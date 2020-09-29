Рыбалка в Тихом океане на глубине 150 м

Это была шикарная рыбалка! Поймали много разных морских созданий. Видели китов. Жену тошнило раз шесть. В-общем, день удался!
Я снял большой видео-рассказ по этой рыбалке - дам ссылку на него в комментариях. Очень советую посмотреть!
Я снял большой видео-рассказ по этой рыбалке - дам ссылку на него в комментариях. Очень советую посмотреть!
Стационарный буй в канале от порта Брисбена. Интересно расходятся солнечные лучи в облаках.
А вот и она. Собрала в клубок леску от всех шести удочек. Странно, но мне потом удалось это распутать.
Рыба-скорпион. На вкус не отличима от лобстера. Но если уколоться о плавники, то получишь большую проблему с температурой за 40. Это не фугу, у скорпиона яд только в колючках, если их отрезать, то все остальное съедобно.
Кожаный жакет (leather jacket) - очень вкусная рыба, но невозможно твердая шкура. Нож ее не берет.
Рифовая акула. 1,4 метра, кило на 20. Из нее получаются хорошие котлеты. Разрешено ловить одну штуку на нос и размером не больше 1,5 м.
Скат-хвостокол, 18 кг. Один раз такой поцарапал мне шипом палец. Уже два года, как примерно треть пальца остается онемевшим, как буд-то убито часть нервов.
Авторский пост
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