковида, даже при соблюдении мер изоляции и предосторожностей для ограничения распространения, умерло 200 тысяч, при оценке распространения в 40 миллионов, включая, скрытое течение. О чем это говорит?
1. Летальность ковида в несколько раз выше гриппа.
2. Способность к распространению также ощутимо выше, в разы.
Предлагаете дать ему развиваться и заразить не 34 миллиона в мире, а миллиард, и довести число погибших до 3-4 миллионов? Учитывая, что у перенесших тяжелую и среднюю форму последствия будут сказываться еще несколько лет, число пострадавших будет 8-10 миллионов.
Оно нужно? А если наш мелкий друг мутирует, что свойственно вирусам, и его летальность вырастет? Новая "Испанка"?
Все понятно, это не мировой мор, но если что-то возможно предотвратить некими некритическими мерами, то глупо этого не делать.
Если убрать все светофоры, будет большая экономия, а погибать в авариях будут всего раза в два-три чаще. Мелочь в глобальной картине. Но зачем-то эти светофоры ставят.
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7k
*Сергей* 5 часов назад
Ковид очень даже реален.
За последние 10 лет у нас на работе (50 человек) умерло трое. Один от рака, один от сердца, один от ковида. Мои дядька и тетка в Пензе одновременно заболели пневмонией, летом, и лежали на ИВЛ, правда ковид им почему то не поставили, но вопрос не в этом...
Лично я не верю в способность маски спасти от ковида. Оглянитесь вокруг. Присмотритесь к людям с масками. Я не про тех кто сдвигает их вниз или не носит вообще. Если смотреть сбоку то достаточно часто видны носы, если смотреть сверху то там тоже два приличных отверстия через которые не только вирус, но и муха пролетит. Единственное от чего может спасти маска это от того что бы слюни при чихании не летели вперед.
Но хорошо. Допустим маски это 100% фильтр для ковида. И весь вирус выдыхаемый всеми больными осел на них. И что дальше? Где те маски? Я не слышал о массовом сжигании масок. Зато я вижу по десятку масок в день валяющихся на улицах, а сколько масок мирно лежат мусорках?
В общем с какой стороны не глянь к маске больше вопросов чем ответов. Хотя одну из своих функций маска выполняет с потрясающей эффективностью. Делает богаче продавцов. С этим я спорить не буду.
Для особо одаренных. Я ношу маски в магазинах, метро и тд. Но не потому что верю в их эффективность, а потому что я подчиняюсь законам.
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28k
Alex 6 часов назад
Еще один дебил вылез. Не нравится, не носи, только не пожалей потом.
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9k
Dihydrogen Monoxide 7 часов назад
может кто-нибудь объяснить как антибактериальная маска помогает защититься от вируса?
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1k
Злой чебурек Dihydrogen Monoxide 6 часов назад
Как говорится: Если человек тупой, то это надолго. Маска медицинская, а не антибактериальная. Она защищает не от вируса, а от выделений из вашей носоглотки, которые разносят сарс ков 2. Учитывая, что сарс ков 2 просто так по воздуху плохо летает, то медицинские маски весьма эффективный и дешеый метод защиты. Только вот он не вас защищает, а остальных от вас. Если все будут носить маски правильно, то процент зараженных будет весьма невелик.
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515
Blink Злой чебурек 4 часа назад
я в магазин захожу и вижу кто на что горазд с этими масками)
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2k
Денис Колосов 7 часов назад
Да от гриппа в США умирает до 20 тыс в год, а от ковид за неполный год уже более 200тыс умерло у них.. как бы в более чем в 10 раз выше смертность при соблюдении карантинных мер в стране..
в мире заболело 33 млн, умерло более 1 млн.. т.е более 3% летальность.. у гриппа она совершенно другая..
Вот статистика по гриппу в Москве в зимний сезон 18/19 годы, заболело 2.6млн, умерло.. 1 человек..
