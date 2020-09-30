Пожалуйста, объясните мне вот эти вещи, которые лично мне на голову не налазят и которые я очень хочу понять.
Официальные данные ВОЗ: от ковида за год умерло 1млн людей.
Официальные данные ВОЗ: от ковида за год умерло 1млн людей.
Дальше сравниваем:
От ожирения ежегодно умирает около 2.8 миллиона людей.
Объясните мне, почему им не надевают намордники, чтобы люди не ели вредную пищу и не запрещают выходить из дома за продуктами? От них ведь умирает людей в 3 раза больше, чем от ковида. Мне, допустим, воздух нужен побольше еды. Это так, намек.
Источник: https://www.who.int/features/factfiles/obesity/ru/
От ДТП ежегодно умирает около 1.2 миллиона людей.
Объясните мне, почему мы все ещё свободно ездим на автомобилях, а не сидим по домам на цепи карантина в целях "защиты граждан" от смертельного механизма, от которого умирают в тяжких муках 1.2 миллиона и тяжело травмируется 20-50 миллиона(!) людей.
Источник: https://www.who.int/violenc.../road_safety_status/report/ru/
От алкоголизма ежегодно умирает около 3х миллионов людей.
Объясните мне, почему он свободно в продаже и по всему миру открыты "смертельно опасные" бары даже в условиях карантинных мер?
Источник: https://www.who.int/.../21-09-2018-harmful-use-of-alcohol...
Это только 3 непонятных мне вещи и я уверен, что если копнуть глубже, их появится намного больше.
Например, почему около 6 миллионов африканских детей, которые могут умереть от голода (и более миллиона из них умрут) из-за прекращения гуманитарной помощи (данные ООН), вследствие политики ВОЗ, организация не вносит в свою статистику? Организация ведь всемирная. Или эти дети не люди и смерть от голода более гуманная, чем от ковида? Удивительная избирательность!
Источник: https://ru.euronews.com/.../28/world-virus-starving-children
Или я опять чего-то не понимаю?!
От ожирения ежегодно умирает около 2.8 миллиона людей.
Объясните мне, почему им не надевают намордники, чтобы люди не ели вредную пищу и не запрещают выходить из дома за продуктами? От них ведь умирает людей в 3 раза больше, чем от ковида. Мне, допустим, воздух нужен побольше еды. Это так, намек.
Источник: https://www.who.int/features/factfiles/obesity/ru/
От ДТП ежегодно умирает около 1.2 миллиона людей.
Объясните мне, почему мы все ещё свободно ездим на автомобилях, а не сидим по домам на цепи карантина в целях "защиты граждан" от смертельного механизма, от которого умирают в тяжких муках 1.2 миллиона и тяжело травмируется 20-50 миллиона(!) людей.
Источник: https://www.who.int/violenc.../road_safety_status/report/ru/
От алкоголизма ежегодно умирает около 3х миллионов людей.
Объясните мне, почему он свободно в продаже и по всему миру открыты "смертельно опасные" бары даже в условиях карантинных мер?
Источник: https://www.who.int/.../21-09-2018-harmful-use-of-alcohol...
Это только 3 непонятных мне вещи и я уверен, что если копнуть глубже, их появится намного больше.
Например, почему около 6 миллионов африканских детей, которые могут умереть от голода (и более миллиона из них умрут) из-за прекращения гуманитарной помощи (данные ООН), вследствие политики ВОЗ, организация не вносит в свою статистику? Организация ведь всемирная. Или эти дети не люди и смерть от голода более гуманная, чем от ковида? Удивительная избирательность!
Источник: https://ru.euronews.com/.../28/world-virus-starving-children
Или я опять чего-то не понимаю?!
Источник:
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то есть, в первую очередь это бизнес
Контролируемый процесс - это ядерная энергетика, неконтролируемый процесс - это ядерный взрыв. Разницу объяснять надо?
Другой пример: если я жгу костёр - я могу подкинуть дровишек, а могу и вовсе его потушить. Но если человек бросает в сухую траву окурок, и считает что ничего страшного не случится на основании того, что мой костёр горит ярче - то этот человек дебил. А если он призывает других поступать также - то он опасный дебил.
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Ожирением нельзя заразиться, это можно контролировать, оно не растёт по экспоненте как эпидемия. То же с алкоголизмом и ДТП. А ковид - это именно эпидемия, число заболевших которым растёт по экспоненте. Да, сегодня погибших "всего" миллион, а если через месяц их будет 20 млн., а через два - 100 млн. - что вы тогда скажете? "Ой, бл., ошибочка вышла"?
Ну и про маски:
Даже если польза от них минимальна, любой разумный человек использует даже этот крошечный шанс, чтобы снизить риск заражения себя и других, но нет же, обязательно найдутся те, кому она ужасно мешает, но при этом вирус, который выкосил миллион человек их не пугает нисколько...
1. Летальность ковида в несколько раз выше гриппа.
2. Способность к распространению также ощутимо выше, в разы.
