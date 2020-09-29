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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 299 постов • 201 подписчик подписаться
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Рыбалка в Тихом океане на глубине 150 м

Рыбалка в Тихом океане на глубине 150 м (23 фото)

Автор:
29 сентября 2020 06:13
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: австралия   море   морская рыбалка   океан   природа   рыба   рыбалка   яавтор   
1266
23
Это была шикарная рыбалка! Поймали много разных морских созданий. Видели китов. Жену тошнило раз шесть. В-общем, день удался!
Я снял большой видео-рассказ по этой рыбалке - дам ссылку на него в комментариях. Очень советую посмотреть!

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Метки: австралия   море   морская рыбалка   океан   природа   рыба   рыбалка   яавтор   
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6  комментариев
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44k
Albert GER 3 часа назад
"...жену тошнило раз шесть. день удался!"


Чувак, ты сделал мой день!
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1k
Скальпы Гуронов Час назад
Может нужно было ещё наловить жене соленых огурцов...
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−49
Alisher Alisher 2 часа назад
Спачмбо за пост, очень красиво , познавательно
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1k
Илья Лисс Автор поста 4 часа назад
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Ссылка youtu.be
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Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд В Австралии рыбак выловил редкого монстра В Австралии рыбак выловил редкого монстра Мужчина поймал рыбу-аватар Мужчина поймал рыбу-аватар «Рыба-Пикассо» выглядит как настоящая картина «Рыба-Пикассо» выглядит как настоящая картина Странное существо на берегу пруда смутило питерских рыбаков Странное существо на берегу пруда смутило питерских рыбаков Рыбаки думали, что на берегу лежит бревно, но это оказалась редкая рыбина Рыбаки думали, что на берегу лежит бревно, но это оказалась редкая рыбина
Илья Лисс
Меня зовут Илья Лисс, я снимаю для вас только красивые, позитивные и честные видео рассказы и интересные истории об Австралии и странах мира.
https://www.youtube.com/channel/UCu8uswaDKnnA7V6lCEfxI4A/videos 100% авторские работы. Не коммерческий проект, без встроенной рекламы. Красивые и позитивные рассказы об Австралии и странах мира. :)
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