" В прошедшем эпидсезоне 2018/2019 в г. Москве гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 21,2 % населения города, было зарегистрировано 2 млн. 616 тыс. 612 больных гриппом и ОРВИ, что на 8,6 % меньше, чем в предыдущем эпидсезоне (2 млн. 862 тыс. 587 человек), показатель 21 177,8 на 100 тыс. населения. На долю детского населения пришлось 62,3 % от всех зарегистрированных случаев, против 44,7 % в предыдущем году. По клиническим диагнозам в городе было выявлено 1 793 больных гриппом. При этом в эпидсезоне 2018/2019 по сравнению с предыдущим эпидсезоном активность вирусов гриппа была выше, в предыдущем эпидсезоне. По данным регистрационного учёта из 1793 случаев - 1 771 случаев лабораторно подтверждены, из них: 902 случая - грипп А без типирования, 108 случаев грипп В, 539 случай - грипп A/HlNl/pdmO9, 204 случаев - A/H3N2/, 15 случаев - грипп без типирования (экспресс-диагностика) и 3 случая - сочетанные вирусы гриппа А и В. В эпидсезоне 2018/2019гг. в Москве не было зарегистрировано случаев заболевания гриппом среди привитых против гриппа.

По данным регистрационного учёта в эпидсезоне 2018/2019 в инфекционные стационара города Москвы с диагнозом ОРВИ или грипп было госпитализировано 63319 больных. В текущем эпидсезоне в городе был зарегистрирован 1 случай заболевания гриппом, осложненным двусторонней внебольничной бронхопневмонией, с летальным исходом у гражданина Боснии и Герцеговины 66 лет, летальность обусловлена вирусом гриппа A/HlNl/pdmO9. "
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2k
KL11 7 часов назад
это не значит что ковида нет или он не опасен. Давайте забъем на него дружно. Но не в мою смену.
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6k
Кружок 7 часов назад
Автор ... ТЫ ДЕБИЛ и ПРОВОКАТОР!!!
Ожирение, алкоголизм и пр. - есть "личный" выбор каждого.
А заразиться Ковидом может любой. Только из-за того, что ты, МРАЗЬ, не носишь маску.
Чувствуешь разницу???
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20k
Бонивур Ухалус Посовиномус 5 часов назад
если все заболеют за месяц ,умрет 10 процентов заболевших,(лечить негде такую ораву) если они заболеют за год ,умрет 5 процентов, если за 2 года -2 процента,
Цифры от фонаря, но я показал как это работает
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20k
Vazari Ухалус Посовиномус 5 часов назад
Принцип действия маски подучи сам, вместе с правилами пользования. Лень сейчас искать, да и смысла не вижу. Но в интернете есть статистика-реальные цифры, как менялось число заболеваний, при обязательном ношении масок. Цифры и графики говорят сами за себя. А про полную изоляцию тебе и без меня тут расписали.
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2k
Ухалус Посовиномус Бонивур 5 часов назад
Вот только вирус арифметики не знает, он неграмотный.
И заболевших, которых лечили в больницах куда как меньше чем тех, кто заболел и в лучшем случае отсиделся дома. А то и вообще не заметил.
Ну и так, для справки: вспышка ОРВИ неясной этиологии с характерными для нынешнего ковида симптомами включая ураганную пневмонию наблюдается с конца 19 года. С октября, если быть точным. Переболели странной простудой многие. Я тоже, кстати - неделю дома отсиживался. И ничего, никто не паниковал и не создавал искусственных чумных бараков, когда в инфекционку тащат всех подряд до переполнения, тем самым в разы повышая вирусную нагрузку и устраивая веселенькую жизнь тем, у кого была легкая форма болезни.
Про то, сколько народу отправилось по гробам из-за этой истерики но не из-за ковида нам вообще фиг кто когда официально расскажет. Неудобная выйдет статистика: одних "спасали" а других отправляли вымирать.
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20k
Бонивур Ухалус Посовиномус 4 часа назад
все поддается математике, все можно просчитать, и вирус тоже
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2k
Дмитрий Маликов Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Именно что всем подряд и нужно носить маски в общественных местах. Между заражением и появлением симптомов проходит слишком много времени, более того, часть людей болеет бессимптомно. Невозможно быть уверенным что вы уже не болеете и не заражаете других, если вы не привиты или не сдаете каждую неделю тест. Кроме того при таких мерах безопасности вряд ли начнется и эпидемия гриппа, что тоже большой плюс. В конце концов вы не сдохнете от ношения маски, а вот от вашей безответственности, упёртости и неграмотности могут умереть люди. Прочитайте хотя бы минимум информации прежде чем начинать спорить https://coronavirus-control.ru/simptomy/https://coronavirus-control.ru/simptomy/
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