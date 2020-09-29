Рыбалка в Тихом океане на глубине 150 м

Меня зовут Илья Лисс, я снимаю для вас только красивые, позитивные и честные видео рассказы и интересные истории об Австралии и странах мира.

https://www.youtube.com/channel/UCu8uswaDKnnA7V6lCEfxI4A/videos

100% авторские работы. Не коммерческий проект, без встроенной рекламы. Красивые и позитивные рассказы об Австралии и странах мира. :)