Дальше сравниваем:



От ожирения ежегодно умирает около 2.8 миллиона людей.



Объясните мне, почему им не надевают намордники, чтобы люди не ели вредную пищу и не запрещают выходить из дома за продуктами? От них ведь умирает людей в 3 раза больше, чем от ковида. Мне, допустим, воздух нужен побольше еды. Это так, намек.

Источник: https://www.who.int/features/factfiles/obesity/ru/



От ДТП ежегодно умирает около 1.2 миллиона людей.



Объясните мне, почему мы все ещё свободно ездим на автомобилях, а не сидим по домам на цепи карантина в целях "защиты граждан" от смертельного механизма, от которого умирают в тяжких муках 1.2 миллиона и тяжело травмируется 20-50 миллиона(!) людей.

Источник: https://www.who.int/violenc.../road_safety_status/report/ru/



От алкоголизма ежегодно умирает около 3х миллионов людей.



Объясните мне, почему он свободно в продаже и по всему миру открыты "смертельно опасные" бары даже в условиях карантинных мер?



Источник: https://www.who.int/.../21-09-2018-harmful-use-of-alcohol...



Это только 3 непонятных мне вещи и я уверен, что если копнуть глубже, их появится намного больше.



Например, почему около 6 миллионов африканских детей, которые могут умереть от голода (и более миллиона из них умрут) из-за прекращения гуманитарной помощи (данные ООН), вследствие политики ВОЗ, организация не вносит в свою статистику? Организация ведь всемирная. Или эти дети не люди и смерть от голода более гуманная, чем от ковида? Удивительная избирательность!



Источник: https://ru.euronews.com/.../28/world-virus-starving-children



Или я опять чего-то не понимаю?!