Предлагаете дать ему развиваться и заразить не 34 миллиона в мире, а миллиард, и довести число погибших до 3-4 миллионов? Учитывая, что у перенесших тяжелую и среднюю форму последствия будут сказываться еще несколько лет, число пострадавших будет 8-10 миллионов.
Оно нужно? А если наш мелкий друг мутирует, что свойственно вирусам, и его летальность вырастет? Новая "Испанка"?
Все понятно, это не мировой мор, но если что-то возможно предотвратить некими некритическими мерами, то глупо этого не делать.
Если убрать все светофоры, будет большая экономия, а погибать в авариях будут всего раза в два-три чаще. Мелочь в глобальной картине. Но зачем-то эти светофоры ставят.
За последние 10 лет у нас на работе (50 человек) умерло трое. Один от рака, один от сердца, один от ковида. Мои дядька и тетка в Пензе одновременно заболели пневмонией, летом, и лежали на ИВЛ, правда ковид им почему то не поставили, но вопрос не в этом...
Лично я не верю в способность маски спасти от ковида. Оглянитесь вокруг. Присмотритесь к людям с масками. Я не про тех кто сдвигает их вниз или не носит вообще. Если смотреть сбоку то достаточно часто видны носы, если смотреть сверху то там тоже два приличных отверстия через которые не только вирус, но и муха пролетит. Единственное от чего может спасти маска это от того что бы слюни при чихании не летели вперед.
Но хорошо. Допустим маски это 100% фильтр для ковида. И весь вирус выдыхаемый всеми больными осел на них. И что дальше? Где те маски? Я не слышал о массовом сжигании масок. Зато я вижу по десятку масок в день валяющихся на улицах, а сколько масок мирно лежат мусорках?
В общем с какой стороны не глянь к маске больше вопросов чем ответов. Хотя одну из своих функций маска выполняет с потрясающей эффективностью. Делает богаче продавцов. С этим я спорить не буду.
Для особо одаренных. Я ношу маски в магазинах, метро и тд. Но не потому что верю в их эффективность, а потому что я подчиняюсь законам.
в мире заболело 33 млн, умерло более 1 млн.. т.е более 3% летальность.. у гриппа она совершенно другая..
Вот статистика по гриппу в Москве в зимний сезон 18/19 годы, заболело 2.6млн, умерло.. 1 человек..
" В прошедшем эпидсезоне 2018/2019 в г. Москве гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 21,2 % населения города, было зарегистрировано 2 млн. 616 тыс. 612 больных гриппом и ОРВИ, что на 8,6 % меньше, чем в предыдущем эпидсезоне (2 млн. 862 тыс. 587 человек), показатель 21 177,8 на 100 тыс. населения. На долю детского населения пришлось 62,3 % от всех зарегистрированных случаев, против 44,7 % в предыдущем году. По клиническим диагнозам в городе было выявлено 1 793 больных гриппом. При этом в эпидсезоне 2018/2019 по сравнению с предыдущим эпидсезоном активность вирусов гриппа была выше, в предыдущем эпидсезоне. По данным регистрационного учёта из 1793 случаев - 1 771 случаев лабораторно подтверждены, из них: 902 случая - грипп А без типирования, 108 случаев грипп В, 539 случай - грипп A/HlNl/pdmO9, 204 случаев - A/H3N2/, 15 случаев - грипп без типирования (экспресс-диагностика) и 3 случая - сочетанные вирусы гриппа А и В. В эпидсезоне 2018/2019гг. в Москве не было зарегистрировано случаев заболевания гриппом среди привитых против гриппа.
По данным регистрационного учёта в эпидсезоне 2018/2019 в инфекционные стационара города Москвы с диагнозом ОРВИ или грипп было госпитализировано 63319 больных. В текущем эпидсезоне в городе был зарегистрирован 1 случай заболевания гриппом, осложненным двусторонней внебольничной бронхопневмонией, с летальным исходом у гражданина Боснии и Герцеговины 66 лет, летальность обусловлена вирусом гриппа A/HlNl/pdmO9. "
Ожирение, алкоголизм и пр. - есть "личный" выбор каждого.
А заразиться Ковидом может любой. Только из-за того, что ты, МРАЗЬ, не носишь маску.
Чувствуешь разницу???
Цифры от фонаря, но я показал как это работает
И заболевших, которых лечили в больницах куда как меньше чем тех, кто заболел и в лучшем случае отсиделся дома. А то и вообще не заметил.
Ну и так, для справки: вспышка ОРВИ неясной этиологии с характерными для нынешнего ковида симптомами включая ураганную пневмонию наблюдается с конца 19 года. С октября, если быть точным. Переболели странной простудой многие. Я тоже, кстати - неделю дома отсиживался. И ничего, никто не паниковал и не создавал искусственных чумных бараков, когда в инфекционку тащат всех подряд до переполнения, тем самым в разы повышая вирусную нагрузку и устраивая веселенькую жизнь тем, у кого была легкая форма болезни.
Про то, сколько народу отправилось по гробам из-за этой истерики но не из-за ковида нам вообще фиг кто когда официально расскажет. Неудобная выйдет статистика: одних "спасали" а других отправляли вымирать.